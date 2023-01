Nouvelles de transfert de Chelsea: la milieu de terrain allemande Melanie Leupolz signe un nouveau contrat après son retour de congé de maternité | Nouvelles du football

La milieu de terrain allemande Melanie Leupolz a signé un nouveau contrat à Chelsea après son retour de congé de maternité.

La joueuse de 28 ans est actuellement réintégrée dans l’équipe première après avoir donné naissance à son premier enfant en octobre.

Leupolz est la deuxième milieu de terrain de Chelsea à engager son avenir dans le club ces dernières semaines après que Sophie Ingle a signé un nouveau contrat fin décembre.

S’exprimant après avoir signé la prolongation, Leupolz a déclaré: “Quand je quittais le Bayern, Chelsea était mon club préféré et je voulais le rejoindre. J’ai vraiment eu de la chance que cela ait fonctionné et mon séjour ici a été si spécial.

“J’ai joué le premier an et demi et j’ai l’impression que je n’ai pas fini ici, c’est pourquoi je voulais prolonger. Je veux plus de matchs avec l’équipe, plus de chances de gagner des titres et une grande ambition est de gagner la Ligue des champions.”

Leupolz a rejoint les Blues en 2020 en provenance du Bayern Munich où elle a passé six ans en Frauen-Bundesliga et a remporté deux titres de champion.

À Chelsea, elle a remporté la Super League féminine à deux reprises, deux Coupes FA féminines et la Coupe de la Ligue. Leupolz a également marqué un but crucial à son ancienne équipe du Bayern pour aider Chelsea à la finale de la Ligue des champions lors de sa première saison.

Le directeur général Paul Green a ajouté : “Nous sommes ravis que Mélanie ait prolongé son contrat après son retour de congé maternité.

“Melly a joué un rôle clé dans notre succès au cours de ses 18 premiers mois au club et sera presque comme une nouvelle signature revenant dans l’équipe ce mois-ci.

“Nous sommes impatients de la revoir dans une chemise bleue et de bâtir sur ce succès au cours des prochaines années.”

Plus tôt dans la fenêtre de janvier, Bethany England a conclu un contrat record britannique de Chelsea à Tottenham.

L’accord valait 250 000 £ et a battu le précédent record établi par le transfert de 200 000 £ de Lauren James de Manchester United à Chelsea en 2021.