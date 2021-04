Pep Guardiola espère qu’Eric Garcia pourra finaliser un déménagement à Barcelone lorsque son contrat expirera à Manchester City cet été.

Le patron de City a fait la suggestion la plus forte à ce jour que le défenseur central s’approche d’un accord avec le club de la Liga, où il a joué en tant que produit de l’académie avant de rejoindre City en 2017.

Garcia a rejeté un nouvel accord avec City l’été dernier et Sky Sports News a rapporté en janvier que le défenseur espagnol était l’une des trois principales cibles de transfert de Barcelone avec Georginio Wijnaldum de Liverpool et Memphis Depay de Lyon.

Bien qu’il n’ait donné à Garcia qu’une seule apparition de remplaçant dans la ligue cette année, Guardiola a salué l’attitude du joueur de 20 ans, l’appelant « l’un de mes joueurs préférés ».

Interrogé sur la rotation de son équipe suite à la victoire finale de la Coupe Carabao de City sur Tottenham, Guardiola a déclaré: « Il y a même des joueurs qui ne jouent aucun match. Je pense, par exemple, à Eric Garcia qui est l’un de mes joueurs préférés.

Garcia n’a fait qu’une seule apparition en championnat cette année, sortant du banc contre Fulham



«J’adorerais avoir 15 Eric Garcias pour la façon dont il conduit son comportement. Il pense toujours à l’équipe. Il a toujours un bon visage dans les bons ou les mauvais moments. Il aide le manager et le personnel en backroom tout le temps.

«Il ira dans une équipe incroyable et quand les gens se diront insatisfaits si je ne joue pas, je pense à Eric.

« La plupart du temps, il n’est pas sur le banc parce qu’il va déménager à Barcelone, je l’espère. C’est difficile, mais c’est ce que c’est. »

















les faits saillants de la victoire de Manchester City sur Tottenham lors de la finale de la Coupe Carabao



Pep: Beaucoup mieux avec les fans de retour

Il n’y avait pas besoin de bruit artificiel de foule sur Sky Sports dimanche alors que les supporters de City et de Tottenham se faisaient entendre à Wembley.

Une semaine après la demi-finale de la FA Cup entre Leicester et Southampton a accueilli un mélange de 4000 résidents locaux et de travailleurs clés à Wembley, 8000 au total sont descendus sur le stade national pour la confrontation de City avec les Spurs.

Il y avait 2000 supporters des deux clubs à l’intérieur du stade, avec 4000 billets supplémentaires répartis entre les groupes, y compris les résidents de Brent et le personnel du NHS.

















Guardiola s'adresse aux médias après être devenu le quatrième entraîneur à remporter la Coupe de la Ligue à quatre reprises



« C’est beaucoup mieux, beaucoup mieux [with fans]. Nous jouons pour marquer, c’est ce qui compte », a déclaré Guardiola.

« Aujourd’hui, nous sommes incroyables. Heureux de remporter le premier titre, Au cours des 33 derniers matchs, nous en avons remporté 30, c’est incroyable. Nous jouons avec une personnalité incroyable, dès la première minute, pour essayer de gagner le jeu. En général, nous jouons un jeu vraiment bonne finale.

« Nous n’avons pas le temps de travailler [on set-pieces]. Avec ce calendrier, nous n’avons pas le temps de faire quoi que ce soit. Juste les principes, c’est notre cinquième saison ensemble donc nous savons quoi faire. Juste pour récupérer, essayez d’être une unité. C’est difficile, mais le calendrier est le suivant.

« Maintenant, nous nous reposons et nous préparons pour la demi-finale contre le PSG. Et puis après cela, nous sommes à deux matches de remporter le titre le plus important – la Premier League. »