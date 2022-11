Nouvelles de Merritt : Aucun blessé signalé après la fusillade

Les autorités réagissent à une série de fusillades signalées dans et autour de Merritt, en Colombie-Britannique, tôt mardi matin – mais jusqu’à présent, aucun blessé n’a été signalé.

Dans un communiqué de presse, la GRC a déclaré que «plusieurs fusillades» ont eu lieu dans les régions de Merritt, Coldwater et Mamette Lake Road entre 5 h et 6 h 30. Tous les incidents seraient liés et ciblés.

“Nous enquêtons activement sur ce qui s’est passé”, a déclaré le Sgt. Josh Roda a déclaré dans le communiqué. “Nous ne pensons pas qu’il y ait d’autres risques pour le public et nous aurons une présence policière importante dans ces zones à mesure que nous avancerons dans les enquêtes.”

Le personnel du détachement de la GRC de Merritt a déclaré à CTV News qu’aucune victime n’avait été retrouvée à 10 heures.

Le district scolaire local a confirmé que l’incident de la police n’était pas lié aux écoles.

« Les écoles sont ouvertes aux élèves et au personnel. Si vous êtes actuellement touché par la réponse de la GRC, veuillez suivre les instructions de la GRC », a déclaré un porte-parole du district dans un courriel.

La GRC de Merritt a demandé à toute personne ayant des informations sur la fusillade d’appeler le détachement au 250-378-4262.



Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.