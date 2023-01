Nouvelles de transfert d’Arsenal: Optimism Gunners conviendra de l’accord de Mykhailo Mudryk avec Joao Felix de l’Atletico Madrid comme cible | Nouvelles du football

Il y a un optimisme croissant quant au fait qu’Arsenal conclura un accord pour Mykhailo Mudryk du Shakhtar Donetsk, tandis que les Gunners sont également en pourparlers avec l’Atletico Madrid au sujet de la signature du prêt de Joao Felix.

Arsenal et Shakhtar poursuivent leurs conversations sur le montant des frais et la structure de paiement de Mudryk.

Une source a dit Sky Sports Nouvelles qu’Arsenal est prêt à payer des frais plus proches de la valorisation de 85 millions de livres sterling du Shakhtar. Un accord n’a pas encore été trouvé mais Arsenal travaille dur pour trouver un compromis.

Des sources proches de l’accord ont le sentiment que les clubs vont “trouver une solution”, le joueur de 21 ans souhaitant le déménagement et les conditions personnelles ne devant pas être un problème.

Sky Sports Nouvelles a rapporté la semaine dernière que le Shakhtar considérait Mudryk, qui n’a joué que huit fois pour son pays et n’a pas encore marqué de but dans le football international, comme l’un des cinq meilleurs ailiers au monde.

Le Shakhtar pense qu’il est meilleur qu’Antony à Manchester United, qui a coûté 86 millions de livres sterling à l’Ajax cet été, et l’utilise comme référence dans les négociations.

La semaine dernière, le PDG du Shakhtar, Sergei Palkin, a confirmé que le club avait reçu des offres pour Mudryk, y compris d’Arsenal, mais ce n’étaient “pas celles que nous aimerions voir” pour qu’un accord soit conclu.

Chelsea a également regardé Mudryk mais n’a pas fait d’offre formelle pour l’Ukrainien, qui a regardé le match d’Arsenal contre West Ham le lendemain de Noël à la télévision et a publié une photo sur Instagram.

Arsenal en pourparlers pour le prêt de Felix

Image:

Joao Felix est à l’Atletico Madrid depuis juillet 2019





Arsenal est également en pourparlers avec l’Atletico au sujet de la signature du prêt de Felix.

On pense que le club espagnol veut environ 19 millions de livres sterling pour un prêt de six mois qui inclurait les salaires, mais Arsenal estime que c’est trop et ne poursuivra une décision que si les chiffres sont corrects.

Un changement de prêt pour le joueur de 23 ans, qui a un contrat à Atleti jusqu’à l’été 2026, fonctionne pour les deux clubs.

L’équipe de Diego Simeone tient à maintenir sa valeur marchande pour une vente potentielle cet été, tandis qu’Arsenal cherche une couverture pour le blessé Gabriel Jesus, qui devrait revenir plus tard cette saison.

Manchester United a également envisagé un déménagement en janvier pour Felix, mais n’a aucun intérêt dans l’accord aux conditions citées.

On pense que les chiffres pour Felix sont bien supérieurs au budget de janvier de United et ils cherchent maintenant ailleurs.

Felix, qui a rejoint l’Atletico pour 113 millions de livres sterling en juillet 2019, a marqué cinq buts dans toutes les compétitions du club cette saison, alors qu’il a marqué une fois lors de la Coupe du monde de l’année dernière avec le Portugal.

Pourquoi l’éclat de Felix attend d’être débloqué

Image:

Joao Felix photographié lors de son dévoilement à l’Atletico Madrid en 2019





Pour comprendre pourquoi Joao Felix n’a pas réalisé son véritable potentiel avec l’Atletico Madrid, il est important de considérer comment il voit le football et la manière dont il aime le jouer.

“Le ballon, elle est précieuse”, a-t-il déclaré dans une interview à The Players’ Tribune lors de sa saison décisive avec Benfica à l’âge de 19 ans. “Elle est un cadeau. Un cadeau pour vous, un cadeau pour moi.”

“Au fur et à mesure que je grandissais en tant qu’homme et en tant que joueur, j’ai réalisé que c’était ce que j’aimais – avoir le ballon et jouer un football merveilleux et heureux. C’est là que je suis à mon meilleur, c’est là que je suis moi.”

Joao Felix terminerait cette campagne avec 15 buts et sept passes décisives en 26 matchs de Primeira Liga, aidant Benfica à décrocher le titre puis devenant l’adolescent le plus cher du monde lorsqu’il a rejoint l’Atletico dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 113 millions de livres sterling, signant un contrat de sept ans.

Pourquoi Mudryk est en demande

Au début de la saison dernière, il était un inconnu en dehors de l’Ukraine avec une valeur de transfert inférieure à 1 million de livres sterling. Aujourd’hui, il est l’un des jeunes joueurs les plus convoités d’Europe. Après une ascension fulgurante, Mykhailo Mudryk semble destiné aux grandes choses.

Le joueur de 21 ans, qui a montré sa vitesse palpitante et ses capacités en tête-à-tête lors de la phase de groupes de la Ligue des champions plus tôt cette saison, a été décrit par Darijo Srna, directeur du football du Shakhtar Donetsk, comme “le meilleur joueur d’Europe en son poste” après Kylian Mbappe et Vinicius Junior.

Il peut y avoir un soupçon d’exagération dans cette déclaration, mais Srna n’est pas le seul à tenir Mudryk en haute estime. Sa liste de prétendants est longue et le leader de la Premier League, Arsenal, est au sommet.

