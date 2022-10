Nouvelles de Sudbury : Une famille de trois personnes décède dans un meurtre-suicide

La police de Sudbury, en Ontario, a confirmé lundi que les trois personnes retrouvées mortes dans une maison de la région de Coniston sont décédées des suites d’un meurtre-suicide.

“Grâce à l’enquête, les trois individus ont été identifiés comme étant Brian Desormeaux, 46 ans, Janet Desormeaux, 43 ans, et Ashton Desormeaux, 17 ans… qui vivaient tous dans la résidence”, a déclaré la police de Sudbury lundi après-midi. dans un communiqué de presse.

Brian (à gauche), Ashton (au centre) et Janet Desormeaux (à droite) sont morts dans un meurtre-suicide dimanche soir, selon la police de Sudbury. (Facebook)

C’est arrivé dans la maison familiale nichée dans un quartier calme du quartier Coniston de la ville dimanche soir.

Des agents ont été appelés pour un “problème inconnu” dans une maison de la rue Caruso, près du coin de l’avenue Wilfred, à 18h20, a indiqué la police.

Lorsque les agents sont arrivés, ils sont entrés par effraction en raison de “préoccupations immédiates pour le bien-être de la personne” et ont trouvé les corps de trois personnes.

“En raison de la nature sensible de cette enquête, aucun autre détail ne sera fourni pour le moment”, a déclaré la police de Sudbury.

“Il s’agit d’une situation extrêmement tragique qui a profondément touché les familles, les amis et la communauté. Nos plus sincères condoléances vont à tous ceux qui ont été touchés par cet incident et nous vous demandons de respecter la vie privée des proches de la famille pendant cette période très émouvante. .”

Des autopsies seront pratiquées pour déterminer la cause du décès.

Les enquêteurs seront sur les lieux et sillonneront le secteur pour obtenir des informations.

“Il s’agit d’un incident isolé et il n’y a aucune inquiétude pour la sécurité publique”, a déclaré la police.

“Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police au 705-675-9171 ou Échec au crime au 705-222-8477.”