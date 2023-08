Nouvelles de transfert de Newcastle: Lewis Hall achève son déménagement de Chelsea dans le cadre d’un accord d’une valeur allant jusqu’à 35 millions de livres sterling | Nouvelles du football

Newcastle a finalisé le transfert de Lewis Hall de Chelsea en prêt avec une obligation d’achat d’une valeur allant jusqu’à 35 millions de livres sterling.

Le club paiera 28 millions de livres à Chelsea à la fin du prêt d’une saison, avec un potentiel de 7 millions de livres supplémentaires.

Hall, un fan d’enfance de Newcastle, a déclaré: « Je suis très fier. Ma famille et moi sommes des fans de Newcastle, et pour moi et mon frère en grandissant, il nous a été inculqué que nous étions Newcastle. C’est un grand club et je peux n’attendez pas pour commencer.

« J’ai acquis beaucoup d’expérience l’année dernière dans de grands matches et j’étais vraiment fier de la façon dont j’ai progressé en tant que joueur et en tant que personne. Être maintenant ici à Newcastle, le club que je soutiens depuis que je suis enfant, Je suis honoré et très fier de porter ce maillot.

« C’est très excitant. Quand vous repensez à la saison dernière et à la performance de l’équipe – pas seulement les résultats, mais les performances de l’équipe – c’était incroyable.

« Il y a tellement de joueurs talentueux et nous avons maintenant la Ligue des champions, donc il y a de nombreuses compétitions différentes dans lesquelles je sais que l’équipe voudra bien réussir et, espérons-le, remporter un trophée ou deux également. »

Le paiement différé permet à Newcastle de se conformer aux restrictions FFP cet été. Howe a déclaré la semaine dernière qu’ils devraient faire preuve de créativité pour signer un autre joueur.

Le joueur de 18 ans a récemment accepté le principe d’un nouveau contrat à long terme avec les Blues. Hall, qui a joué pour les moins de 21 ans d’Angleterre, a fait ses débuts en Premier League pour Chelsea la saison dernière et a fait neuf apparitions dans l’élite.

L’entraîneur-chef Eddie Howe a déclaré: « Je suis ravi d’accueillir Lewis à Newcastle United. C’est un joueur que nous avons suivi de près, comme un certain nombre de clubs, donc c’est très agréable de le sécuriser et d’ajouter un joueur de sa qualité, polyvalence et fort potentiel à notre effectif.

« Je voudrais remercier toutes les personnes impliquées pour leur travail inlassable pour faire venir les joueurs que nous avons.

« Beaucoup de temps, d’efforts et de ressources sont consacrés à une fenêtre de transfert, mais nous avons une réelle solidarité à tous les niveaux ici et j’apprécie ce travail d’équipe et ce soutien. »

Newcastle a-t-il quitté Tierney ? | Arteta: Il fait partie de nos plans

Image:

Kieran Tierney a suscité l’intérêt de Newcastle





La semaine dernière, Sky Sports Nouvelles a rapporté que Newcastle avait conservé un intérêt pour l’arrière latéral d’Arsenal Kieran Tierney.

Le joueur de 26 ans a été exclu de l’équipe de la journée pour l’ouverture de la saison contre Nottingham Forest ce week-end.

Les choses se sont compliquées avec la nouvelle signature des Gunners Jurrien Timber face à un long sort sur la touche après avoir subi une blessure au ligament croisé antérieur lors de la victoire 2-1 contre Forest.

Cependant, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a laissé entendre lors de sa conférence de presse avant le match de football du lundi soir de son équipe contre Crystal Palace que l’international écossais faisait toujours partie de ses plans pour l’avenir.

« Il a joué le [Community Shield] finale, non ? Un joueur qui joue cinq jours avant la finale fait partie des plans, c’est sûr.

« Je l’espère [he is disappointed to be left out of league squad]. »

Comment Chelsea utilise l’IA pour recruter dans son académie de jeunes

Dans le cadre de L’avenir du football de Sky Sports série, Sam Blitz découvre comment Chelsea utilise l’IA pour aider à recruter dans son académie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dans le cadre de la série Future of Football de Sky Sports, Sam Blitz découvre comment Chelsea utilise l’IA pour recruter dans son académie



L’Inter cible Chalobah absent quelques semaines

Image:

Trevoh Chalobah a un problème aux ischio-jambiers





Trevoh Chalobah devrait être absent encore quelques semaines en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

L’arrière central de Chelsea a boitillé lors du match de pré-saison contre Fulham aux États-Unis et sa blessure a maintenant été pleinement évaluée.

La blessure de Chalobah n’est pas grave et il devrait être de retour en pleine forme avant la fin de la fenêtre de transfert – ouvrant la possibilité d’un déménagement vers la fin du mois d’août.

L’avenir de Chalobah a été incertain cet été, avec une énorme concurrence pour les places dans les plans de Mauricio Pochettino.

Le club compte deux défenseurs centraux gauchers, Benoit Badiashile et Levi Colwill.

Chalobah a l’intérêt d’autres clubs et Chelsea pourrait être disposé à écouter les offres dans les dernières semaines de la fenêtre.

Ciel en Italie dire qu’il est sur la liste à InterMilan avec un certain nombre d’autres défenseurs centraux de Premier League.

