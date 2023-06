Nouvelles de Sudbury : Le suspect du meurtre s’évade de la prison locale

Joel Roy, 33 ans, s’est évadé d’une détention légale de la prison du district de Sudbury, a annoncé la police dans un tweeter vers 19h le samedi.

Roy est accusé du meurtre de deux hommes dans un hôtel de Sudbury en décembre dernier et de la mort d’un homme disparu du sud de l’Ontario dont le corps a été découvert dans un zone boisée dans la région de Wahnapitae du Grand Sudbury en avril.

« Faites preuve d’une extrême prudence », a déclaré la police.

« Ne vous approchez pas, appelez le 911. »

Roy est de Wahnapitae et est décrit comme 5’6″, de corpulence moyenne, 150 livres avec des yeux verts et des cheveux châtain clair mi-longs qui peuvent être attachés en queue de cheval. Il a également une cicatrice de 3/4 de pouce sur sa joue droite et des tatouages ​​sur sa poitrine et son avant-bras droit.

« Nous n’avons pas d’informations sur les vêtements qu’il porte », a déclaré le Sgt. Sherry Young du Service de police du Grand Sudbury dans un communiqué de presse samedi soir.

Toute personne ayant des informations sur sa localisation doit immédiatement contacter la police au 705-675-9171.

