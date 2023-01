Nouvelles de l’Ukraine : tentatives d’interdiction de la Russie des prochains Jeux olympiques

Kyiv –

L’Ukraine espère obtenir un large soutien international pour interdire les athlètes russes et biélorusses des Jeux olympiques de Paris en raison de l’invasion de Moscou, a déclaré mardi le ministre des Sports.

Le Comité international olympique (CIO) est ouvert à l’inclusion d’athlètes russes et biélorusses en tant que neutres aux Jeux de 2024 et leur a ouvert une porte pour participer aux qualifications.

“C’est inacceptable pour nous”, a déclaré à Reuters le ministre des Sports et ancien champion olympique Vadym Huttsait dans ses bureaux à Kyiv, à côté d’un mur avec des portraits d’athlètes tués dans la guerre lancée par Moscou il y a un an avec l’aide de la Biélorussie.

“C’est impossible pour nous à un moment où la guerre à grande échelle se déroule, où nos athlètes, nos soldats défendent notre patrie, notre terre, défendent leurs maisons, leurs familles, leurs parents.”

L’homme de 51 ans a remporté une médaille d’or olympique par équipe en 1992, a été champion junior de sabre dans l’ancienne Union soviétique quatre ans auparavant et a entraîné l’équipe ukrainienne gagnante aux Jeux de 2008.

Au moins 220 athlètes et entraîneurs ukrainiens sont morts pendant la guerre, a déclaré Huttsait, et plus de 340 installations sportives ont été endommagées ou détruites.

“L’Ukraine s’unira à de nombreux pays d’Europe et du monde (…) et cela (les Russes en compétition) ne seront pas autorisés”, a-t-il ajouté, affirmant que 40 nations avaient fourni aux athlètes ukrainiens un logement et une aide à l’entraînement à l’étranger pendant la guerre.

Cependant, il y a encore eu peu de soutien public de la part d’autres nations pour une interdiction pure et simple des Russes à Paris.

Moscou affirme que son “opération militaire spéciale” en Ukraine vise à protéger sa propre sécurité, nie les accusations d’atrocités et affirme que toute tentative de l’exclure du sport mondial échouera.

« DES VIES PLUS IMPORTANTES QUE DES MÉDAILLES »

La précédente recommandation du CIO d’interdire les Russes et les Biélorusses a été appliquée par de nombreuses fédérations sportives.

Mais la semaine dernière, il a soutenu une proposition du Conseil olympique d’Asie pour leur permettre de concourir en Asie, ce qui pourrait potentiellement inclure des épreuves de qualification olympique.

Si cela se produit, les autorités sportives et les athlètes ukrainiens seront confrontés à une “décision très difficile” de boycotter Paris, a déclaré Huttsait.

“Lorsque nous perdons tant de personnes, tant d’athlètes, la vie des Ukrainiens est plus importante pour nous que n’importe quelle médaille lors de compétitions internationales”, a-t-il déclaré.

Les responsables ukrainiens se sont retournés contre le CIO ces derniers jours pour avoir encouragé “la violence, les meurtres de masse, la destruction” avec l’idée de donner à la Russie une “plate-forme pour promouvoir le génocide”.

Le CIO a qualifié cela de diffamatoire et a déclaré que de tels propos ne favorisaient pas une discussion constructive.

Mardi, l’ex-champion de boxe Wladimir Klitschko, frère du maire de Kyiv, a appelé le chef du CIO Thomas Bach à ne pas trahir l’esprit olympique et à devenir “complice de cette guerre abominable” en laissant la Russie rivaliser.

Moscou tente de tourner la page d’années de scandales de dopage après que ses équipes ont été contraintes de concourir sans leur drapeau ou leur hymne aux Jeux olympiques et aux grands événements internationaux.



(Reportage par Olena Harmash; Montage par Tom Balmforth et Andrew Cawthorne)