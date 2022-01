Nouvelles de transfert de Liverpool: Takumi Minamino avance par Leeds et Monaco rejeté; Moniteur Atalanta Divock Origi | Nouvelles du centre de transfert

Liverpool a rejeté les premières approches de Leeds et Monaco pour l’attaquant Takumi Minamino.

L’international japonais a disputé 18 matches cette saison, mais seulement six d’entre eux ont été titularisés et quatre d’entre eux sont venus en Coupe Carabao.

Cependant, malgré l’intérêt manifesté par le club de Ligue 1 et son compatriote de Premier League, le Agence de presse de l’AP comprend que Liverpool a refusé les deux.

Alors que Minamino est bien derrière Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino et Diogo Jota dans l’ordre hiérarchique, l’équipe de Jurgen Klopp est toujours dans quatre compétitions – ils ont une finale de Coupe de la Ligue contre Chelsea dans un mois – est-il cru qu’il n’y a pas de réel désir pour décharger le joueur de 27 ans.

Il faudrait une offre considérable pour qu’ils soient persuadés d’envisager de permettre au joueur, signé du RB Salzburg en janvier 2020 pour 7,25 millions de livres sterling, de partir.

Le contrat de Divock Origi à Liverpool doit expirer cet été



L’Atalanta considérerait également l’attaquant Divock Origi comme une option sérieuse si son international colombien lié à Newcastle Duvan Zapata passe en Premier League.

Il n’y a pas encore eu d’approche formelle de Liverpool, mais cela pourrait être une décision qui plaira à l’attaquant belge, en une année de Coupe du monde, qui a marqué cinq buts en 11 apparitions cette saison malgré des difficultés pour le temps de terrain.

« Liverpool ne laissera pas partir Minamino à moins qu’il n’obtienne une offre sérieuse »

Reporter en chef du SSN Kaveh Solhekol sur ‘The Transfer Show:

« Minamino est un joueur qui n’a pas joué régulièrement, il n’a commencé que six matchs cette saison, dont quatre en Coupe Carabao, mais la pensée de Liverpool est que nous sommes toujours dans quatre compétitions et nous ne voulons pas le laisser partir à moins que nous recevons une offre sérieuse.

« Ils sont toujours très fermes sur le marché des transferts, ils obtiennent toujours de bons prix pour les joueurs qu’ils vendent et ils s’en tiennent à leur valorisation avec Minamino. »

