Nouvelles de l’Ukraine: Trudeau s’adresse au parlement à Kiev

Kyiv, Ukraine –

Le premier ministre Justin Trudeau s’est adressé aujourd’hui au parlement ukrainien, qualifiant la lutte contre l’invasion russe de bataille « pour notre avenir à tous ».

Il a reçu plusieurs ovations debout lors du discours de 25 minutes devant une session extraordinaire de la législature nationale, connue sous le nom de Verkhovna Rada.

Trudeau a également déclaré aux législateurs que le Canada soutiendrait la candidature de son pays à l’adhésion à l’alliance militaire de l’OTAN et que la paix doit être réalisée aux conditions ukrainiennes et par le retrait total des forces russes.

Le discours de Trudeau fait partie d’une visite inopinée à Kiev, où il s’est engagé à aider l’armée ukrainienne, y compris plus d’armes et une formation de pilote de chasse, d’une valeur de 500 millions de dollars en nouveau financement.

Trudeau et la vice-première ministre Chrystia Freeland ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et certains de ses principaux conseillers et son ministre du Commerce, ainsi que les ambassadeurs des deux pays.

C’est la deuxième fois que Trudeau se rend en Ukraine depuis que la Russie a commencé son invasion à grande échelle en février 2022, et survient alors que des signes indiquent qu’une contre-offensive printanière tant attendue contre la Russie pourrait être en cours.

Le Canada dépensera 500 millions de dollars pour aider l’armée ukrainienne à lutter contre l’invasion russe, a déclaré samedi le Premier ministre Justin Trudeau lors d’une visite inopinée à Kiev, y compris plus d’armes et une formation de pilote de chasse.

« Le Canada continuera d’être aux côtés de l’Ukraine, peu importe ce qu’il faudra, aussi longtemps qu’il le faudra », a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

« Vous vous battez pour votre pays et pour des valeurs comme la démocratie, la liberté, le respect et la dignité. Et en vous battant pour l’Ukraine, vous vous battez aussi pour notre avenir à tous », a déclaré Trudeau à Zelenskyy.

La visite, qui se déroule à l’invitation de l’Ukraine, intervient alors que des signes indiquent qu’une contre-offensive printanière tant attendue contre la Russie pourrait être en cours.

Cela se produit également car il y a eu des incendies de forêt à travers le Canada, la fumée réduisant la qualité de l’air, et après la démission vendredi du rapporteur spécial que Trudeau avait chargé d’enquêter sur l’ingérence étrangère.

« Le Canada participera aux efforts multinationaux pour former des pilotes de chasse et pour aider à maintenir le programme d’avions de chasse de l’Ukraine, en tirant parti de l’expertise canadienne dans ces domaines », a déclaré Trudeau lors de la conférence de presse, ajoutant que le Canada se joindrait à une équipe de pays aidant à maintenir chars, tout en fournissant des centaines de missiles supplémentaires et des munitions supplémentaires.

Cela comprend 288 missiles AIM-7 supplémentaires pour parer les frappes aériennes russes et réaffecter les fonds existants pour 10 000 cartouches de munitions de 105 millimètres, a déclaré Trudeau.

Le Premier ministre a également annoncé que l’aide existante pour l’Ukraine sera utilisée pour soutenir ceux qui font face à une aggravation de la situation humanitaire dans le sud de l’Ukraine après l’effondrement d’un barrage hydroélectrique cette semaine.

Trudeau a également annoncé de nouvelles sanctions contre 24 personnes et 17 entités pour leur soutien présumé à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Il a également déclaré que le gouvernement fédéral tenterait de saisir un énorme avion cargo Antonov 124 immatriculé en Russie que le Canada a immobilisé après son atterrissage à l’aéroport international Pearson de Toronto en février 2022.

Le premier ministre a déclaré que le Canada tentera de confisquer l’avion à l’Ukraine, afin qu’il ne puisse pas être utilisé pour soutenir l’effort de guerre de la Russie. Ottawa a une législation pour confisquer les avoirs des personnes sanctionnées par le Canada, mais il y a un mois, il n’avait déposé aucune requête en justice malgré la promesse en décembre dernier de saisir les avoirs détenus par l’oligarque Roman Abramovich.

La vice-première ministre Chrystia Freeland s’est jointe à Trudeau lors du voyage, qui a commencé par le dépôt d’une couronne au mur du souvenir au monastère St. Michael’s Golden-Domed. Freeland a également placé des fleurs sur le mur, qui présente des photos d’Ukrainiens morts en défendant leur patrie. Tous deux y ont rencontré des soldats ukrainiens pour l’événement.

Le premier ministre Justin Trudeau a déposé une gerbe au Mur du Souvenir à Kiev et s’est entretenu avec des soldats formés par le Canada. (Paul Workman / Nouvelles de CTV)

Sur son chemin vers le mur, Trudeau s’est à un moment donné accroupi pour regarder à l’intérieur de l’un des cadres de chars et de véhicules militaires russes incendiés qui remplissent une place publique. Peu de temps avant l’arrivée de Trudeau et Freeland, il y avait de la musique sombre et une garde d’honneur pour un cercueil transporté dans la cathédrale pour un enterrement.

C’est la deuxième fois que Trudeau effectue une visite inopinée dans le pays assiégé depuis que la Russie a commencé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022.

Trudeau s’est rendu pour la dernière fois en Ukraine il y a un peu plus d’un an, où il a rouvert l’ambassade du Canada à Kiev et a rencontré Zelenskyy en personne pour la première fois depuis le début de la guerre.

Certains médias, dont La Presse canadienne, ont été mis au courant de ce nouveau voyage à l’avance à condition qu’il ne soit pas rapporté avant qu’il ne soit rendu public, pour des raisons de sécurité.

Trudeau a rencontré Zelenskyy dans le bâtiment abritant le bureau du président samedi. Trudeau et Freeland ont ensuite tous deux participé à une réunion bilatérale élargie avec Zelenskyy et certains de ses fonctionnaires, et il a remercié le Canada d’avoir accueilli des milliers d’Ukrainiens fuyant le conflit.

« Nous avons besoin de plus d’amis comme le Canada », a déclaré Zelenskyy.

Le premier ministre Justin Trudeau à Kiev s’entretenant avec des soldats entraînés par le Canada. (Paul Workman / Nouvelles de CTV)

La visite coïncide avec l’intensification progressive de l’activité militaire de l’Ukraine. Moscou a affirmé que la contre-offensive de printemps promise depuis longtemps par l’Ukraine était déjà en cours. L’état-major ukrainien a déclaré samedi que de « lourds combats » étaient en cours. Il n’a donné aucun détail mais a déclaré que les forces russes « se défendaient » et lançaient des frappes aériennes et d’artillerie dans les régions du sud de l’Ukraine, Kherson et Zaporizhzhia.

Pendant ce temps, le ministère britannique de la Défense a annoncé samedi qu’il y avait eu « d’importantes opérations ukrainiennes » dans l’est et le sud du pays depuis jeudi matin, avec des gains dans certaines régions.

Le ministère a fait état de résultats mitigés de l’armée russe, certaines unités tenant bon « tandis que d’autres ont reculé dans un certain désordre, au milieu de rapports accrus de victimes russes alors qu’elles se retiraient à travers leurs propres champs de mines ».

Le ministère a également noté des frappes aériennes russes « exceptionnellement actives » dans le sud de l’Ukraine, où il est plus facile pour Moscou de piloter des avions.

Vendredi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou déploierait certaines de ses armes nucléaires tactiques en Biélorussie le mois prochain, une décision que l’opposition biélorusse a décrite comme une tentative de chantage à l’Occident avant une réunion de juillet de l’alliance militaire de l’OTAN.

La Russie a utilisé le territoire de la Biélorussie, son alliée, pour envoyer ses troupes en Ukraine depuis le début de l’invasion. Il y a aussi gardé des forces et des armes.

Plus tôt cette semaine, un barrage hydroélectrique sur le Dniepr s’est rompu, inondant une grande partie de la ligne de front dans le sud de l’Ukraine et aggravant la situation humanitaire – y compris le besoin d’eau potable – dans une zone qui subissait déjà des bombardements.

On ne sait toujours pas comment l’effondrement du barrage s’est produit. Kiev a accusé la Russie d’avoir fait sauter le barrage et sa centrale hydroélectrique, contrôlés par les forces russes. Moscou a déclaré que l’Ukraine l’avait fait.

Trudeau et Zelenskyy ont également passé du temps ensemble le mois dernier en marge du sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, où le président ukrainien a poursuivi sa campagne pour renforcer le soutien des alliés occidentaux à la défense de son pays.

Le Canada s’est joint à d’autres pays pour condamner le régime du président russe Vladimir Poutine pour l’incursion, notamment au moyen de sanctions économiques.

Ottawa a également contribué plus de 8 milliards de dollars aux efforts liés à la guerre en Ukraine depuis l’an dernier.

Cela comprenait le lancement d’un programme spécial d’immigration pour permettre aux Ukrainiens de venir rapidement au Canada avec un permis de travail et d’études temporaire, au lieu de passer par le système habituel des réfugiés.

Il a également donné environ 1 milliard de dollars en soutien militaire, y compris le don de huit chars de combat principaux Leopard 2 pour soutenir les forces armées ukrainiennes.

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal s’est rendu à Toronto en avril, lorsqu’il a remercié le Canada pour son soutien, mais a également souligné la nécessité d’en faire plus.

Le premier ministre Justin Trudeau arrive à Kiev pour une visite inopinée. (Paul Workman / Nouvelles de CTV)

Le mois dernier, la ministre de la Défense Anita Anand a annoncé qu’une équipe de formateurs médicaux des Forces armées canadiennes aidant à instruire le personnel ukrainien en Pologne passerait de sept à 12, et qu’Ottawa ferait don de 43 missiles à courte portée à l’Ukraine.

Le Canada s’est aussi récemment joint à la Lettonie pour dispenser une formation aux soldats ukrainiens promus officiers subalternes, en s’appuyant sur un programme axé sur l’enseignement des tactiques de champ de bataille.

Lors du sommet du G7 le mois dernier, Trudeau a souligné que les pays qui militent pour un cessez-le-feu négocié doivent reconnaître que la Russie est responsable du conflit et pourrait mettre fin aux choses en arrêtant son invasion.

« Ce n’est pas un cessez-le-feu qui est nécessaire. C’est la paix. Et cette paix ne peut être atteinte que si la Russie décide d’arrêter son invasion en cours d’un voisin souverain », a déclaré le Premier ministre.

Le comité des affaires étrangères de la Chambre des communes a adopté un point de vue similaire après sa visite de février dans la région.

« Les conséquences stratégiques de permettre à la Russie de bénéficier de son agression dépasseraient de loin les coûts monétaires associés au soutien de l’Ukraine », lit-on dans le rapport d’avril du comité.

« Un conflit gelé laisserait l’Ukraine confrontée à des menaces et à un chantage constants. »

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 10 juin 2023.

Avec des fichiers de l’Associated Press