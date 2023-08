Nouvelles de transfert de Chelsea: la clause de libération de 35 millions de livres sterling de Michael Olise à Crystal Palace activée par Blues | Nouvelles du centre de transfert

Chelsea aurait activé la clause de libération de l’attaquant de Crystal Palace Michael Olise.

La clause était estimée à 35 millions de livres sterling. Chelsea peut désormais parler au joueur pour discuter de conditions personnelles et effectuer un examen médical.

La décision appartient à Olise s’il veut parler à Chelsea.

Le joueur de 21 ans est actuellement blessé après avoir été opéré d’une déchirure aux ischio-jambiers subie en jouant pour les U21 de France.

S’exprimant la semaine dernière à la veille de la nouvelle saison de Premier League, Roy Hodgson a admis qu’il n’était pas sûr qu’Olise resterait au club cet été et a déclaré que l’avenir de l’attaquant était « totalement hors de mes mains ».

Les triples vainqueurs de Man City seraient également intéressés par Olise, qui a été impliquée dans 13 buts en Premier League la saison dernière après avoir fourni 11 passes décisives et marqué deux fois.

La forme solide d’Olise lui a permis de remporter le prix du joueur de la saison des joueurs de Palace, alors qu’il lui reste trois ans sur son contrat avec les Eagles.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était convaincu qu’Olise resterait au palais, Hodgson a répondu en exclusivité Sky Sports Nouvelles: « Personne ne sait vraiment en ce moment.

« S’il y a des clubs qui préparent désespérément ou sérieusement une candidature et le tentent, il devra prendre une décision.

« Je ne peux qu’attendre et voir s’il y a des clubs qui vont venir faire ces offres et le tenter, et dans cette situation quelle décision va-t-il prendre, car il sait aussi que nous tenons vraiment à garder lui ici.

« Nous pensons vraiment que c’est un bon endroit pour lui et que nous pouvons lui fournir une très bonne plateforme pour avancer dans sa carrière.

« Mais malheureusement, ces questions sont totalement hors de mes mains – tout dépendra, je suppose, de ce qui se passera à l’avenir.

« En tant que manager, vous ne pouvez jamais être certain que les joueurs que vous avez, que vous aimez et que vous voulez resteront toujours parce que nous avons un marché des transferts.

« Je ne peux qu’espérer que le marché des transferts ne nous punira pas à cette occasion en persuadant l’un de nos joueurs clés très, très importants de déménager. »

