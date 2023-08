Nouvelles de transfert de Chelsea: le gardien de but Robert Sanchez rejoint Brighton pour un contrat de 25 millions de livres sterling | Nouvelles du centre de transfert

Chelsea a finalisé la signature de 25 millions de livres sterling du gardien de but de Brighton, Robert Sanchez.

Les frais comprennent des ajouts et une clause de vente, tandis que Sanchez a signé un contrat de sept ans à Stamford Bridge.

Le joueur de 25 ans fournira une couverture et une compétition à son compatriote international espagnol Kepa Arrizabalaga.

Paul Winstanley et Laurence Stewart, les co-directeurs sportifs de Chelsea, ont déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Robert à Chelsea et il ajoute une qualité supplémentaire à notre unité de gardiens de but.

« Robert a fait ses preuves à plusieurs reprises en Premier League et a été sélectionné par son pays. Nous sommes ravis de le voir travailler avec Mauricio [Pochettino] et son équipe d’entraîneurs au cours de la saison à venir. »

Chelsea cherchait à renforcer ses rangs de gardien de but après avoir vendu Edouard Mendy à l’équipe saoudienne d’Al-Ahli plus tôt cet été.

Sanchez, qui a deux sélections pour l’Espagne, est passé par l’académie de Brighton, où il a fait un total de 90 apparitions.

Cependant, Sanchez a perdu sa place sous Roberto De Zerbi la saison dernière, Jason Steele étant le gardien préféré de l’Italien.

Sanchez a été exclu de l’équipe de Brighton à plusieurs reprises à la fin de la saison dernière et n’a pas voyagé lors de la tournée de pré-saison du club.

Sanchez retrouvera Ben Roberts, son ancien entraîneur des gardiens de but à Brighton qui est également à Chelsea.

Il devient la septième signature estivale des Blues après les arrivées de Christopher Nkunku, Axel Disasi, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu, Angelo et Diego Moreira.

