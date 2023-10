Un couple de Timmins était en chasse à la perdrix dans la forêt le vendredi 13 lorsqu’ils ont découvert un spectacle rare : un « orignal spirituel » et son petit.

Emily Peart et son petit ami roulaient sur une route rurale juste avant le coucher du soleil dans la région de la baie Hardiman du lac Horwood, à environ 100 kilomètres à l’ouest de Timmins, lorsqu’ils ont aperçu les deux orignaux blancs.

« Mon petit ami a vu l’orignal en premier, le chien et moi l’avons vu en même temps », a déclaré Peart à CTV News dans une interview en ligne.

Elle a capturé ce moment dans une vidéo publiée ci-dessus, dans laquelle vous pouvez entendre le chien gémir à la vue des gros animaux sur la route.

« Mon petit ami et moi avons déjà vu d’autres orignaux spirituels à quelques reprises dans la région de Gogama/Horwood, mais jamais deux en même temps, en particulier une vache et un veau », a déclaré Peart.

« Nous avons été assez étonnés. Nous savions qu’il y avait des orignaux spirituels dans cette région, mais nous ne nous attendions pas à voir une mère et son petit, tous deux blancs. »

Des orignaux blancs sont observés dans cette région du nord de l’Ontario depuis 40 ans.

Souvent considérés comme albinos, ces animaux apparaissent blancs en raison d’une maladie similaire appelée leucisme, une perte partielle de pigmentation de la peau et des cheveux, mais n’ont pas les yeux rouges.

ILLÉGAL DE CHASSER L’ORIGNAL ESPRIT

L’orignal blanc est protégé par la loi provinciale.

Deux orignaux spirituels repérés sur une route du nord de l’Ontario entre Timmins et Chapleau par Jackie Burns Loyer le 17 octobre 2019.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario (MRNF) interdit la chasse aux orignaux à prédominance blanche, y compris ceux à plus de 50 pour cent de race blanche, dans la zone située le long de la route 101, de Timmins à Chapleau.

En 2020, partout au Canada, les gens ont été indignés lorsque quelqu’un a abattu un « orignal spirituel » à l’est de Foleyet.

Aucune accusation n’a été portée dans cette affaire après que le MRNF a déterminé que « l’orignal avait été récolté légalement par un individu qui exerçait ses droits de récolte sur son territoire traditionnel reconnu ».

PLUS FACILE À VOIR

Plusieurs raisons expliquent ces observations à cette période de l’année.

Deux « orignaux spirituels » blancs vus dans le nord de l’Ontario (Crédit : Jackie Burns Loyer)

« Les orignaux sont plus actifs pendant les mois d’automne en raison de la saison du rut, avec des taureaux en mouvement et recherchant activement des vaches à des fins de reproduction. À cette période de l’année, les bords des routes offriront également un bon habitat d’alimentation pour l’orignal en raison de la présence d’herbes et de communautés arbustives », a déclaré Karen Passmore, porte-parole du MRNF.

« La combinaison de fourrages facilement accessibles et de déplacements accrus des orignaux à cette période de l’année peut augmenter les chances de voir des orignaux le long des routes. Les orignaux de couleur blanche sont facilement visibles à cette période de l’année en raison de leurs poils blancs et du contraste qui en résulte avec le paysage. paysage forestier environnant.

Un vidéaste du nord de l’Ontario a capturé des images rares d’un orignal blanc, également connu sous le nom d’« orignal spirituel ». Mark Clement a pris les 10 vidéos de caméras de trail lors d’une randonnée dans la région ce printemps. (Photo tirée de la vidéo)