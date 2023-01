Nouvelles de transfert d’Arsenal: l’offre de 70 millions de livres sterling des Gunners pour Moises Caicedo rejetée par Brighton | Nouvelles du football

Arsenal a vu sa nouvelle offre de 70 millions de livres sterling pour le milieu de terrain Moises Caicedo rejetée par Brighton.

La position de Brighton reste inchangée et le milieu de terrain n’est pas à vendre en janvier, la fenêtre devant se fermer mardi à 23 heures. Sky Sports News a été informé que sa position ne changerait pas.

Si les Seagulls avaient accepté la dernière offre d’Arsenal pour le joueur de 21 ans, cela aurait été un transfert record du club, dépassant la vente de 60 millions de livres sterling de Marc Cucurella à Chelsea cet été.

Les Gunners ont également vu leur offre initiale de 60 millions de livres sterling pour Caicedo rejetée, ce qui a incité l’international colombien à implorer Brighton de le laisser partir et de rejoindre les dirigeants de la Premier League dans une déclaration sur les réseaux sociaux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’équipe de Soccer Saturday a son mot à dire sur le transfert potentiel de Moises Caicedo à Arsenal et analyse ses meilleurs moments sous le maillot de Brighton.



Caicedo, qui a déclaré sur le site officiel de Brighton qu’il se concentrait uniquement sur son club actuel la semaine dernière, s’est vu dire de ne pas s’entraîner avec les Seagulls jusqu’à la date limite de transfert de mardi après sa publication sur Instagram.

Leandro Trossard a déjà échangé Brighton contre Arsenal dans la fenêtre actuelle dans le cadre d’un accord d’une valeur de 27 millions de livres sterling.

De Zerbi : Brighton prêt à aller de l’avant sans Caicedo

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, insiste sur le fait que Moises Caicedo est un “très bon gars”, mais dit que c’était une “erreur” pour le milieu de terrain de déclarer publiquement son désir de quitter le club.



L’entraîneur-chef de Brighton, Roberto De Zerbi, souhaite que Caicedo reste à Brighton jusqu’à la fin de la saison, mais affirme que le club est “prêt à aller de l’avant sans lui”.

“Caicedo est un très bon gars et je peux le comprendre”, a déclaré De Zerbi après la victoire de dimanche au quatrième tour de la FA Cup contre Liverpool.

“Quand tu as 21 ans et que tu reçois la demande d’une grande équipe, ils jouent en compétition européenne, je peux comprendre.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris par la publication de Caicedo sur les réseaux sociaux, De Zerbi a ajouté : Oui, oui je l’étais. Je ne sais pas si c’était lui si vous voyez ce que je veux dire…”

Pressé de savoir s’il pensait que Caicedo avait été influencé par d’autres, De Zerbi a déclaré: “Oui, je pense que oui.”

Que disait la publication Instagram de Caicedo ?

La publication Instagram de Caicedo disait: “Je suis reconnaissant à M. Bloom et Brighton de m’avoir donné la chance de venir en Premier League et je sens que j’ai toujours fait de mon mieux pour eux. Je joue toujours au football avec le sourire et avec le cœur.

“Je suis le plus jeune de 10 frères et sœurs issus d’une éducation pauvre à Saint-Domingue en Équateur. Mon rêve est toujours d’être le joueur le plus décoré de l’histoire de l’Équateur.

“Je suis fier de pouvoir apporter des frais de transfert record pour Brighton, ce qui leur permettrait de les réinvestir et d’aider le club à continuer à réussir.

“Les fans m’ont pris dans leur cœur et ils seront toujours dans mon cœur, alors j’espère qu’ils pourront comprendre pourquoi je veux saisir cette magnifique opportunité.”

Caicedo a déclaré sur le site officiel de Brighton plus tôt cette semaine qu’il se concentrait uniquement sur son club actuel.

Trossard a déjà échangé Brighton contre Arsenal dans la fenêtre actuelle dans le cadre d’un accord d’une valeur de 27 millions de livres sterling, mais Brighton est déterminé à garder Caicedo.

Suivez le mercato de janvier avec Sky Sports

Qui va bouger cet hiver ? La fenêtre de transfert de janvier se termine à 11 heures du soir au mardi 31 janvier 2023.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre dédié Blog du centre de transfert au Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.