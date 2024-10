Nouvelles de Nouvelle-Écosse : La Conférence internationale sur la santé des médecins débute mercredi à Halifax

Des médecins et des chercheurs de partout au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni sont à Halifax cette semaine pour le Conférence internationale sur la santé des médecins.

La conférence scientifique de trois jours débute jeudi au Centre des congrès d’Halifax et se concentrera sur l’atténuation de l’épuisement professionnel et la promotion du bien-être des médecins.

Dr Joss Reimer, président du Association médicale canadienneaffirme que l’épuisement professionnel des médecins « s’aggrave absolument » avec le temps.

« Ce que nous entendons de la part des médecins, c’est que le système présentait de nombreuses failles, même avant la COVID, et que les gens avaient du mal à s’en sortir, à prendre soin des patients et à faire tout ce que les Canadiens méritent lorsqu’il s’agit de recevoir des soins de santé. « , a-t-elle déclaré lors d’une entrevue sur CTV Morning Live Atlantic.

« Mais avec la COVID et avec ces fissures qui ne sont pas comblées, nous avons maintenant des blessures béantes dans notre système de santé et c’est quelque chose que les médecins ressentent parce que nous sommes entrés dans les soins de santé en voulant aider les gens et lorsque nous ne pouvons pas faire ce que nous avons formé. faire, c’est une grande partie de ce qui conduit à l’épuisement professionnel.

Reimer a déclaré qu’il y a « beaucoup de choses » qui contribuent à l’épuisement professionnel des médecins, l’une étant la pénurie de prestataires de soins de santé.

« Les exigences en matière de temps sont très, très élevées. Et lorsque les Canadiens n’ont pas accès aux soins primaires, par exemple, ce qui n’est pas le cas de six millions et demi de personnes au Canada, ils finissent par avoir besoin de tous les autres éléments du système de santé, alors ils vont aux urgences pour obtenir des soins primaires ou bien ils se rendent aux urgences avec des conditions qui auraient pu être évitées mais qui sont maintenant très complexes et nécessitent des soins complexes », a-t-elle déclaré.

Reimer a également cité le fardeau administratif croissant auquel les médecins sont confrontés comme cause de leur épuisement professionnel.

« Cela ne semble pas être quelque chose qui pourrait provoquer un épuisement professionnel, mais quand on voit que les médecins passent entre 10 et 19 heures par semaine à faire de la paperasse, dont une grande partie est inutile ou redondante », a-t-elle déclaré.

Le thème de la conférence de cette année est « Améliorer le bien-être grâce au pouvoir des connexions ».

Reimer a déclaré qu’il est important que les médecins communiquent entre eux et s’assurent qu’ils disposent de systèmes de soutien en place.

« Surtout pour les médecins qui travaillent dans des cabinets solitaires, en veillant à ce que nous construisions des équipes afin d’avoir de meilleurs soins de santé fournis non seulement aux patients mais aussi aux membres de l’équipe afin que nous puissions nous soutenir les uns les autres », a-t-elle déclaré. dit.

Malgré une pénurie de médecins au Canada, Reimer affirme que c’est l’une des « carrières les plus gratifiantes » à entreprendre.

« Lorsque vous êtes capable d’être là pour quelqu’un pendant ce qui est souvent l’un des pires jours de sa vie et que vous êtes capable de l’aider à traverser cela, il n’y a rien de comparable à être capable d’être cette personne de soutien et d’aider les gens à traverser ces moments difficiles. nous vivons une période vraiment difficile, et nous voulons donc que nos médecins puissent continuer à faire ce travail et c’est pourquoi nous voulons changer les systèmes pour mieux soutenir les médecins », a-t-elle déclaré.

Reimer a ajouté que l’un des sujets dont les médecins sont ravis de discuter au cours des trois prochains jours et de voir les implications sur le terrain est l’intelligence artificielle.

« Nous savons que cela ne remplacera pas les médecins, mais cela pourrait permettre aux médecins qui utilisent l’IA de remplacer les médecins qui ne l’utilisent pas, c’est donc un nouveau sujet dont nous sommes ravis d’entendre parler », a-t-elle déclaré.

« Mais certaines des bases, comme se connecter les uns aux autres, se connecter à la technologie, se connecter avec d’autres travailleurs de la santé – ce sont les normes sur lesquelles nous savons que nous construisons la recherche et qui auront un impact sur le bien-être des médecins. .»



