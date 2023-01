Nouvelles de transfert de Manchester United: Jack Butland signe un prêt de Crystal Palace | Nouvelles du football

Manchester United a engagé le gardien Jack Butland de Crystal Palace en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Il est entendu que United paiera l’intégralité de son salaire pour le temps que Butland passera à Old Trafford.

Butland a déclaré sur le site Web du club: “C’est un club incroyable et que je suis maintenant fier de représenter.

“J’ai vraiment hâte de travailler avec un groupe de gardiens de but incroyable, se soutenant tous les jours pour créer le meilleur environnement d’entraînement et de jeu pour l’équipe.”

Le joueur de 29 ans, qui faisait partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2018, n’a pas encore fait son apparition pour les Eagles cette saison et serait enthousiaste à l’idée de déménager à United.

United cherche actuellement à apporter une compétition supplémentaire pour De Gea après le retour de Martin Dubravka à Newcastle, laissant Tom Heaton comme gardien de deuxième choix du club, avec le joueur de 36 ans nommé sur le banc pour la victoire de mardi soir contre Bournemouth.

Yann Sommer du Borussia Mönchengladbach est quelqu’un que United a repéré pendant un certain temps, mais tout mouvement pour le joueur de 34 ans serait peu probable si De Gea signe un nouveau contrat.

David de Gea a hâte de voir le reste de sa carrière à Man Utd





L’international espagnol de 32 ans a exprimé son souhait de rester à Manchester United pour le reste de sa carrière alors que les pourparlers sur un nouveau contrat se poursuivent.

L’accord actuel de De Gea expire à la fin de la saison, United détenant l’option d’une prolongation d’un an, mais il y a eu des discussions sur un contrat à plus long terme.

“Je suis très détendu”, a déclaré De Gea interrogé sur sa situation contractuelle. “Je me concentre juste sur l’entraînement, je fais du mieux que je peux. Mais, c’est sûr, ça va bien se terminer.

“J’espère [to stay for the rest of my career]. Je disais que c’est mon club, je suis ici depuis de très nombreuses années et c’est un immense honneur d’être ici et je suis si heureux ici.”

De Gea a de nouveau montré son importance pour United lors de la victoire de mardi soir contre Bournemouth en effectuant des arrêts clés de Philip Billing et Jaidon Anthony pour maintenir le score à 2-0 avant que Marcus Rashford n’obtienne le troisième de United pour sceller la victoire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Erik ten Hag félicite son équipe pour avoir obtenu le résultat mais ne pense pas que ce soit la meilleure performance de son équipe, puisqu’ils ont battu Bournemouth 3-0 à Old Trafford



Une autre feuille blanche signifie que United n’a pas concédé à domicile en championnat depuis sa victoire 3-1 contre Arsenal en septembre – un record qui sera ensuite testé par Manchester City lors de sa visite le 14 janvier après les matches de la FA Cup et de la Carabao Cup.

“C’est comme ça que ça devrait être de venir ici – ça devrait être un endroit difficile pour les équipes, voyons à l’avenir”, a déclaré De Gea.

“Nous jouons très bien, nous devons garder le rythme autant que possible et préparer chaque match comme une finale et bien récupérer. Nous devons très bien récupérer car nous jouons beaucoup de matchs [this month].”

Ce record défensif a été la clé de la montée en puissance de United depuis le début de la saison avec des défaites consécutives.

“Nous parlions, tout le monde est prêt, tout le monde est concentré, tout le monde s’entraîne très bien, tout le monde est dans la même direction, donc c’est énorme”, a déclaré De Gea lorsqu’on lui a demandé ce qui avait changé par rapport à la saison dernière.

“Peu importe qui joue. Même les remplaçants, peu importe qui est entré, ils ont tout mis sur le terrain, nous avons un excellent esprit d’équipe et pour moi, c’est formidable de voir les joueurs jouer de cette façon.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Manchester United et Bournemouth



United est resté quatrième mardi après le match nul de Newcastle à Arsenal, mais est à égalité de points avec les Magpies et seulement un derrière City avant leur voyage à Chelsea jeudi.

Avec 13 victoires sur les 16 dernières toutes compétitions confondues, leur forme est à la hauteur de tout le monde – un témoignage de l’impact qu’Erik ten Hag a eu cette saison.

“Il va bien”, a déclaré De Gea. “Il met tous les joueurs dans la même direction et nous nous sentons comme une bonne équipe. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut jouer pour ce club et c’est énorme.

“Il a apporté un excellent esprit à l’équipe, nous jouons très bien et c’est ainsi que nous devons le montrer et maintenir l’élan également.”

De Gea a également révélé les normes rigoureuses de Ten Hag lorsqu’il a été interrogé sur le verdict du manager sur ce qui s’est avéré être une victoire confortable.

“Il était content de la cage inviolée, mais en même temps il était un peu en colère parce que nous avons concédé trop d’occasions”, a déclaré De Gea. “Nous étions trop ouverts à la fin du match, donc il était un peu en colère.”

