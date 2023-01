Nouvelles de Sudbury : Nord de l’Ont. les traîneaux sauvent l’orignal après qu’elle soit tombée à travers la glace

Des motoneigistes faisaient de la luge dans une région située entre Sudbury et Sturgeon Falls, en Ontario. Après être revenus des sentiers, ils ont entendu un orignal tomber à travers la glace. Les quatre hommes se sont rapidement mis au travail pour le sauver.

Un orignal était tombé à travers la glace sur le lac. (Image avec l’aimable autorisation de Shawn Duquette)Shawn Duquette, Jean-Yves Paquette et André Roberge de Verner, ainsi que Scott Simmons de Sturgeon Falls, sont rapidement passés à l’action jeudi après-midi après avoir entendu le fracas de l’orignal tomber à travers la glace sur le lac Manitou, au nord de River Valley.

« La femme de notre copain est arrivée en courant et a dit : ‘Un des gars vient de me dire qu’il y avait un orignal dans l’eau un peu plus loin sur la route.’ Alors on se dit : ‘D’accord, allons vérifier pour voir s’il y a quelque chose que nous pouvons faire pour aider’ », a déclaré Duquette.

“Alors, nous avons sauté sur les motoneiges, nous avons décollé et bien sûr, il y avait une grosse maman orignal avec juste la tête hors de l’eau.”

Duquette a déclaré à CTV News que les hommes avaient descendu le flanc de la falaise sur la glace, puis lui avaient attaché une corde autour du cou pour l’aider à sortir. Après environ une heure, ils ont réussi à la sauver.

“Cette partie du lac, il y a environ 80 pieds d’eau, donc ce que nous avons essayé de faire, c’est de creuser une tranchée dans la glace afin qu’elle puisse nager plus près du rivage et mettre ses pieds sous elle”, a déclaré Duquette.

«Mais nous étions à peu près à mi-chemin du processus lorsque Scotty s’accrochait à la corde pour garder sa tête hors de l’eau et elle a réussi à lever une jambe, son autre jambe s’est levée, nous avons donné quelques bonnes tractions et elle est remontée toute seule .”

Duquette a ajouté qu’elle était dans l’eau pendant environ une heure et demie.

Simmons a déclaré à CTV News que c’était une expérience qu’il n’oublierait jamais.

Une fois que l’orignal a mis une jambe sur la glace, il n’a fallu que peu de temps aux hommes pour la ramener à la surface. (Image avec l’aimable autorisation de Shawn Duquette)«Nous avons juste tiré pour tout ce que nous valions et elle a pu obtenir suffisamment de soutien. Nous l’avons fait monter sur la glace. En fait, elle est restée assise, elle n’a pas bougé », a déclaré Simmons.

“L’un des gars a pu s’approcher d’elle et retirer soigneusement la corde autour de sa tête. Nous avons tous reculé mais nous avons reculé dans la direction d’où elle venait pour que cela la pousse davantage vers le rivage et elle nous a regardés deux fois et je me suis dit: “C’est génial, mec”, un sentiment de joie … après quelques années difficiles et pouvoir la regarder. Scott Simmons a déclaré à CTV News que les hommes avaient reculé et que l’orignal s’était dirigé vers le rivage. (Image avec l’aimable autorisation de Shawn Duquette)“Tout ce que nous voulions faire, c’était nous assurer qu’elle avait une chance, une chance de se battre”, a ajouté Simmons.

L’orignal s’est ensuite égaré dans la brousse, probablement calmé et séché, mais il est en sécurité grâce à ces hommes.

L’orignal a été sauvé grâce aux efforts de quatre hommes. (Image avec l’aimable autorisation de Shawn Duquette)