Nouvelles de Rishi Sunak – en direct: le Premier ministre affronte Keir Starmer aux premiers PMQ après le retard du budget

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré qu’il était prêt à faire des choix “politiquement embarrassants” et a insisté sur le fait qu’un “court délai de deux semaines et demie” dans sa déclaration était la meilleure ligne de conduite.

M. Hunt a déclaré aux diffuseurs: “J’ai démontré pendant la courte période où j’ai été chancelier que je suis prêt à prendre des décisions très rapidement et je suis prêt à faire des choix politiquement embarrassants s’ils sont la bonne chose à faire faire pour le pays, si elles sont dans l’intérêt national.

“Maintenant, nous avons un nouveau Premier ministre et la perspective d’une stabilité à bien plus long terme pour l’économie et le pays.