Nouvelles de Sudbury: Une enquête sur un meurtre «incompétente» a détruit sa vie, selon une femme dans une poursuite de 8 millions de dollars

Melissa Sheridan dit qu’elle est passée d’une femme d’affaires respectée de Sudbury à une paria sociale après avoir été accusée en 2020 du meurtre de son ex-mari, Brant Burke.

Sheridan a intenté une poursuite contre la Police provinciale de l’Ontario, la police tribale de Wikwemikong, le gouvernement de l’Ontario et d’autres pour 8 millions de dollars pour l’avoir accusée du meurtre de son ex-mari.

Aucune des allégations contenues dans la déclaration n’a été prouvée devant les tribunaux.

Dans le procès, les avocats de Sheridan accusent la police d’avoir incité le frère de Brant, Kerry Burke, à impliquer Sheridan comme le principal instigateur du meurtre.

Le corps de Brant a été découvert le 25 octobre 2020 sur un sentier de chasse dans la Première Nation de Wikwemikong. Il était porté disparu depuis le 19 octobre. Une enquête de la Police provinciale de l’Ontario et de la police de Wikwemikong a fait de Kerry le principal suspect.

Il est finalement apparu que Kerry a tiré deux fois sur son frère dans le dos et l’a laissé dans la brousse. Il a été arrêté le 24 novembre et interrogé par la police pendant environ quatre heures, se terminant à 1 h 30 le 25 novembre.

Selon le procès de Sheridan, la police a fait pression sur Kerry pour qu’elle nomme Sheridan comme complice.

“Les accusés ont intentionnellement fait pression sur Kerry et l’ont contraint à impliquer faussement Melissa dans le meurtre de Brant”, a déclaré le procès.

“Les accusés savaient, ou auraient dû savoir, que Kerry était épuisé, en état d’ébriété et qu’il n’avait pas la capacité de fournir des déclarations fiables. Les accusés ont profité de l’état affaibli de Kerry et ont dépassé sa volonté.

La poursuite a déclaré que la police avait utilisé une technique d’interrogatoire conçue pour encourager les suspects à impliquer d’autres personnes comme le principal coupable et à minimiser leur propre rôle dans le crime.

Un officier a dit à Kerry à un moment donné que sans Sheridan, il n’y avait “aucun doute dans mon esprit que vous n’auriez pas tué votre frère”.

Bien qu’il ait demandé à plusieurs reprises de parler à un avocat – 33 fois – le procès a déclaré que la police avait ignoré les demandes et avait continué à faire pression sur Kerry pour qu’elle implique Sheridan.

Lorsqu’il a finalement impliqué Sheridan, la poursuite a déclaré que la police aurait dû savoir que les informations qu’il avait fournies étaient fabriquées. Par exemple, il a dit qu’il avait “quelques conversations téléphoniques avec Melissa, il a affirmé avoir perdu son téléphone à clapet et que son téléphone portable avait pris feu pendant qu’il le glissait et venait d’exploser”.

La poursuite accuse la police d’avoir encouragé Kerry à inventer plus de détails sur l’implication de Sheridan et même de l’avoir aidé à dissimuler des incohérences dans son histoire.

“En bref, tout au long de l’interrogatoire de quatre heures, ces accusés ont collectivement activement encouragé Kerry à impliquer Melissa pour qu’elle s’aide”, a déclaré le procès.

«Ils l’ont également aidé à corriger les incohérences et à combler les lacunes du récit pour le rendre plus convaincant. N’importe quel détective expérimenté aurait su, et ces accusés savaient ou auraient raisonnablement dû savoir, que Kerry ne disait pas la vérité.

ABANDONNEMENT SOUDAINS LES CHARGES

Sheridan a été arrêté le 25 novembre 2020 et a été détenu en prison pendant six semaines. Cependant, elle était encore sous le choc jusqu’en juillet de cette année, lorsque la Couronne a soudainement abandonné les accusations, citant le témoignage de Kerry comme peu fiable.

L’effet a été de la traumatiser, elle, ses enfants et le reste de sa famille pendant deux ans, selon la poursuite, les médias sociaux en particulier permettant aux gens de l’attaquer, elle et sa famille.

“En conséquence, Melissa est devenue une paria dans la communauté dans laquelle elle jouissait auparavant d’une excellente réputation”, a déclaré le procès.

“Melissa Sheridan a subi des blessures, des pertes et des dommages graves et permanents, notamment la dépression, l’anxiété, des traumatismes physiques et émotionnels, la perte de réputation, la stigmatisation, ainsi qu’une perte de revenus passée, présente et future et une perte d’avantage concurrentiel.”

Les actions de la police n’étaient pas seulement incompétentes, selon le procès, mais violaient “de manière flagrante” les normes de conduite.

“Les plaignants déclarent que la conduite des défendeurs était inadmissible, gratuite, choquante pour la conscience, en violation flagrante de leurs obligations d’agir dans l’intérêt public et au mépris téméraire des droits de Mme Sheridan”, indique le procès.

Elle réclame 2 millions de dollars en dommages-intérêts généraux, 2 millions de dollars en dommages-intérêts spéciaux, 2 millions de dollars en dommages-intérêts majorés, punitifs et exemplaires et 2 millions de dollars en vertu de la Loi sur le droit de la famille.

Les défendeurs comprennent la Police provinciale de l’Ontario, la police de Wikwemikong, certains policiers, la commission des services policiers de Wikwemikong, le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario Thomas Carrique et Kerry Burke.