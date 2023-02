Nouvelles de l’Ukraine : Une nouvelle arme forcera le changement russe

WASHINGTON/Kyiv –

Les États-Unis ont répondu à l’appel du président Volodymyr Zelenskyy pour des roquettes capables de frapper profondément derrière les lignes de front du conflit qui dure depuis près d’un an avec la Russie.

Désormais, les forces russes devront s’adapter ou faire face à des pertes potentiellement catastrophiques.

La nouvelle arme, la bombe de petit diamètre lancée au sol (GLSDB), permettra à l’armée ukrainienne d’atteindre des cibles à deux fois la distance accessible par les roquettes qu’elle tire désormais depuis le système de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) fourni par les États-Unis. S’il est inclus comme prévu dans un prochain programme d’aide à l’armement signalé pour la première fois par Reuters, le GLSDB de 151 km (94 miles) mettra à portée de main toutes les lignes d’approvisionnement de la Russie dans l’est du pays, ainsi qu’une partie de la Crimée occupée par la Russie.

Cela obligera la Russie à déplacer ses approvisionnements encore plus loin des lignes de front, rendant ses soldats plus vulnérables et compliquant considérablement les plans de toute nouvelle offensive.

“Cela pourrait ralentir [a Russian assault] de manière significative », a déclaré Andriy Zagorodnyuk, ancien ministre ukrainien de la Défense. « Tout comme HIMARS a considérablement influencé le cours des événements, ces roquettes pourraient encore plus influencer le cours des événements.

GLSDB est une bombe planée guidée par GPS qui peut manœuvrer pour atteindre des cibles difficiles à atteindre telles que les centres de commandement. Fabriqué conjointement par SAAB AB SAABb.ST et Boeing Co BA.N, il combine la bombe de petit diamètre (SDB) GBU-39 avec le moteur-fusée M26, qui sont tous deux courants dans les inventaires américains.

Il n’est pas encore compatible avec HIMARS, mais les États-Unis fourniront à l’Ukraine de nouveaux lanceurs pour les roquettes, ont indiqué des sources. GLSDB pourrait être livré dès le printemps 2023, selon un document examiné par Reuters.

FILIÈRES D’APPROVISIONNEMENT VULNÉRABLES

Lorsque les États-Unis ont envoyé pour la première fois des lanceurs HIMARS en juin, ils ont fourni des fusées d’une portée de 77 km (48 milles). Ce fut un coup de pouce majeur pour l’armée ukrainienne, lui permettant de détruire les décharges de munitions et les installations de stockage d’armes russes.

Une fois que l’Ukraine aura les nouvelles bombes planantes, disent les experts militaires, la Russie devra pousser ses approvisionnements encore plus loin.

“Nous ne sommes actuellement pas en mesure d’atteindre les installations militaires russes à plus de 80 kilomètres”, a déclaré l’analyste militaire ukrainien Oleksandr Musiyenko. “Si nous pouvons les atteindre pratiquement jusqu’à la frontière russe ou en Crimée occupée, cela réduira bien sûr le potentiel d’attaque des forces russes.”

Fondamentalement, l’Ukraine sera bientôt en mesure d’atteindre chaque point de la route terrestre occupée vers la Crimée via Berdiansk et Melitopol. Cela obligera la Russie à rediriger ses camions de ravitaillement vers le pont de Crimée, qui a été gravement endommagé lors d’une attaque en octobre.

“La Russie utilise la Crimée comme une grande base militaire à partir de laquelle elle envoie des renforts pour ses troupes sur le front sud”, a déclaré Musiyenko. “Si nous avions une (munition) de 150 km, nous pourrions l’atteindre et perturber la connexion logistique avec la Crimée.”

Au-delà de l’impact logistique, l’ajout d’une arme à plus longue portée à l’arsenal ukrainien pourrait contribuer à ébranler la confiance russe.

Tom Karako, un expert en armes et en sécurité au Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré que si l’Ukraine bénéficierait d’une arme à portée encore plus longue, la GLSDB est “une étape vraiment importante pour donner aux Ukrainiens une plus grande portée et laisser les Russes deviner”.

PAS D’ATACM – ENCORE

Pour l’administration Biden, la décision d’envoyer GLSDB en Ukraine représente une étape vers la satisfaction de la demande de l’Ukraine pour le missile ATACMS (Army Tactical Missile System) d’une portée de 185 milles (297 km), que l’administration a jusqu’à présent refusé de fournir, craignant une nouvelle escalade du conflit.

Les bombes planantes, bien que moins puissantes, sont beaucoup moins chères, plus petites et plus faciles à déployer que l’ATACMS, ce qui les rend bien adaptées à une grande partie de ce que l’Ukraine espère accomplir : perturber les opérations russes et créer un avantage tactique.

Pourtant, a déclaré Karako, il est possible que les Ukrainiens finissent par recevoir une arme à portée encore plus longue à l’avenir.

“À maintes reprises, nous avons vu l’administration dire qu’elle irait jusqu’à un certain point, mais pas au-delà”, a-t-il déclaré. “Puis, comme la situation s’est détériorée, ils ont trouvé la nécessité, en fait, d’aller plus loin.”

Ce fut le cas avec HIMARS, le système de défense antimissile Patriot et, ce mois-ci encore, les chars Abrams, tous initialement interdits à l’Ukraine avant que l’administration ne finisse par approuver les expéditions.

Mais pour l’instant, l’accent sera mis sur la rapidité avec laquelle les nouvelles bombes planantes peuvent arriver en Ukraine, a déclaré Zagorodnyuk.

“S’ils accélèrent… cela pourrait changer énormément la situation sur le champ de bataille.”



(Édité par Don Durfee et Peter Graff)