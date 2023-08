Nouvelles de Nouvelle-Écosse : un homme de 98 ans défend son titre au concours d’orthographe

Adell Williams-Keays avait 11 ans lorsqu’on lui a demandé de participer à un concours d’orthographe à son école de Barney’s River Station, en Nouvelle-Écosse, en 1936.

C’est alors qu’elle reçoit son premier trophée, un nid d’abeille géant en osier sur lequel dépasse une abeille en bois peint.

Adell Williams-Keays est photographiée avec son trophée du concours d’orthographe. (Hafsa Arif/CTV Atlantique)

« Je n’étais pas nerveux ou quoi que ce soit, c’était juste une de ces choses que j’ai faites », a déclaré Williams-Keays avec nonchalance.

Depuis lors, c’est devenu l’une des nombreuses histoires que Williams-Keays a racontées à plusieurs reprises à sa famille.

«J’entends parler de son concours d’orthographe de 1936 depuis toujours, et je m’en vante un peu», a déclaré sa nièce, Joan Williams-Mann.

Cet été, la famille a de nouveau entendu parler de la victoire triomphale de William-Keay il y a 87 ans, ce qui a conduit Williams-Mann à défier sa tante pour défendre son titre de championne d’orthographe dans la même école qu’elle fréquentait lorsqu’elle était jeune fille.

Le musée de l’école Barney’s River Station est situé à Barneys River Station, en Nouvelle-Écosse (Hafsa Arif/CTV Atlantic).

« Pour concourir, il fallait soit aller dans cette école, soit être le descendant de quelqu’un qui est allé dans cette école », a expliqué Williams-Mann.

Chaque personne a eu deux tentatives pour épeler le mot correctement – ​​et Williams-Keays n’en a eu besoin que d’une seule, elle n’a eu aucune faute d’orthographe.

« Ce n’était pas très différent, je suppose. J’ai appris un peu dès la première fois. Un peu plus de confiance », a-t-elle déclaré.

L’événement n’était pas seulement organisé pour le concours d’orthographe ; il a également servi de collecte de fonds pour l’ancienne école, qui est aujourd’hui un musée.

Le musée Barney’s River Station Schoolhouse est un retour dans le temps, qui abrite des souvenirs et un mur d’honneur, qui rend hommage aux anciens étudiants et aux membres de la communauté qui ont servi pendant la guerre des Boers, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale.

Le musée de l’école de Barney’s River Station. (Hafsa Arif/CTV Atlantique)

« C’est lié à chaque personne [in this community] et c’est ce qui fait un musée, ce sont les gens », a déclaré Nova Bannerman, ancienne enseignante à l’école pendant 13 ans et conservatrice du musée.

Williams-Keays a déclaré que le musée lui rappelle de nombreux souvenirs, en particulier ceux de ses camarades de classe, de ses amis et de son enfance à l’école.

