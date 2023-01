Nouvelles de l’Ukraine : un Canadien partage des histoires sur le fait qu’il est en première ligne

Assis dans un appartement au nord de Toronto, Adam Oake explique calmement comment il a dû ajuster la réaction de son esprit au son de bruits forts et soudains depuis son retour des lignes de front de l’invasion russe en Ukraine.

“Être à la maison, une porte de voiture qui claque ou un bruit fort, c’est une réaction d’une fraction de seconde, mais vous pensez immédiatement, ‘Qu’est-ce que c’est?’ Parce que si j’étais en Ukraine et que j’entendais quelque chose comme ça, je supposerais que c’était une explosion », admet le joueur de 34 ans.

CTV National News s’est entretenu pour la première fois avec Oake en août, après qu’il ait quitté sa vie à Toronto pour faire du bénévolat auprès d’une ONG en Ukraine. À l’époque, Oake a partagé qu’il “ne pouvait pas s’asseoir sur le canapé en sachant qu’il y a quelque chose que je peux faire pour aider à faire une différence”.

Fervent partisan des Maple Leafs de Toronto depuis toujours, il a décidé de liquider son énorme collection de souvenirs des Leafs dans le but de recueillir des fonds pour pouvoir se rendre dans la zone de guerre. Son plan était de rejoindre la légion étrangère, mais lorsqu’il est arrivé en Pologne, il a été affecté comme volontaire auprès d’une organisation norvégienne d’intervention en cas de crise appelée Paracrew. Au cours des cinq derniers mois, il a risqué sa vie en transportant de la nourriture et de l’aide dans une région où la plupart des organisations ne vont plus – dans les zones chaudes, près des lignes de front dans l’est et le sud de l’Ukraine.

Oake note qu’alors que la guerre atteint son premier anniversaire et continue de s’intensifier, de plus petites ONG ont retiré leurs équipes d’Ukraine “parce que beaucoup de gens ne veulent pas ou ne peuvent pas se rendre dans les endroits qui ont besoin d’aide”. Cela oblige des organisations comme la sienne à traverser des routes dangereuses pour livrer des fournitures aux zones les plus durement touchées, ce qui a conduit à de multiples appels rapprochés.

Un tel appel rapproché s’est produit récemment alors qu’il se trouvait dans la ville de Dnipro. Oake dormait profondément dans une chambre d’hôtel lorsqu’il a été soudainement secoué de son lit alors qu’un “gros missile a frappé la ville à quelques pâtés de maisons” de son hôtel. Dnipro est la même ville où une frappe de missile russe a frappé un immeuble le 14 janvier, faisant des dizaines de morts parmi les civils.

« J’ai vu le flash de lumière à l’extérieur de ma fenêtre », dit Oake, qui admet également qu’il y a eu des moments au cours des neuf derniers mois où il s’est demandé s’il se réveillerait avec un plafond s’effondrant sur lui à la suite d’une attaque.

Au cours d’une mission juste au nord de la ville assiégée de Kupiansk, l’ambulance à quatre roues motrices dans laquelle il se trouvait s’est retrouvée coincée dans la boue. Alors que des tirs d’artillerie éclataient à proximité, un char ukrainien a utilisé une ligne électrique tombée pour le sortir, lui et son véhicule, de la boue.

Oake sourit en réfléchissant à cette expérience unique, tout en admettant à quel point la situation était dangereuse.

“Pendant tout le temps que vous êtes là-bas, vous êtes un canard assis, et de toute évidence, vous êtes maintenant tiré par un char, qui est encore plus une cible”, explique le travailleur humanitaire canadien.

Entrepreneur de métier, lorsque CTV National News s’est entretenu pour la première fois avec Oake, il aidait également les maisons ukrainiennes endommagées qui avaient besoin de réparations. Ce n’est plus le cas.

“Plus vous allez vers l’est ou le sud vers les lignes de front, plus vous voyez que la guerre s’est intensifiée avec le temps”, dit-il.

Oake poursuit en détaillant la destruction dont il a été témoin.

« Il n’y a presque rien debout, la plupart des petits villages, toutes les grandes villes, ils ont disparu. Ils sont à peu près effacés de la surface de la terre.

L’assaut de l’armée russe sur l’infrastructure énergétique de l’Ukraine a entraîné des pannes d’électricité, ce qui signifie une puissance limitée et parfois pas de chauffage.

“Presque tous les matins, à un moment donné, nous nous réveillions gelés sans chaleur”, explique Oake.

Lui et les volontaires de Paracrew ont construit une cheminée avec deux seaux. Ils se rassemblaient autour d’elle pour faire un pot de café et trouver un répit à l’hiver ukrainien.

Une cheminée de fortune fabriquée par Adam Oake et d’autres bénévoles de Paracrew. (Fourni)

Oake lui-même n’a plus de chez-soi. Il vit actuellement dans l’appartement de son neveu dans la région du Grand Toronto. Près d’une table de salle à manger, sa vie d’avant-guerre est empilée contre le mur, emballée dans une demi-douzaine de cartons. Il admet que ne pas avoir de chez-soi lui pèse, mais c’est un sacrifice qu’il est prêt à faire pour aider ceux qui en ont besoin en Ukraine.

Lorsque nous avons parlé à Oake pour la première fois, il a défendu son travail bénévole en disant : « Il y a beaucoup de familles qui sont dans le besoin et elles ne savent pas vers qui se tourner. Mettez-vous à leur place, imaginez que votre maison est détruite et que vous êtes mis dans un abri avec des bombes qui explosent constamment.

Aujourd’hui, dit-il : “Le fait de pouvoir rencontrer et vivre parmi les Ukrainiens pendant près de neuf mois vous ouvre vraiment les yeux sur l’incroyable et la résilience des Ukrainiens.”

Oake partage également qu’il “connaît maintenant des gens que je peux appeler de bons amis d’Ukraine, j’aimerais vraiment y retourner et aider leur pays autant que possible”.

Et c’est là que son objectif reste aujourd’hui. Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait de ne pas rentrer chez lui après un deuxième voyage en Ukraine, s’il retournait sur les lignes de front, Oake admet que “c’est une possibilité” mais que c’est “un risque raisonnable qui vaut la peine d’être pris”.

Il poursuit en posant la question : “Si des gens comme moi ne sont pas disposés à aller là-bas et à aider, alors qui ira aider ces personnes dans le besoin ?”

Oake prévoit de rentrer en Ukraine le 13 mars. La durée de son séjour dépendra des dons publics et privés qui, selon lui, se sont refroidis à mesure que l’hiver et la guerre se poursuivent.