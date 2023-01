Nouvelles de Timmins : Famille dans une région éloignée du nord de l’Ontario. sous le choc après que sa fille ait été tuée dans un incendie, sa maison détruite

Une famille de la communauté éloignée de Peawanuck, en Ontario, fait face non seulement à la mort de sa jeune fille, mais à la perte de tout ce qu’elle possédait dans l’incendie d’une maison le 28 janvier.

Dix personnes vivaient dans la maison de la famille Wabano. JC, la fille de 10 ans du couple, a été tuée dans l’incendie. La famille vit maintenant temporairement dans le bureau de la bande.

Peawanuck est une communauté crie isolée du district de Kenora, à environ 35 kilomètres de l’extrémité de la rivière Winisk dans la baie d’Hudson. Sa population est inférieure à 300 personnes.

Le sergent à la retraite de l’OPP Randy Cota et son épouse Betty Crawford ont créé une page GoFundMe dans l’espoir d’aider la famille à trouver un nouvel endroit où vivre

“De belles personnes”, a déclaré Cota à propos de la famille, qui souffre à plusieurs niveaux à la suite de la tragédie.

Il a dit que dans une communauté où tout le monde connaît tout le monde, l’incendie a provoqué un “effet d’entraînement qui descend tout le long de la côte”.

“Nous aimerions vraiment les voir obtenir (de l’aide). Ils vivent actuellement au bureau de la bande, sans aucune intimité”, a-t-il déclaré.

« C’est juste dévastateur, vous savez, de perdre une petite fille et ensuite de se retrouver sans abri avec seulement les vêtements sur le dos. (Mais) c’est le vrai sens de la communauté et prendre soin de ceux qui sont moins fortunés. Nous devons intensifier, non?

JC Iahpail, la fillette de 10 ans victime d’un incendie de maison le 28 janvier à Peawanuck, en Ontario, est vue sur cette photo avec sa mère, Jennifer Wabano. (Fourni)

Lundi, le député de Timmins-Baie Jame, Charlie Angus, a tweeté sur la tragédie.

“Mes plus sincères condoléances à la famille Wabano qui a perdu un enfant dans l’incendie de sa maison le week-end dernier”, a déclaré Angus.

« Il n’y avait pas de services de lutte contre les incendies dans la communauté de Peawanuck. C’est (une) tragédie qui ne peut pas se reproduire.

Et la Weeneebayko Area Health Authority a lancé un appel aux dons pour aider la famille.

“Nous tendons la main pour demander si quelqu’un serait prêt à donner des vêtements, des vestes et des bottes pour les aider pendant cette période difficile”, a déclaré le groupe sur sa page Facebook.

Et Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a envoyé cette déclaration à CTV News :

«Tragiquement, une jeune fille a perdu la vie dans un incendie de maison le week-end dernier à Peawanuck, et mes pensées vont à la famille et à toute la communauté suite à cette perte déchirante.

«Dimanche, j’ai parlé avec le chef Hunter pour exprimer mes condoléances et confirmer que Services aux Autochtones Canada est disponible pour aider à coordonner les soutiens à la famille et à la communauté. Nos responsables sont en contact avec le chef Hunter et Peawanuck et travaillent avec tous les partenaires de la région, y compris l’autorité sanitaire de la région de Weeneebayko. Nous fournirons d’autres mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

Cota a déclaré que le soutien local augmentait, mais il espère que davantage de personnes participeront pour aider la famille à se rétablir.

“Ils traversent une période difficile”, a-t-il déclaré.

“Non seulement ils doivent faire face à l’absence de maison et de foyer, mais ils doivent également faire face à la perte d’une de leurs filles.”

«Ils ont besoin de finances pour pouvoir s’établir et trouver un logement. Nous espérons donc… que nous pourrons réellement faire une différence ici et les rétablir. Et ainsi ils n’ont pas à se soucier d’une maison, au moins.

Vous pouvez faire un don à la famille ici.