Nouvelles de transfert de Man Utd: la troisième offre de Mason Mount sera faite mais la poursuite prendra fin si l’offre est rejetée | Nouvelles du football

Manchester United fera une troisième offre pour Mason Mount d’une valeur d’environ 55 millions de livres sterling – mais mettra fin à sa poursuite si Chelsea rejette cette offre.

Ils ont vu deux offres rejetées – la dernière d’une valeur de 50 millions de livres sterling, y compris les modules complémentaires. On pense que Chelsea veut se rapprocher de 65 millions de livres sterling, mais United a une limite qu’il ne dépassera pas pour un joueur qui n’a plus qu’un an sur son contrat.

United conserve un intérêt pour le capitaine de West Ham, Declan Rice, et il y a eu des discussions en interne sur la possibilité de sanctionner un accord.

Man City et Arsenal s’intéressent également à Rice, avec Ciel en Italie rapportant que la ville est prête à payer 75 millions de livres sterling + 15 millions de livres sterling de bonus payables sur deux ans pour le milieu de terrain. Le journaliste Gianluca Di Marzio a ajouté jeudi soir que Rice se rapprochait d’un déménagement à City et qu’il était certain qu’un accord pourrait être conclu.

En raison des règles du fair-play financier, il est peu probable que United dépense une grande partie de son budget pour un seul joueur, d’autant plus qu’il souhaite renforcer d’autres domaines.

Pour cette raison, ils envisagent un certain nombre d’autres options au milieu de terrain. Les ventes potentielles de joueurs augmenteraient cependant leur pouvoir d’achat.

Pourquoi Man Utd veut Mount

Erik ten Hag a rencontré Mount pour la première fois alors qu’il était entraîneur-chef de l’Ajax. Prêté au Vitesse Arnhem, le coup franc du joueur de 18 ans a conduit au troisième but de son équipe alors qu’elle battait l’Ajax 3-2 en mars 2018.

Ten Hag, alors responsable de seulement son huitième match à l’Ajax, aurait tenté de signer Mount pour le club néerlandais prêté par Chelsea la saison suivante. Quatorze buts et 10 passes décisives lors de sa première campagne complète de football senior, en grande partie du milieu de terrain central, avaient attiré l’attention de Ten Hag.

La probabilité que Mount reste à Stamford Bridge est faible, le milieu de terrain ne voulant pas signer un nouveau contrat. Chelsea sait que c’est le moment de tirer profit d’un joueur qui n’a plus qu’un an sur son contrat.

Ten Hag, semble-t-il, pourrait être sur le point d’avoir son homme.

« Mount devrait rejoindre Man Utd tôt ou tard »

Le journaliste de Sky Sports News, Mark McAdam, sur le Transfer Show :

« Manchester United devrait proposer une troisième offre pour Mason Mount parce qu’ils aiment le joueur. Mais ils surveillent également d’autres milieux de terrain, donc cela ne signifie pas que Mount est le seul milieu de terrain qui intéresse United.

« Chelsea veut environ 65 millions de livres sterling pour un joueur qui est passé par son académie et la configuration là-bas. Il a considéré une étape comme l’avenir à Stamford Bridge, vous pouvez donc comprendre pourquoi United le veut.

« Pour le moment cependant, c’est un cas où Chelsea attend jusqu’à ce qu’ils obtiennent le montant qu’ils veulent. Mais vous vous attendez à ce que Mount soit un joueur de Manchester United à la fin de la fenêtre. »

« Mount et Man Utd un match paradisiaque »

Le journaliste de Sky Sports News, James Savundra, sur le Transfer Show :

« Si nous avions eu cette conversation il y a un an, je pense que Mason Mount aurait probablement dit qu’il voudrait passer le reste de sa carrière à Chelsea, mais ses pourparlers sur le contrat ne se sont tout simplement pas déroulés comme Mount et son camp l’auraient espéré.

« Il veut être payé un montant similaire à celui des mieux payés de Chelsea compte tenu de ce qu’il a déjà fait au club, mais ce n’est pas le cas et l’offre de Chelsea est très différente de ce que Mount recherche.

« Mount est maintenant prêt pour un autre défi et je pense que cela pourrait être un match paradisiaque quand on regarde ce qui manquait à Manchester United cette saison. Quand ils manquaient Casemiro à cause d’une suspension et perdaient Christian Eriksen à cause d’une blessure, ils ont vraiment souffert. Mount a des qualités similaires à Eriksen mais offre plus de jambes au milieu de terrain, à la fois en avant et en défense.

« Oubliez ce qui s’est passé la saison dernière, Manchester United obtient un interprète éprouvé et un grand caractère. »

