Nouvelles de l’Ukraine : Une adolescente canadienne à Kiev pour un documentaire

Les amis et la famille de Max Khomenko ont fait des adieux en larmes alors qu’ils le regardaient se diriger vers la capitale ukrainienne, une destination dangereuse en raison des fréquents bombardements aériens en provenance de Russie.

Le jeune homme de 19 ans qui vit à Winnipeg est cinéaste et a entrepris de documenter les réalités de la guerre dans son pays natal. Le projet s’appelle « Stand Free or Submit » et suivra l’histoire de Yaroslava, une jeune Ukrainienne qui continue sa vie à Kiev au milieu de la guerre.

Le voyage de Khomenko était prévu depuis plus d’un an et c’est un projet qui lui tient à cœur.

« Le lendemain du début de la guerre, je ne pouvais pas me contrôler. Il y avait tellement d’émotions et de sentiments qui se passaient dans ma tête et franchement, je ne savais pas comment communiquer cela », a déclaré Khomenko à CTVNews.ca dans un entretien. « J’ai réalisé que la meilleure façon pour moi de communiquer et d’afficher mes émotions était d’en faire ma passion du cinéma. »

L’Ukrainien-Canadien est le premier membre de sa famille né à l’extérieur de l’Ukraine, ce qui l’a poussé à en apprendre davantage sur son héritage et à aider les autres à comprendre l’impact de la guerre sur les Ukrainiens du monde entier.

Khomenko a découvert le cinéma à l’âge de 15 ans et s’est dirigé vers la Vancouver Film School en 2021 pour un programme d’un an. Au moment de l’obtention de son diplôme, la Russie a envahi l’Ukraine.

Khomenko s’est entretenu avec CTVNews.ca 36 heures avant son départ pour Kiev, l’une des villes les plus durement touchées d’Ukraine.

DANGERS DE LA ZONE DE GUERRE

Le 6 juin, plus de 30 missiles de croisière et drones russes ont été abattus par des contre-infractions ukrainiennes. C’était la sixième attaque en autant de jours contre Kiev.

La capitale subit une pression incessante depuis le début de la guerre, les autorités signalant des milliers de victimes et de blessés au cours de plus d’un an à travers le pays.

« Si je vous disais: » Non, je ne suis pas nerveux. Je n’ai pas peur de ça « , je mentirais. Franchement, je le suis », a déclaré Khomenko avant de partir. « Mais il y a une sorte d’instinct en moi. Il y a une sorte de sentiment que tout va bien se passer. »

De nombreuses structures à Kiev et dans certaines parties de l’Ukraine ont été endommagées par les combats, y compris la maison des grands-parents de Khomenko.

« Ma maison qui est en Ukraine où j’ai grandi, elle a été bombardée. Il n’y a plus de maison », a-t-il dit. « Je l’ai vu en vidéo, mais j’ai besoin de le voir en réalité et de le voir de mes propres yeux. »

Max Khomenko est assis dans la maison détruite de ses grands-parents en Ukraine. (Contribué)

En raison des exigences de sécurité pour entrer dans une zone de guerre, aucun des 12 autres membres de l’équipe travaillant sur le film n’a pu entrer en Ukraine avec Khomenko. Il mène les interviews et filme seul la destruction de Kiev.

Bien que les attentats à la bombe soient devenus la nouvelle norme pour de nombreuses personnes résidant encore en Ukraine, les dangers de voyager à travers le pays sont présents dans l’esprit des parents de Khomenko.

Il a dit à sa mère juste avant d’entrer dans le pays qu’il aurait peut-être l’opportunité de filmer en première ligne.

« La conversation avec ma mère aujourd’hui a été assez émouvante quand j’ai mentionné que je pensais y aller même juste pour quelques heures », a déclaré Khomenko. « C’était quelque chose qui, je le vois, pourrait en quelque sorte lui briser le cœur. »

Mais si l’occasion se présente, dit Khomenko, il ne pourrait pas la laisser passer.

« Les Ukrainiens font plus que cela. »

PLUS QU’UN FILM

Pour lui, le projet documentaire ne représente pas seulement une chance de voir sa patrie et les réalités de la guerre, mais aussi d’aider le peuple ukrainien.

Khomenko s’est associé à Zemliachky et à d’autres organisations ukrainiennes pour apporter des fournitures médicales, des vêtements chauds et des produits d’hygiène féminine aux soldats.

Certains soldats, en particulier les femmes, n’ont pas l’équipement adéquat – par exemple, certains portent des casques trop grands. L’eau courante, Internet et les moyens de se réchauffer sont presque inexistants sur les lignes de front, car des personnes issues de milieux non militaires se battent côte à côte avec des soldats entraînés.

Une fois le projet terminé, une partie des recettes du documentaire sera également reversée à des organisations caritatives travaillant pour aider les gens à travers l’Ukraine, a déclaré Khomenko.

« Je ne pouvais pas simplement m’asseoir à Vancouver et vivre une vie paisible et non stressante, pendant que mes amis et ma famille se battent et souffrent dans cette horrible situation », a-t-il déclaré. « Alors c’est arrivé à ce point: je viens de réaliser que je devais faire plus quand il s’agit de cette situation. »

DÉTAILS DU DOCUMENTAIRE

Bien que Khomenko filme seul les parties à l’intérieur de l’Ukraine, il a une équipe de 12 autres personnes qui aideront à faire du documentaire une réalité.

La majorité de l’équipe est restée à Vancouver, mais une petite équipe de cinq personnes – composée de producteurs, de réalisateurs et d’ingénieurs du son – s’est rendue en Europe avec Khomenko.

L’équipage a obtenu un financement pour le projet auprès de diverses subventions et d’investisseurs privés.

« C’est un peu surréaliste », a-t-il déclaré. « Il n’y a aucune chance que je puisse réaliser un projet comme celui-ci sans l’aide de mon équipe. Ils me soutiennent tellement, ils sont toujours prêts à m’aider, ils font tout leur possible pour s’assurer que ce projet se réalise. »

Valeriya, étudiante en droit, est assise dans un parc de Toronto pour une entrevue. (Contribué) Malgré l’accent mis par le documentaire sur une histoire en particulier, Khomenko dit que l’équipe a filmé des gens de partout au Canada, au Royaume-Uni, en Géorgie et en Slovaquie, dans le but de capturer les effets plus larges de la guerre.

« Nous voulons aussi que le monde occidental comprenne : pourquoi cela nous importe-t-il réellement ? Pourquoi cette guerre est-elle pertinente ? dit Khomenko. « Nous allons principalement nous concentrer sur la vie ukrainienne, et comment cela s’est propagé au-delà des frontières de l’Ukraine et a affecté le monde entier. »

UN VOYAGE « QUI CHANGE LA VIE »

Bien qu’il soit là pour travailler, Khomenko ne peut s’empêcher d’apporter des émotions dans la situation. Il croit que le voyage changera sa vie.

Khomenko sait à quel point c’est une idée « folle » pour un jeune de 19 ans de budgétiser, tourner et créer un documentaire sur une guerre en cours.

« Par exemple, pourquoi devrais-je quitter Vancouver et faire ça? Cela n’a aucun sens », a-t-il déclaré. « Même quand je le dis aux gens maintenant, ils me regardent comme si j’étais fou. Et vous savez, évidemment, je le suis. Mais c’est une sorte de passion folle. »

Khomenko est entré en Ukraine le 31 mai et s’est arrêté à Lviv, où il prévoyait de mener des entretiens avec des employés d’hôpitaux militaires, des journalistes et des personnes ayant fui l’est de l’Ukraine. Il a prévu environ six à huit semaines dans tout le pays pour rassembler le matériel nécessaire.

Un char russe abandonné se trouve juste à l’extérieur de Kiev, en Ukraine. (Contribué)

Il prévoyait de se rendre ensuite à Kiev, capturant une vidéo qui montrera le bombardement en cours, ainsi que les dégâts déjà causés. De là, il prévoyait de se rendre dans les régions rurales de l’Ukraine pour saisir l’impact de la guerre sur les petites communautés.

« Des fosses communes ont été découvertes là-bas et de terribles crimes de guerre ont été commis dans ces villes », a-t-il déclaré.

Enfin, il prévoit de se rendre dans la maison bombardée de ses grands-parents.

« Je suis nerveux de le voir parce que c’est une chose d’entendre ce qui s’est passé là-bas, c’est une chose de voir quelques photos, (mais) en fait d’être dans cet environnement et de voir ces fosses communes pour voir la destruction des maisons… C’est ce qui va rendre ce voyage très émouvant et qui changera la vie, parce que nous ne pouvons comparer cela à rien au Canada », a-t-il déclaré.