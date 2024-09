Nouvelles de North Bay : Des oiseaux morts sont testés positifs au virus du Nil occidental, rapporte le Bureau de santé de Timiskaming

Le Bureau de santé de Timiskaming a reçu des rapports selon lesquels le virus du Nil occidental a été identifié chez des oiseaux morts dans son district.

« Le virus du Nil occidental se transmet aux humains et aux animaux par la piqûre d’un moustique infecté, même si une piqûre de moustique infecté ne provoque pas nécessairement de symptômes », a déclaré l’unité de santé dans un communiqué de presse jeudi.

« Bien que la majorité des personnes (80 %) infectées par le virus du Nil occidental ne tombent pas malades, celles qui le sont présentent généralement des symptômes légers semblables à ceux de la grippe. Moins d’un pour cent des personnes infectées par le virus tombent gravement malades. Il est recommandé de consulter un médecin en cas de malaise. »

Quiconque trouve un oiseau mort doit le jeter sans le toucher directement et placer la carcasse à la poubelle pour qu’elle soit ramassée.

Utilisez des gants ou une pelle et placez l’oiseau dans un sac en plastique et attachez-le solidement, puis placez ce sac dans un autre sac en plastique et fermez le deuxième avant de le placer à la poubelle.

Lavez-vous ensuite soigneusement les mains avec de l’eau et du savon, a précisé l’unité de santé.

« La meilleure façon d’éviter d’être infecté par le virus du Nil occidental est d’éviter les piqûres de moustiques », indique le communiqué.

Pour éviter de se faire mordre

• À l’extérieur, portez des vêtements de couleur claire, des chaussures fermées, des chaussettes et des hauts à manches longues et des pantalons.

• À l’extérieur, utilisez un insectifuge contenant du DEET ou de l’icaridine sur les vêtements et la peau exposée (en évitant les yeux et la bouche). Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant.

• Limitez votre temps à l’extérieur à l’aube et au crépuscule, lorsque les moustiques sont les plus actifs.

• Réparer les trous dans les moustiquaires, les fenêtres et les portes.

• Entretenez les zones où les moustiques sont les plus susceptibles de pondre leurs œufs. Cela comprend le changement de l’eau des bains d’oiseaux tous les deux jours, le maintien en marche des pompes de piscine et des pompes des étangs ornementaux, la couverture des ouvertures des barils de récupération d’eau de pluie et la vidange régulière des eaux stagnantes partout sur votre propriété.