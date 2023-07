Nouvelles de transfert d’Aston Villa: Pau Torres achève son transfert de Villarreal au club de Premier League | Nouvelles du centre de transfert

Aston Villa a finalisé la signature du défenseur central de Pau Torres du côté espagnol de Villarreal.

Torres arrive de l’ancien club de l’entraîneur-chef Unai Emery dans le cadre d’un accord qui coûtera initialement 33 millions de livres sterling, le deuxième montant le plus élevé de l’histoire de Villa derrière seulement les 38 millions de livres sterling payés pour Emiliano Buendia de Norwich en 2021.

Le défenseur central, qui avait encore un an sur son contrat actuel, a fait 39 apparitions pour Villarreal la saison dernière et faisait partie de l’équipe espagnole qui a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Unai Emery aime Torres depuis son retour en Premier League et pense que le défenseur peut aider l’équipe à passer au niveau supérieur alors qu’elle cherche à consolider sa position de footballeur européen.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour