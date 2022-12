Nouvelles de transfert de Liverpool: Jurgen Klopp se moque des liens de Jude Bellingham mais «préparé» pour la fenêtre de janvier | Nouvelles du football

Jurgen Klopp a ri des suggestions que Liverpool pourrait signer Jude Bellingham en janvier, mais a admis que le club était “préparé” pour la prochaine fenêtre de transfert.

Liverpool a été fortement lié au milieu de terrain recherché du Borussia Dortmund Jude Bellingham pour rafraîchir son milieu de terrain vieillissant.

Mais lorsqu’on lui a demandé si un accord pour le jeune de 19 ans ne devrait être conclu qu’en été au lieu du mois prochain, Klopp a ri: “En janvier? Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cela.”

Cependant, le patron des Reds a révélé que le club était prêt pour l’ouverture de la fenêtre de janvier.

“Janvier, dans notre situation, est une fenêtre du côté sportif, nous sommes toujours préparés, il est toujours clair quel genre d’idées nous avons ou comment la nécessité est de notre point de vue”, a-t-il ajouté avec Liverpool prêt à affronter Aston Villa en leur premier match de Premier League depuis la Coupe du monde.

“Tout le reste ne nous appartient pas à 100% et nous travaillons toujours avec ce que nous avons, et cela ne changera pas.

“Vous pouvez imaginer la situation dans laquelle nous nous trouvons et que nous recherchons probablement. Si quelque chose se produit, nous verrons.”

Avant la défaite 3-2 de Liverpool face à son rival Manchester City en Coupe Carabao, Sky Sports’ Jamie Carragher a déclaré que Liverpool devait investir jusqu’à 250 millions de livres sterling dans son équipe pour concourir à nouveau au sommet de la Premier League.

Mais l’ancien défenseur des Reds craint que les propriétaires du club, Fenway Sports Group, n’aient pas les fonds nécessaires pour signer les objectifs que Klopp exige avec la FSG ouverte à l’investissement” dans le club du Merseyside – bien qu’il y ait des informations selon lesquelles ils veulent vendre – et Carragher le croit. est un signe qu’ils prennent des mesures pour répondre aux demandes de Klopp.

Image:

Le propriétaire de Liverpool John W. Henry avec Jurgen Klopp





Interrogé pour savoir s’il pensait que l’estimation de 250 millions de livres sterling de Carragher était exacte, Klopp a déclaré: “Je ne sais pas exactement de combien d’argent vous avez besoin, mais je ne suis pas contre l’investissement. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve, personne ne le sait. moment, mais je suis toujours convaincu que ce sera bien, l’avenir est radieux pour nous.

“Mais pour le moment, nous devons trier la situation. Rien à voir avec tout type d’investissement ou d’investisseurs futurs, nous devons trier le présent et c’est sur quoi nous travaillons.”

“Liverpool doit y aller sur le marché des transferts”

Lorsqu’on lui a demandé si une prise de contrôle était nécessaire pour être compétitif sur le marché des transferts, Carragher a répondu Sports du ciel: “C’est intéressant qu’il s’agisse d’une vente ou d’un besoin d’investissement.

“Il ne fait aucun doute que Jurgen Klopp a dit aux propriétaires de Liverpool:” J’ai besoin de 200 à 250 millions de livres sterling à dépenser cet été “.

“Cela ressemble à un chiffre scandaleux, mais c’est ce que Man Utd et Chelsea ont dépensé l’été dernier. Ce sont les chiffres que dépensent les rivaux de Liverpool.

“Je pense qu’une fois sous le mandat de Klopp, Liverpool s’est vraiment lancé sur le marché des transferts. Je pense que c’est après la première finale de la Ligue des champions qu’ils ont acheté beaucoup de joueurs.

“Je pense qu’il en a besoin maintenant. Je ne pense pas que FSG ait ces fonds en ce moment et je pense que c’est pourquoi ils recherchent des investissements pour les aider.”

Le Real Madrid ou un club de Premier League remportera-t-il la course de Bellingham ?

Jude Bellingham sera l’un des espoirs les plus recherchés en 2023 et devrait exiger des honoraires supérieurs à 100 millions de livres sterling – mais qui gagnera la course pour le signer ?

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund et de l’Angleterre est admiré par le Real Madrid, Man City, Liverpool et d’autres clubs de Premier League.

Sports du ciel La journaliste principale Melissa Reddy analyse où le jeune de 19 ans pourrait se retrouver.