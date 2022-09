Nouvelles de Surrey : Arrestation de la GRC | Nouvelles de CTV

Surrey, C.-B. –

La police du Lower Mainland, en Colombie-Britannique, a déclaré qu’une enquête sur un réseau international de trafic de drogue avait conduit à des accusations contre trois résidents et un associé présumé au Japon, qui est lié au syndicat du crime Yakuza.

Une déclaration de l’équipe fédérale des crimes graves et organisés de la GRC indique que l’enquête a commencé en août 2019, lorsque l’Agence des services frontaliers du Canada a intercepté une cargaison de 12 kilogrammes de méthamphétamine destinée au Japon.

La GRC affirme que les enquêteurs ont identifié les principaux suspects basés au Canada comme étant trois résidents de Richmond, en Colombie-Britannique, au sud de Vancouver, et ont confirmé que leur associé présumé au Japon avait des liens avec le syndicat du crime organisé transnational Yakuza.

Ils disent que le groupe basé en Colombie-Britannique a ensuite expédié une charge supplémentaire de sept kilogrammes de méthamphétamine à un deuxième associé présumé à Tokyo.

La GRC affirme que des agents ont exécuté un mandat de perquisition en juin 2020 dans une maison de Richmond, où ils ont saisi diverses drogues, dont de l’héroïne et du fentanyl, ainsi que 100 000 $ en espèces américaines et canadiennes, une arme à feu prohibée et deux Tasers.

Ils disent que le suspect japonais lié à Yakuza a été arrêté par la police de ce pays et inculpé d’infractions d’importation de drogue, tandis que le deuxième associé présumé a été arrêté après avoir tenté de fuir par l’aéroport Haneda de Tokyo.

Les trois résidents de Richmond ont été accusés de plusieurs chefs d’accusation d’infractions liées à la drogue, en plus de nombreuses infractions liées aux armes à feu, selon la GRC.

Les photos incluses dans le communiqué de presse de la GRC montrent que le groupe basé en Colombie-Britannique aurait utilisé de grands conteneurs de protéines en poudre pour expédier la méthamphétamine au Japon.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 septembre 2022.