Nouvelles de transfert de Chelsea: les Blues veulent Enzo Fernandez de Benfica en janvier, mais la clause de libération de 105 millions de livres sterling fait obstacle | Nouvelles du centre de transfert

Chelsea est en pourparlers avec Benfica pour signer le vainqueur de la Coupe du monde Enzo Fernandez en janvier.

Avec une clause de libération de 120 millions d’euros, soit environ 105 millions de livres sterling, le milieu de terrain argentin deviendrait la signature la plus chère de la Premier League.

Mais Sky Sports Nouvelles On a dit à Chelsea qu’il n’était pas prêt à payer l’intégralité de sa clause de libération et qu’il souhaitait plutôt la payer en plusieurs versements. S’ils peuvent conclure un accord en plusieurs fois, ils sont prêts à payer plus que la clause de libération de 105 millions de livres sterling pour que l’accord soit conclu le plus rapidement possible.

Image:

L’Argentin Fernandez reçoit le prix du jeune joueur à Qatar 2022





Benfica aimerait que Fernandez reste et signe un nouveau contrat, n’étant au club que depuis l’été.

Il n’y a eu aucun progrès sur cet accord au cours des dernières 24 heures, malgré des informations ailleurs, les Bleus se rapprochaient dans la nuit de lundi.

Sky Sports News a été informé que ces rapports, dont certains affirment également qu’ils paieront la clause dans son intégralité sans versements, ne sont pas corrects.

“Chelsea veut faire exploser la concurrence”

L’équipe de Transfer Show fait le point sur le milieu de terrain de Benfica et de l’Argentine Enzo Fernandez et sur un transfert potentiel en Premier League



Dharmesh Sheth sur Sky Sports News :

“Chelsea veut payer pour pouvoir faire sauter la compétition hors de l’eau. Ils ne veulent pas s’inquiéter de l’été. Ils veulent soutenir Graham Potter. La forme de Chelsea a été indifférente sous Potter ces derniers temps. Mais les propriétaires veulent Quelle déclaration à faire de la part de la hiérarchie de Chelsea.

“Benfica ne veut pas vendre Enzo Fernandez à la mi-saison. Mais, pourraient-ils être tentés par un accord où une clause de libération est fixée, mais ensuite quelqu’un arrive et dit que nous irons encore plus haut que cette clause de libération – parce que les chances sont, ils n’obtiendront plus cet argent offert.”

