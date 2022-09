Nouvelles de Sudbury : Plusieurs femmes déclarent avoir été droguées au centre-ville

Plusieurs femmes ont déclaré avoir été droguées samedi alors qu’elles visitaient des établissements du centre-ville de Sudbury, a indiqué la police municipale dans un communiqué de presse mercredi.

“Au cours du week-end, nous avons reçu des informations selon lesquelles plusieurs femmes s’étaient rendues à l’hôpital après avoir ressenti des symptômes associés à la drogue”, a déclaré la police.

“Ces symptômes ont commencé lors de la fréquentation de divers établissements du centre-ville samedi.”

Alors que l’enquête se poursuit pour déterminer où les victimes ont été droguées, la police a déclaré qu’il était important d’alerter le public

“Les détectives continuent d’enquêter sur ces rapports afin de déterminer le nombre de femmes qui ont ressenti ces symptômes”, indique le communiqué.

“Pour le moment, nous n’avons pas de lieu confirmé d’où pourraient provenir les incidents, mais nous estimons qu’il est extrêmement important de partager ces informations avec notre communauté.”

Les symptômes courants associés à la drogue comprennent :

• Se sentir ou agir en état d’ébriété malgré une consommation limitée d’alcool

• Se sentir confus ou désorienté

• Perdre connaissance

• Être incapable de se souvenir des détails de la nuit

• Problèmes d’élocution et troubles de l’élocution

• Difficulté à contrôler vos muscles

• Nausée et vomissements

Toute personne susceptible d’avoir été droguée à peu près au même moment ou disposant d’informations susceptibles d’aider l’enquête est priée de le signaler en appelant le 705-675-9171 ou via Échec au crime au 705-222-8477.

“Votre sécurité personnelle et la sécurité de notre communauté sont de la plus haute importance”, a déclaré la police.

“Si vous sortez, sortez toujours avec quelqu’un que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Ne laissez jamais votre verre sans surveillance. Si vous sortez, achetez un autre verre. Si vous commencez à ressentir des symptômes associés à la drogue, dites-le à un ami et quittez l’établissement . Si vos symptômes nécessitent des soins médicaux, rendez-vous à l’hôpital et veuillez signaler l’incident à la police.”