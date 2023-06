Nouvelles de transfert de Chelsea: les Blues confirment la signature de Christopher Nkunku de 52 millions de livres sterling du RB Leipzig | Nouvelles du football

Chelsea a confirmé le transfert de 52 millions de livres sterling de l’attaquant français Christopher Nkunku du RB Leipzig.

Nkunku, qui deviendra officiellement un joueur de Chelsea le 1er juillet, a accepté un contrat de six ans à Stamford Bridge.

Sky Sports Nouvelles a rapporté en octobre que Chelsea était prêt à payer au-dessus de la clause de libération de 60 millions d’euros du joueur de 25 ans, qui est entrée en vigueur cet été, mais il semble qu’ils aient maintenant choisi de payer ces frais.

« Je suis incroyablement heureux de rejoindre Chelsea », a déclaré Nkunku, qui est passé par le système des jeunes du Paris Saint-Germain.

Nkunku a été sélectionné 10 fois par la France





« Un gros effort a été fait pour m’amener au club et j’ai hâte de rencontrer mon nouvel entraîneur et mes coéquipiers et de montrer aux supporters de Chelsea ce que je peux faire sur le terrain.

« Ayant joué en Ligue 1 et en Bundesliga, je veux maintenant jouer en Premier League, l’une des ligues les plus fortes du monde. Je suis très excité par ce défi et je serai fier de porter le maillot de Chelsea. »

Nkunku, qui a marqué 16 buts et fourni six passes décisives en 25 matches de Bundesliga cette saison, peut jouer en tant qu’avant-centre et en position de n ° 10.

Laurence Stewart et Paul Winstanley, co-directeurs sportifs de Chelsea, ont déclaré : « Christopher s’est révélé être l’un des meilleurs joueurs offensifs du football européen au cours des deux dernières saisons et ajoutera qualité, créativité et polyvalence à notre équipe.

Christopher Nkunku se dirige vers la Premier League





« Il a démontré ses capacités au plus haut niveau avec le RB Leipzig et la France et nous attendons avec impatience qu’il rejoigne ses nouveaux coéquipiers avant la nouvelle saison. »

Nkunku est la deuxième signature de Chelsea cet été après le transfert du milieu de terrain équatorien de 16 ans Kendry Paez d’Independiente del Valle pour 20 millions d’euros (17,27 millions de livres sterling). Il ne rejoindra le club qu’en 2025, lorsqu’il aura 18 ans.

