Au cours des 70 dernières années, une espèce envahissante de Chine a lentement fait son chemin vers le nord. Au cours des dernières semaines, il est finalement arrivé à Sudbury.

Les méduses d’eau douce ont été signalées pour la première fois dans les Grands Lacs il y a environ 70 ans, avec des observations émergeant au fil des ans de l’île Manitoulin et d’Espanola.

Plus récemment, les plongeurs Jason Fox et Robert Harris les ont repérés dans le lac Ramsey, dans la région de Bell Grove, le 26 août. Harris les a repérés en premier.

“Nous étions en train de plonger à la plage de Bell Grove, qui est notre genre de lieu de prédilection pour une plongée rapide à Sudbury sans sortir de la ville en voiture”, a déclaré Fox, instructeur à The Scuba Shop à Sudbury.

“(Harris) a en quelque sorte mis ses mains en coupe pour me montrer, puis quand il a ouvert ses mains, il avait disparu.”

Le couple a fait surface et Harris lui a dit ce qu’il avait vu.

“Il a dit:” Je jure que j’ai vu une méduse “”, a déclaré Fox.

“J’ai pensé, eh bien, vous savez quoi, je me souviens d’avoir vu des articles de presse à propos d’eux ayant été repérés à Manitoulin.”

Harris a dit qu’il n’était pas sûr de ce que c’était au début.

“Parfois, vous verrez des algues et la transparence des algues pourrait donner l’illusion d’une méduse”, a-t-il déclaré. “Donc je pense que ma première pensée était peut-être que c’était des algues mais quand vous la voyez faire son truc de méduse, c’était clairement une méduse.”

Au cours des deux dernières semaines, lui et Fox ont pris des photos et des vidéos de minuscules créatures photogéniques, qui ont à peu près la taille d’un centime.

C’est la première fois que des méduses d’eau douce sont signalées dans le lac Ramsey. Ils ont été signalés pour la première fois dans les Grands Lacs il y a environ 70 ans, avec des observations émergeant au fil des ans de l’île Manitoulin et d’Espanola. (Photo gracieuseté de Jason Fox)

Ils en ont repéré plus lors de plongées ultérieures et d’autres dans le lac ont également déclaré les avoir vus. Ils ont donc contacté le ministère des Richesses naturelles et des Forêts pour signaler ce qu’ils avaient vu – et ont continué à plonger et à prendre des photos.

“Dimanche, nous étions sortis et nous (en avons vu) environ 22, je pense lors du premier plongeon”, a déclaré Fox.

“Et probablement environ 50 lors de la deuxième plongée que nous avons faite le même jour. Nous avons donc été vraiment surpris d’en voir autant. C’était comme, wow, c’est étrange mais plutôt cool.”

Ils en ont collecté dans des bocaux, ce que Fox a dit qu’ils n’auraient pas fait normalement.

“En tant que plongeurs, on nous apprend et enseignons aux autres à ne pas toucher ou prendre d’objets ou de vie dans l’eau”, a-t-il déclaré.

“Mais quand j’ai su qu’ils étaient envahissants et que je voulais des preuves, j’ai pensé que quelques-uns dans une bouteille ne feraient pas de mal.”

John Gunn, directeur du Living With Lakes Centre de l’Université Laurentienne, a déclaré que les signalements de méduses d’eau douce sont de plus en plus fréquents. Il a dit qu’ils mangeaient du plancton et qu’il n’y avait aucun rapport indiquant qu’ils faisaient du mal.

“C’est surprenant de les voir (à Ramsey)”, a déclaré Gunn. “Ils sont un autre immigrant qui se déplace à travers le monde … Ils sont plus une nouveauté qu’une nuisance.”

Jeff Brinsmead, biologiste principal des espèces envahissantes au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, a déclaré que les méduses d’eau douce sont arrivées en Europe depuis la Chine il y a environ 150 ans et ont confirmé qu’elles étaient signalées au Canada depuis 70 ans.

Brinsmead a déclaré que c’était le premier rapport qu’il entendait qu’ils se trouvaient à Ramsey Lake.

“Ils sont également dans 44 États américains, je crois, et cinq provinces”, a-t-il déclaré.

“Au Canada, notre première population à notre connaissance est apparue, comme vous l’avez mentionné, il y a environ 70 ans, et ce n’était pas trop loin à l’extérieur d’Ottawa, et ils se sont en quelque sorte répandus autour de l’Ontario depuis.”

On ne sait pas exactement comment ils sont arrivés, mais cela pourrait être par l’eau de cale, dans des seaux d’appâts ou en étant collés à d’autres plantes aquatiques.

Les créatures peuvent rester des polypes pendant des années avant de devenir de minuscules méduses. Ils peuvent piquer, mais Brinsmead a dit qu’ils sont si petits qu’une morsure ressemblerait à une petite égratignure, si elle était remarquée.

Bien que peu de recherches aient été effectuées au Canada, des études aux États-Unis n’ont trouvé aucune preuve qu’ils causent des dommages aux écosystèmes, a-t-il déclaré.

Bien qu’ils puissent rester sous forme de polypes pendant des années, une fois qu’ils mûrissent et deviennent des méduses, ils ne vivent qu’un mois environ.

“En raison de la courte étape de leur vie à l’âge adulte, ils ne sont probablement pas susceptibles d’avoir un effet sur les écosystèmes”, a déclaré Brinsmead.

Lorsqu’on lui a demandé s’ils continueraient à se déplacer vers le nord, il a répondu que leur chemin n’était pas linéaire. Ils ont déjà été repérés dans des endroits comme Thunder Bay et Hearst, mais devraient continuer à se propager.

— Avec des fichiers d’Alana Everson