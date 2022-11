Nouvelles de l’Ukraine: Zelenskyy dit que des pourparlers avec la Russie sont possibles

Kyiv, Ukraine –

Le président ukrainien a laissé entendre qu’il était ouvert à des pourparlers de paix avec la Russie, adoucissant son refus de négocier avec Moscou tant que le président Vladimir Poutine est au pouvoir tout en s’en tenant aux principales exigences de Kyiv.

L’appel de Volodymyr Zelenskyy à la communauté internationale pour « forcer la Russie à de véritables pourparlers de paix » a reflété un changement de rhétorique. Fin septembre, après l’annexion illégale par la Russie de quatre régions ukrainiennes, il a signé un décret déclarant “l’impossibilité de tenir des pourparlers” avec Poutine.

Mais les conditions préalables que le dirigeant ukrainien a énumérées lundi soir semblent être des non-partants pour Moscou, il est donc difficile de voir comment les derniers commentaires de Zelenskyy feraient avancer les pourparlers.

Zelenskyy a réitéré que ses conditions pour le dialogue étaient la restitution de toutes les terres occupées de l’Ukraine, l’indemnisation des dommages de guerre et la poursuite des crimes de guerre. Il n’a pas précisé comment les dirigeants mondiaux devraient contraindre la Russie à des pourparlers.

Les armes et l’aide occidentales ont été essentielles à la capacité de l’Ukraine à lutter contre l’invasion russe, dont certains s’attendaient initialement à ce qu’elle déchire le pays avec une relative facilité. Cela signifie que Kyiv ne peut pas ignorer la façon dont la guerre est perçue aux États-Unis et dans l’Union européenne, selon l’analyste politique Volodymyr Fesenko.

“Zelensky essaie de manœuvrer parce que la promesse de négociations n’oblige à rien Kyiv, mais elle permet de maintenir le soutien des partenaires occidentaux”, a déclaré Fesenko, chef du groupe de réflexion indépendant Penta Center basé à Kyiv.

“Un refus catégorique de tenir des pourparlers fait le jeu du Kremlin, donc Zelenskyy change de tactique et parle de la possibilité d’un dialogue, mais à des conditions qui rendent tout très clair”, a-t-il ajouté.

Alors que le soutien à l’Ukraine a recueilli un fort soutien bipartite au Congrès américain, une opposition conservatrice croissante pourrait compliquer cela l’année prochaine si les républicains prennent le contrôle de la Chambre lors des élections de mardi.

Les récents commentaires du chef républicain Kevin McCarthy selon lesquels les législateurs ne donneraient pas un “chèque en blanc” à l’Ukraine reflètent le scepticisme croissant du parti quant au coût du soutien.

En privé, les législateurs républicains qui soutiennent l’aide à l’Ukraine voient une opportunité de passer une autre tranche d’aide cette année avec le Congrès actuel.

La Russie et l’Ukraine ont tenu plusieurs séries de pourparlers en Biélorussie et en Turquie au début de la guerre, qui approche maintenant de ses neuf mois, et Zelensky a appelé à plusieurs reprises à une rencontre personnelle avec Poutine, ce que le Kremlin a rejeté.

Les pourparlers sont au point mort après que la dernière réunion des délégations, tenue à Istanbul en mars, n’ait donné aucun résultat.

Zelenskyy a déclaré lundi que Kyiv a “proposé (des pourparlers) à plusieurs reprises et auxquelles nous avons toujours reçu des réponses russes folles avec de nouvelles attaques terroristes, des bombardements ou du chantage”.

La Russie a repris les appels aux pourparlers après avoir commencé à perdre du terrain face à une contre-offensive ukrainienne à l’est et au sud en septembre. Zelenskyy a rejeté la possibilité de négocier avec Poutine plus tard ce mois-là après que le dirigeant russe a illégalement revendiqué quatre régions de l’Ukraine comme territoire russe.

Zelenskyy a déclaré lundi que les conditions de dialogue de l’Ukraine incluaient la “restauration de l’intégrité territoriale (de l’Ukraine)… une indemnisation pour tous les dommages de guerre, une punition pour chaque criminel de guerre et des garanties que cela ne se reproduira plus”.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrei Rudenko, a déclaré mardi que Moscou ne fixait aucune condition à la reprise des pourparlers. Il a accusé Kyiv de manquer de “bonne volonté”.

“C’est leur choix. Nous avons toujours déclaré que nous étions prêts à de telles négociations”, a déclaré Rudenko.

Poutine et d’autres responsables russes ont affirmé à plusieurs reprises que les États-Unis empêchaient l’Ukraine de s’engager dans des pourparlers de paix, que plusieurs pays ont proposé de servir de médiateurs.

Dans une interview publiée mardi, le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré que les pays occidentaux ne pousseraient pas Kyiv à négocier aux conditions de Moscou.

“L’Ukraine reçoit des armes plutôt efficaces de ses partenaires, en premier lieu les États-Unis”, a déclaré Podolyak. “Nous repoussons l’armée russe hors de notre territoire. Et étant donné cela, c’est un non-sens de nous forcer à négocier, et de facto de céder à l’ultimatum de la Russie ! Personne ne le fera.”

Dans d’autres développements :

– Dans la région orientale de Donetsk en Ukraine, dont les Russes ont du mal à prendre le contrôle total, les bombardements de Moscou ont tué trois civils et en ont blessé sept autres au cours des dernières 24 heures, selon le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Kyrylenko a déclaré que les décès étaient survenus dans la ville de Bakhmut, une cible clé de l’offensive brutale de la Russie à Donetsk, et dans la ville de Krasnohorivka. La semaine dernière, le vice-ministre ukrainien de la Défense a décrit la région de Bakhmut comme “l’épicentre” des combats dans l’est de l’Ukraine.

— Ailleurs, deux civils ont été grièvement blessés par des mines non explosées dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, où les forces de Kyiv ont repris de larges pans de territoire en septembre, a déclaré le gouverneur de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

— Dans la région partiellement occupée de Kherson, dans le sud, où les troupes ukrainiennes mènent une contre-offensive réussie, les autorités installées par la Russie ont déclaré avoir achevé l’évacuation des habitants avant les avancées ukrainiennes prévues. L’administration nommée par le Kremlin a cherché à relocaliser des dizaines de milliers de personnes.

— Des photos satellites analysées par l’Associated Press montrent une expansion rapide d’un cimetière dans le sud de l’Ukraine dans les mois qui ont suivi la prise de la ville portuaire de Marioupol par les forces russes. On ne sait pas combien de personnes y ont été enterrées.

– L’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies a rassuré les agriculteurs ukrainiens sur le fait que la prolongation d’un accord de guerre autorisant l’expédition de céréales et d’autres produits ukrainiens sur la mer Noire était une priorité pour l’ONU

L’accord négocié par l’ONU et la Turquie a permis à plus de 10 millions de tonnes de céréales de quitter les ports ukrainiens et de voyager le long d’un corridor désigné. Il doit expirer le 19 novembre. Un diplomate russe a évoqué mardi le mécontentement de Moscou quant à sa mise en œuvre et a déclaré que le Kremlin n’avait pas décidé de le prolonger ou non.

Lors d’une visite à Kyiv, on a demandé à l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield si elle parlait aux Ukrainiens des idées américaines pour mettre fin à la guerre. Elle a répondu : “La Russie a commencé cela et la Russie peut y mettre fin, et elle peut y mettre fin en retirant leurs troupes et en arrêtant de commettre les atrocités qu’elles commettent contre le peuple ukrainien.”

Elle a annoncé une aide américaine supplémentaire de 25 millions de dollars pour aider les Ukrainiens à passer l’hiver.



——



Karmanau a rapporté de Tallinn, Estonie. L’écrivain d’Associated Press Farnoush Amiri a contribué depuis Washington.