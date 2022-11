Nouvelles de Rishi Sunak – en direct: le Premier ministre envisage de limiter les étudiants étrangers au milieu de la réaction des conservateurs face au saut de la migration

Rishi Sunak fait face à la réaction des députés conservateurs après que de nouveaux chiffres ont montré que la migration nette vers le Royaume-Uni a atteint un niveau record, avec 504 000 personnes de plus arrivant dans le pays que de départs au cours de l’année écoulée.

Des événements mondiaux « sans précédent », notamment la levée des blocages de Covid, la guerre en Ukraine et la répression sécuritaire chinoise à Hong Kong, ont fait monter en flèche les chiffres de l’immigration.

À 1,1 million, le nombre total d’arrivées au cours des 12 mois précédant juin était le plus élevé depuis la première collecte de statistiques en 1964 et dépassait de loin les 560 000 départs, malgré le fait que pour la première fois depuis 1991, plus de ressortissants de l’UE ont quitté le Royaume-Uni qu’ils n’y sont arrivés. .