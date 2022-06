Nouvelles de transfert de Nottingham Forest: Dean Henderson de Man Utd devrait être prêté après le respect de la clause Taiwo Awoniyi | Nouvelles du centre de transfert

Nottingham Forest a conclu un accord avec Manchester United pour signer le prêt de Dean Henderson pour la saison 2022/23.

L’accord n’inclura pas d’option pour Forest, qui a été promu en Premier League via les barrages la saison dernière, pour acheter l’international anglais.

L’accord d’Henderson avec United expire en 2025 après avoir signé un nouveau contrat de cinq ans en 2020.

L’arrivée du gardien devrait accélérer le transfert de Brice Samba à Lens, le club français étant en négociations avancées avec Forest pour le gardien.

Samba n’a plus qu’un an de contrat et souhaite revenir en France.

Forest devrait également signer Taiwo Awoniyi de l’Union Berlin après avoir rencontré la clause de libération de 17,5 millions de livres sterling de l’attaquant de l’Union Berlin.

L’ancien joueur de Liverpool – qui a marqué 20 buts pour Union la saison dernière – a passé un examen médical avec l’équipe de Steve Cooper avant son arrivée prévue.

Plus à venir…

