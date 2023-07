Nouvelles de transfert d’Arsenal: les artilleurs espèrent signer Declan Rice avant la tournée américaine avec l’arrivée imminente de Jurrien Timber | Nouvelles du football

Arsenal espère terminer la signature de Declan Rice avant que l’équipe ne s’envole pour les États-Unis pour sa tournée de pré-saison dimanche.

Rice finalise son transfert vers les Gunners de West Ham pour un montant record de 105 millions de livres sterling, décomposé en un paiement initial de 100 millions de livres sterling avec 5 millions de livres supplémentaires.

L’accord éclipsera le précédent achat record d’Arsenal, qui est actuellement Nicolas Pepe de Lille pour 72 millions de livres sterling en 2019.

La signature de Rice sera juste en deçà du record de transfert britannique, qui a été établi par Chelsea lorsqu’ils ont payé Benfica 106,8 millions de livres sterling pour Enzo Fernandez en janvier.

Arsenal devrait également confirmer la signature de Jurrien Timber, le club espérant inclure le défenseur dans son équipe pour son match amical contre le FC Nuremberg jeudi.

Timber a terminé son examen médical avant son transfert de 38 millions de livres sterling d’Ajax et les documents sont en cours de finalisation sur un contrat à long terme.

Les Gunners paieront 34 millions de livres sterling à l’avance pour Timber, le reste des frais étant constitué de modules complémentaires liés aux performances.

Timber est signé en tant qu’arrière droit – un rôle qui a été principalement rempli par Ben White la saison dernière – mais peut également jouer au poste d’arrière central et a déjà suscité l’intérêt de Manchester United.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nick Wright et Ron Walker de Sky Sports examinent de plus près pourquoi Declan Rice est devenu Mikel Arteta et la cible n ° 1 d’Arsenal



Le prix demandé de Balogun fixé à 50 millions de livres sterling

Avec du riz et du bois prêt à rejoindre, Arsenal se concentre maintenant sur la sécurisation des transferts pour les joueurs qui ne sont pas dans les plans de Mikel Arteta.

Folarin Balogun, Nicolas Pepe, Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga et Cedric Soares sont tous disponibles.

Il y a un énorme intérêt pour Balogun de clubs à travers l’Europe – y compris l’AC Milan, Marseille et Monaco – mais aucune offre officielle n’a été soumise pour l’attaquant, qu’Arsenal valorise à 50 millions de livres sterling.

Balogun – qui était éligible pour l’Angleterre mais qui a engagé son avenir international aux États-Unis – a marqué 22 buts en 39 matchs alors qu’il était prêté à l’équipe française de Reims la saison dernière.

Image:

Folarin Balogun a-t-il un avenir à Arsenal ?





Lokonga – qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Crystal Palace – a déclaré qu’il devra déménager pour obtenir un football régulier en équipe première.

Pepe a passé la campagne 2022/23 en prêt à Nice, tandis que Tavares était avec Marseille et Cédric avec Fulham.

Les clubs européens s’intéressent également à Thomas Partey, à qui il reste deux ans de contrat.

Arsenal n’a pas exclu de revenir sur le marché s’il génère suffisamment d’argent grâce aux ventes.

Le club a cherché à renforcer ses options d’attaque du côté droit au cours des dernières fenêtres, tandis que le recrutement d’un autre milieu de terrain n’a pas été exclu en cas de départ de Partey.

Ce que Rice ajoute à Arsenal et où il se situe…

Si Arsenal avait besoin de plus de conviction sur les mérites d’un mouvement pour Declan Rice, ils l’ont obtenu juste après la demi-heure lors de leur match nul 2-2 avec West Ham au stade de Londres en avril.

L’équipe de Mikel Arteta avait deux buts d’avance et semblait se diriger vers une victoire qui leur aurait envoyé six points d’avance sur Manchester City. Mais tout a changé avec un moment de réflexion rapide d’un joueur qu’ils espèrent maintenant signer leur record.

Rice, voyant Kieran Tierney sur le point de viser une passe vers Thomas Partey au fond de la moitié d’Arsenal, s’est lancé dans un sprint pour fermer le Ghanéen, l’atteignant juste à temps pour voler la possession, puis portant le ballon dans la surface et trouvant le pressé. Lucas Paqueta.

Image:

Comment Declan Rice se compare aux milieux de terrain d’Arsenal





Le penalty qui a suivi, remporté par Paqueta et marqué par Said Benrahma, a détourné l’élan du match d’Arsenal. Peut-être même celle de la course au titre aussi. Et tout a commencé avec Rice.

Ce passage de jeu a montré bon nombre des qualités qui rendent Rice si attrayant pour Arsenal : l’anticipation de repérer l’opportunité ; la vitesse et la puissance pour y arriver et ressortir avec le ballon ; le sang-froid pour mettre en place son coéquipier et forcer le penalty.

Où se situent les frais de transfert de Rice?

Jude Bellingham est devenu le joueur anglais le plus cher de tous les temps lorsqu’il a effectué le transfert de 115 millions de livres sterling du Borussia Dortmund au Real Madrid au début du mois.

Le riz devient le deuxième plus cher de tous les temps, coûtant 5 millions de livres sterling de plus que les 100 millions de livres sterling payés par Manchester City Jack Greish en août 2021.

Ce ne serait également que la troisième fois qu’un club anglais paierait plus de 100 millions de livres sterling pour un joueur.

Analyse : Pourquoi Timber fait l’affaire pour Arsenal

Nick Wright de Sky Sports :

À seulement 22 ans mais avec près de 200 matchs seniors pour le club et le pays déjà derrière lui, Timber offre exactement le mélange de jeunesse et d’expérience qu’Arsenal recherche désormais dans les nouveaux ajouts.

Il apporte également polyvalence et adaptabilité. Timber a joué principalement en tant que défenseur central dans un dos à quatre pour l’Ajax et opère généralement dans un dos à trois pour l’équipe nationale néerlandaise. Mais il est également capable de s’insérer à l’arrière droit et a également la capacité de se glisser au milieu de terrain.

Image:

La capacité de passe de Jurrien Timber est une grande partie de son attrait pour Arsenal





Ces qualités sont cruciales pour Arteta, qui aime que ses arrières latéraux pénètrent dans les zones centrales en possession, et il y a beaucoup d’autres facteurs qui plaisent au patron d’Arsenal.

Timber est considéré comme un excellent défenseur, fort dans le tacle et dans les défis aériens aussi, mais sa plus grande force réside dans sa capacité de passe. Timber est excellent sur le ballon et les statistiques soulignent son importance pour l’Ajax à cet égard.

La saison dernière en Eredivisie, il a eu plus de touches et a fait plus de passes que tout autre joueur de la division. Il s’est également classé premier pour les passes vers l’avant, soulignant sa capacité non seulement à recycler la possession, mais aussi à percer les lignes adverses et à lancer des attaques.

Cette capacité sera certainement cruciale pour Arsenal, dont les défenseurs doivent résister à la pression de l’opposition et fournir un point de départ aux attaques de l’équipe. Arteta espère exploiter le talent de Timber pour ce côté du jeu la saison prochaine et au-delà.

Expliqué: comment Arsenal peut se permettre de grosses signatures estivales

L’expert en financement du football, Kieran Maguire, a déclaré que la volonté apparemment accrue d’Arsenal de dépenser est une « récompense » pour Mikel Arteta.

« Arsenal est en fait dans une position très forte en matière de dépenses », a-t-il déclaré. Nouvelles de Sky Sports.

« La raison en est qu’ils ont réussi à contrôler leurs salaires.

« Les salaires d’Arsenal sont inférieurs à ce qu’ils étaient en 2018. Ils sont inférieurs de 150 à 170 millions de livres sterling à ceux de Liverpool, Manchester United et Manchester City. Cela leur a donné la possibilité d’entrer sur le marché et d’acheter de nouveaux joueurs sans trop s’inquiéter.

« De plus, ils ont les avantages supplémentaires des matchs de la Ligue des champions à venir, des prix premium et le minimum, je dirais, de 50 millions de livres sterling en tant que participants.

« Donc, vous tenez compte de tout cela et ils ont probablement encore un peu de marge de manœuvre en termes de ce qu’ils peuvent dépenser au cours de cette fenêtre actuelle. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’expert en finances du football, Kieran Maguire, déclare que la volonté apparemment accrue d’Arsenal de dépenser est une « récompense » pour Mikel Arteta



Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu un changement de stratégie à Arsenal, il a ajouté: « Oui. Ils ont eu un retranchement. Ils ont traversé des années de jachère alors qu’ils ne se qualifiaient pas pour la Ligue des champions.

« Ils ont réussi à se débarrasser des hauts revenus, comme Mesut Ozil et Pierre-Emerick Aubameyang de cette masse salariale, et cela leur a donné la possibilité d’entrer maintenant sur le marché et d’être très compétitifs et d’essayer de rivaliser avec d’autres clubs.

« Arsenal était autrefois connu sous le nom de club de la Banque d’Angleterre. Ils ont toujours été bien gérés financièrement et je pense que ce changement en termes de dépenses est une récompense pour Mikel Arteta en termes de sa capacité à les faire revenir dans ces places de la Ligue des champions. , ce qui signifie beaucoup en termes d’amélioration des revenus. »

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été avant la fermeture du mercato à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également vous tenir au courant des tenants, des aboutissants et des analyses sur Sky Sports News.