Nouvelles de l’Ukraine : Zelenskyy s’adresse au Congrès américain

WASHINGTON –

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a remercié “tous les Américains” pour leur soutien à l’Ukraine alors qu’il prononçait mercredi un discours devant le Congrès américain visant à maintenir le soutien des États-Unis et de leurs alliés à la défense de son pays contre l’invasion brutale de la Russie.

Zelenskyy a qualifié le soutien américain de vital pour les efforts de l’Ukraine pour repousser la Russie, et a remercié les législateurs et les citoyens ordinaires pour les dizaines de milliards de dollars d’assistance militaire et économique au cours de l’année dernière.

Le dirigeant ukrainien a prédit que l’année prochaine serait un “tournant” dans le conflit, “lorsque le courage ukrainien et la détermination américaine doivent garantir l’avenir de notre liberté commune – la liberté des personnes qui défendent leurs valeurs”.

Zelenskyy a reçu un tonnerre d’applaudissements de la part des membres du Congrès et a présenté aux législateurs un drapeau ukrainien dédicacé par les troupes de première ligne à Bakhmut, dans la province ukrainienne contestée de Donetsk, qui a été tenu derrière lui sur la tribune par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le vice-président Kamala Harris.



CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

WASHINGTON – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré mercredi que “contre toute attente” l’Ukraine était toujours debout, alors qu’il effectuait une visite provocante en temps de guerre à Washington pour remercier les dirigeants américains et les “Américains ordinaires” pour leur soutien dans la lutte contre l’invasion russe et a promis qu’il y aurait ” aucun compromis » pour tenter de mettre fin à la guerre. Le président Joe Biden et le Congrès ont répondu avec des milliards de dollars en nouvelle aide et en s’engageant à aider l’Ukraine à poursuivre une « paix juste ».

Zelenskyy a reçu une ovation tonitruante de la part des législateurs lors d’un discours au Capitole américain, déclarant que l’Ukraine “ne se rendra jamais” et avertissant que les enjeux du conflit étaient plus importants que le sort de sa nation – que la démocratie dans le monde est mise à l’épreuve.

“Cette bataille ne peut être ignorée, en espérant que l’océan ou quelque chose d’autre fournira une protection”, a-t-il déclaré, s’exprimant en anglais pour ce qu’il avait qualifié de “discours aux Américains”.

Plus tôt mercredi, Biden a accueilli Zelenskyy au bureau ovale, affirmant que les États-Unis et l’Ukraine continueraient de projeter une “défense unie” alors que la Russie mène une “attaque brutale contre le droit de l’Ukraine à exister en tant que nation”. Zelenskyy, lors de son premier voyage connu hors de son pays depuis l’invasion de la Russie en février, a déclaré qu’il voulait visiter plus tôt et sa visite a maintenant montré que “la situation est sous contrôle, grâce à votre soutien”.

Pressé sur la façon dont l’Ukraine essaierait de mettre fin au conflit, Zelenskyy a rejeté le cadrage de Biden d’une “paix juste”, en disant : “Pour moi en tant que président, la ‘paix juste’ n’est pas un compromis.” Il a dit que la guerre se terminerait une fois La souveraineté, la liberté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine ont été restaurées, ainsi que le “remboursement de tous les dommages infligés par l’agression russe”.

“Il ne peut y avoir de ‘paix juste’ dans la guerre qui nous a été imposée”, a-t-il ajouté.

Le voyage très sensible se déroulait après 10 mois d’une guerre brutale qui a fait des dizaines de milliers de victimes des deux côtés et la dévastation des civils ukrainiens. La visite de Zelenskyy visait à revigorer le soutien à son pays aux États-Unis et dans le monde, alors que les alliés se lassent de plus en plus de la guerre coûteuse et de sa perturbation des approvisionnements alimentaires et énergétiques mondiaux.

Juste avant son arrivée, les États-Unis ont annoncé un programme d’aide militaire de 1,8 milliard de dollars pour l’Ukraine, comprenant pour la première fois des missiles sol-air Patriot, et le Congrès a prévu de voter sur un programme de dépenses comprenant environ 45 milliards de dollars d’aide d’urgence pour Ukraine.

La Russie, a déclaré Biden, “essaie d’utiliser l’hiver comme une arme, mais le peuple ukrainien continue d’inspirer le monde”. Plus tard, lors d’une conférence de presse conjointe, il a déclaré que le président russe Vladimir Poutine n’avait “aucune intention d’arrêter cette guerre cruelle”.

Les deux dirigeants ont semblé partager une relation chaleureuse, riant des commentaires de l’autre et se tapotant dans le dos tout au long de la visite, bien que Zelenskyy ait clairement indiqué qu’il continuerait de faire pression sur Biden et d’autres dirigeants occidentaux pour toujours plus de soutien.

Il a déclaré qu’après la mise en place du système Patriot, “nous enverrons un autre signal au président Biden indiquant que nous aimerions avoir plus de Patriots”.

“Nous sommes en guerre”, a ajouté Zelenskyy avec un sourire, alors que Biden riait à la demande directe. “Je suis désolé. Je suis vraiment désolé.”

Biden a déclaré qu’il est “important pour le peuple américain, et pour le monde, d’entendre directement de vous, Monsieur le Président, le combat de l’Ukraine et la nécessité de continuer à rester unis jusqu’en 2023”.

Zelenskyy s’est rendu à l’étranger après avoir effectué mardi un voyage audacieux et dangereux vers ce qu’il a appelé le point le plus chaud de la ligne de front de 1 300 kilomètres (800 milles) de la guerre, la ville de Bakhmut dans la province ukrainienne contestée de Donetsk. Il a félicité les troupes ukrainiennes pour leur “courage, résilience et force” alors que l’artillerie explosait en arrière-plan.

Le radiodiffuseur privé polonais, TVN24, a déclaré que Zelenskyy était entré en Pologne tôt mercredi en se rendant à Washington. La station a montré des images de ce qui semblait être Zelenskyy arrivant à une gare et escorté jusqu’à un cortège de VUS américains. TVN24 a déclaré que la vidéo, partiellement floue pour des raisons de sécurité, a été tournée à Przemysl, une ville frontalière polonaise qui a été le point d’arrivée de nombreux réfugiés fuyant la guerre.

Les responsables, invoquant des problèmes de sécurité, étaient méfiants quant aux projets de voyage de Zelenskyy, mais un responsable américain a confirmé que Zelenskyy était arrivé à bord d’un avion de l’US Air Force qui avait atterri à Joint Base Andrews, juste à l’extérieur de la capitale, depuis la ville polonaise de Rzeszow.

Biden a déclaré à Zelenskyy, qui portait un sweat-shirt et des bottes vert combat lors de leur réunion au bureau ovale, que “c’est un honneur d’être à vos côtés”.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dans son invitation à Zelenskyy pour parler aux législateurs, a déclaré que “le combat pour l’Ukraine est le combat pour la démocratie elle-même” et qu’ils attendaient avec impatience “d’entendre votre message inspirant d’unité, de résilience et de détermination”.

Les responsables américains et ukrainiens ont clairement indiqué qu’ils n’envisageaient pas une résolution imminente de la guerre et se préparaient à ce que les combats se poursuivent pendant un certain temps. La dernière injection d’argent américain serait la plus importante à ce jour – et dépasserait la demande de 37 milliards de dollars de Biden.

Biden a répété que même si les États-Unis armeront et entraîneront l’Ukraine, les forces américaines ne seront pas directement engagées dans la guerre.

Biden et Zelenskyy ont d’abord discuté de l’idée d’une visite lors d’un appel téléphonique le 11 décembre, suivi d’une invitation officielle trois jours plus tard, selon un haut responsable de l’administration américaine. Zelenskyy a accepté l’invitation vendredi et elle a été confirmée dimanche, lorsque la Maison Blanche a commencé à se coordonner avec Pelosi pour organiser le discours au Congrès.

La Maison Blanche a consulté Zelensky sur la sécurité, y compris le risque d’action russe alors qu’il était brièvement hors du pays, a déclaré le responsable, qui a refusé de détailler les mesures prises pour protéger le dirigeant ukrainien. Le responsable a informé les journalistes sous couvert d’anonymat en raison de la nature sensible de la visite.

Le dernier programme d’aide militaire américain comprendra non seulement une batterie de missiles Patriot, mais aussi des bombes guidées de précision pour les avions de chasse, ont déclaré des responsables américains. Il représente une expansion des types d’armes avancées destinées à renforcer les défenses aériennes de l’Ukraine contre ce qui a été un barrage croissant de missiles russes.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la livraison du système avancé de missiles sol-air serait considérée comme une étape provocatrice et que le système et tous les équipages qui l’accompagneraient seraient une cible légitime pour l’armée de Moscou.

“C’est un système défensif”, a déclaré Biden à propos de l’envoi du système de missiles. “Ce n’est pas une escalade – c’est défensif.”

On ne savait pas quand la batterie Patriot arriverait sur les lignes de front en Ukraine, étant donné que les troupes américaines devront entraîner les forces ukrainiennes. La formation, qui devrait se faire en Allemagne, pourrait prendre plusieurs mois, a indiqué mercredi le Pentagone.

La visite intervient à un moment important, la Maison Blanche se préparant à une plus grande résistance lorsque les républicains prendront le contrôle de la Chambre en janvier et accorderont plus d’attention à l’aide à l’Ukraine. Le chef du GOP, Kevin McCarthy, de Californie, a déclaré que son parti n’écrirait pas de “chèque en blanc” pour l’Ukraine.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a ouvert la session de la chambre en déclarant que l’adoption du programme d’aide et la confirmation du nouvel ambassadeur américain en Russie, Lynne M. Tracy, enverraient un signal fort que les Américains se tiennent « sans équivoque » avec l’Ukraine. Tracy a été confirmé plus tard par un vote 93-2.

Schumer, un démocrate de New York, a déclaré que Zelenskyy arrive non seulement en tant que président, mais en tant qu ‘”ambassadeur de la liberté elle-même”.

Le principal républicain du Sénat, le sénateur du Kentucky Mitch McConnell, a déclaré que “les raisons les plus fondamentales pour continuer à aider l’Ukraine à se dégrader et à vaincre les envahisseurs russes sont les intérêts américains froids, durs et pratiques”. Il a déclaré que “vaincre l’agression de la Russie aidera à prévenir de nouvelles crises de sécurité en Europe”.

L’invasion russe, qui a commencé le 24 février, a perdu de son élan. Les provinces illégalement annexées de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia restent farouchement disputées.

Les combats à l’est étant dans une impasse, Moscou a utilisé des missiles et des drones pour attaquer les équipements électriques de l’Ukraine, dans l’espoir de laisser les gens sans électricité alors que le temps glacial s’installe.

Dans une vidéo publiée par son bureau lors de la visite de Bakhmut, Zelenskyy a reçu un drapeau ukrainien signé et a fait allusion à sa livraison aux dirigeants américains. “Nous sommes reconnaissants de leur soutien, mais ce n’est pas suffisant”, a-t-il déclaré. “C’est un indice, ce n’est pas suffisant.”

Volodymyr Fesenko, chef du groupe de réflexion Penta Center basé à Kyiv, a déclaré que la visite de Zelenskyy aux États-Unis “devrait déterminer le cours de la guerre – Zelenskyy a osé pour la première fois quitter l’Ukraine et compte pouvoir maintenir, voire peut-être même renforcer, l’assistance militaire et économique des États-Unis.

Hanna Danylovych, 43 ans, qui vit à Kyiv, la capitale de l’Ukraine, et travaille comme scientifique, s’est félicitée de la perspective de fournitures militaires supplémentaires, affirmant qu'”il y a un grand désir et un grand rêve d’accélérer l’élimination du mal russe de notre terre”.

Poutine a déclaré mercredi aux chefs militaires de son pays que la Russie atteindrait ses objectifs déclarés en Ukraine et utiliserait l’expérience du combat pour renforcer son armée. Son ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré que l’armée russe devait passer de 1 million actuellement à 1,5 million pendant les combats en Ukraine.

___



Castillo a rapporté de Kyiv, en Ukraine. Les rédacteurs de l’Associated Press Lolita C. Baldor, Tara Copp, Aamer Madhani, Chris Megerian et Seung Min Kim à Washington, Hanna Arhirova à Kyiv et Andrew Katell à New York ont ​​contribué à ce rapport.