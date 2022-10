Nouvelles de l’Ukraine: SpaceX de Musk dit qu’il ne peut pas payer les satellites critiques

Depuis qu’ils ont commencé à arriver en Ukraine au printemps dernier, les terminaux Internet par satellite Starlink fabriqués par SpaceX d’Elon Musk ont ​​été une source de communication vitale pour l’armée ukrainienne, lui permettant de se battre et de rester connecté même si les réseaux de téléphonie cellulaire et Internet ont été détruits dans son guerre avec la Russie.

Jusqu’à présent, environ 20 000 unités satellites Starlink ont ​​été données à l’Ukraine, avec Musk tweeter le vendredi “l’opération a coûté 80 millions de dollars à SpaceX et dépassera les 100 millions de dollars d’ici la fin de l’année”.

Mais ces contributions caritatives pourraient toucher à leur fin, car SpaceX a averti le Pentagone qu’il pourrait cesser de financer le service en Ukraine à moins que l’armée américaine n’injecte des dizaines de millions de dollars par mois.

Des documents obtenus par CNN montrent que le mois dernier, SpaceX de Musk a envoyé une lettre au Pentagone disant qu’il ne peut plus continuer à financer le service Starlink comme il l’a fait. La lettre demandait également au Pentagone de prendre en charge le financement du gouvernement ukrainien et de l’utilisation militaire de Starlink, qui, selon SpaceX, coûterait plus de 120 millions de dollars pour le reste de l’année et pourrait coûter près de 400 millions de dollars pour les 12 prochains mois.

“Nous ne sommes pas en mesure de donner davantage de terminaux à l’Ukraine, ni de financer les terminaux existants pour une durée indéterminée”, a écrit le directeur des ventes gouvernementales de SpaceX au Pentagone dans la lettre de septembre.

Parmi les documents SpaceX envoyés au Pentagone et vus par CNN se trouve une demande directe non signalée précédemment faite à Musk en juillet par le général commandant de l’armée ukrainienne, le général Valerii Zaluzhniy, pour près de 8 000 terminaux Starlink supplémentaires.

Dans une lettre d’accompagnement distincte adressée au Pentagone, un consultant extérieur travaillant pour SpaceX a écrit : “SpaceX fait face à des décisions terriblement difficiles ici. Je ne pense pas qu’ils aient la capacité financière de fournir des terminaux ou des services supplémentaires comme demandé par le général Zaluzhniy.”

Les documents, qui n’ont pas été signalés auparavant, fournissent une ventilation rare des propres numéros internes de SpaceX sur Starlink, détaillant les coûts et les paiements associés aux milliers de terminaux en Ukraine. Ils ont également jeté un nouvel éclairage sur les négociations en coulisses qui ont fourni des millions de dollars en matériel et services de communication à l’Ukraine à peu de frais pour Kyiv.

Musk a déclaré vendredi qu’en demandant au Pentagone de payer la facture de Starlink en Ukraine, il suivait les conseils d’un diplomate ukrainien qui avait répondu au plan de paix de Musk en Ukraine au début du mois, avant que la lettre ne soit envoyée au Pentagone, avec : “Va te faire foutre.”

L’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, Andrij Melnyk, a répondu plus tôt ce mois-ci au plan de paix revendiqué par Musk pour la guerre de la Russie en Ukraine en disant: “F *** off est ma réponse très diplomatique à vous @elonmusk.”

“Nous ne faisons que suivre sa recommandation”, a déclaré Musk vendredi, en réponse à un tweet faisant référence aux reportages de CNN et aux commentaires de Melnyk, même si la lettre envoyée par SpaceX au Pentagone a été envoyée avant l’échange sur Twitter.

Rapports de pannes

Les lettres viennent au milieu de rapports récents faisant état de pannes de Starlink de grande envergure alors que les troupes ukrainiennes tentent de reprendre le terrain occupé par la Russie dans l’est et le sud du pays.

Des sources proches des pannes ont déclaré qu’elles avaient soudainement affecté toute la ligne de front telle qu’elle se présentait le 30 septembre. pour discuter de conversations sensibles. “Starlink est le principal moyen pour les unités sur le champ de bataille de communiquer.”

Il n’y a eu aucun avertissement aux forces ukrainiennes, a déclaré une deuxième personne, ajoutant que maintenant, lorsque l’Ukraine libère une zone, une demande doit être faite pour que les services Starlink soient activés.

Le Financial Times a d’abord signalé les pannes qui ont entraîné une perte de communication “catastrophique”, a déclaré un haut responsable ukrainien. Dans un tweet répondant à l’article, Musk n’a pas contesté la panne, affirmant que ce qui se passe sur le champ de bataille est classifié.

La suggestion de SpaceX d’arrêter de financer Starlink intervient également dans un contexte d’inquiétude croissante en Ukraine concernant l’allégeance de Musk. Musk a récemment tweeté un plan de paix controversé qui obligerait l’Ukraine à abandonner la Crimée et le contrôle des régions orientales de Louhansk et de Donetsk.

Après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a soulevé la question de savoir avec qui Musk se range, il a répondu qu’il “soutenait toujours[s] Ukraine” mais craint “une escalade massive”.

Musk a également fait valoir en privé le mois dernier que l’Ukraine ne voulait pas de négociations de paix pour le moment et que si elle acceptait son plan, “la Russie accepterait ces conditions”, selon une personne qui les a entendues.

“L’Ukraine sait que son gouvernement actuel et ses efforts en temps de guerre dépendent totalement de Starlink”, a déclaré la personne au courant des discussions. “La décision de faire fonctionner Starlink ou non repose entièrement entre les mains d’un seul homme. C’est Elon Musk. Il n’a pas été élu, personne n’a décidé de lui donner ce pouvoir. Il l’a grâce à la technologie et à l’entreprise qu’il a construite. .”

Mardi, Musk a démenti une information selon laquelle il aurait parlé directement à Poutine de l’Ukraine. Jeudi, lorsqu’un ministre ukrainien a tweeté que Starlink était essentiel à l’infrastructure de l’Ukraine, musc a répondu: “Vous êtes le bienvenu. Heureux de soutenir l’Ukraine.”

“Le culot de ressembler à des héros”

Plus de sept mois après le début de la guerre, il est difficile d’exagérer l’impact que Starlink a eu en Ukraine. Le gouvernement de Kyiv, les troupes ukrainiennes ainsi que les ONG et les civils se sont appuyés sur les unités agiles, compactes et faciles à utiliser créées par SpaceX. Il n’est pas seulement utilisé pour la communication vocale et électronique, mais pour aider à piloter des drones et renvoyer des vidéos pour corriger les tirs d’artillerie.

CNN l’a vu utilisé dans de nombreuses bases ukrainiennes.

“Starlink a été absolument essentiel parce que les Russes ont ciblé l’infrastructure de communication ukrainienne”, a déclaré Dimitri Alperovitch, co-fondateur du Silverado Policy Accelerator, un groupe de réflexion. “Sans cela, ils fonctionneraient vraiment à l’aveugle dans de nombreux cas.”

Bien que Musk ait été largement salué et remercié d’avoir répondu aux demandes de service Starlink vers l’Ukraine au début de la guerre, en réalité, la grande majorité des 20 000 terminaux ont reçu un financement total ou partiel de sources extérieures, y compris le gouvernement américain, le Royaume-Uni et Pologne, selon la lettre de SpaceX au Pentagone.

La demande de SpaceX que l’armée américaine paye la facture a bouleversé les hauts gradés du Pentagone, un haut responsable de la défense ayant déclaré à CNN que SpaceX avait “le culot de ressembler à des héros” alors que d’autres payaient autant et leur présentaient maintenant une facture pour des dizaines de millions par mois.

Selon les chiffres de SpaceX partagés avec le Pentagone, environ 85 % des 20 000 terminaux en Ukraine ont été payés – ou partiellement payés – par des pays comme les États-Unis et la Pologne ou d’autres entités. Ces entités ont également payé environ 30% de la connectivité Internet, qui, selon SpaceX, coûte 4 500 dollars par mois et par unité pour le service le plus avancé. (Au cours du week-end, Musk a tweeté qu’il y avait environ 25 000 terminaux en Ukraine.)

Dans sa lettre de juillet à Musk, le commandant en chef de l’Ukraine, le général Zaluzhniy, a salué “l’utilité exceptionnelle” des unités Starlink et a déclaré que quelque 4 000 terminaux avaient été déployés par l’armée. Cependant, environ 500 terminaux par mois sont détruits dans les combats, a déclaré Zaluzhniy, avant de demander 6 200 terminaux supplémentaires pour les services militaires et de renseignement ukrainiens et 500 par mois à l’avenir pour compenser les pertes.

SpaceX a déclaré avoir répondu en demandant à Zaluzhniy de transmettre sa demande au ministère de la Défense.

Le 8 septembre, le directeur principal des ventes gouvernementales de SpaceX a écrit au Pentagone disant que les coûts étaient devenus trop élevés, approchant les 100 millions de dollars. Le responsable a demandé au ministère de la Défense de prendre en charge la nouvelle demande de l’Ukraine ainsi que les coûts de service en cours, totalisant 124 millions de dollars pour le reste de 2022.

Ces coûts, selon le haut responsable de la défense, atteindraient près de 380 millions de dollars pour une année complète.

SpaceX a refusé les demandes répétées de commentaires sur les pannes et leur récente demande au Pentagone. Un avocat de Musk n’a pas répondu à une demande de commentaire. Le porte-parole du ministère de la Défense, Bob Ditchey, a déclaré à CNN : « Le ministère continue de travailler avec l’industrie pour explorer des solutions pour les forces armées ukrainiennes alors qu’elles repoussent l’agression brutale et non provoquée de la Russie. Nous n’avons rien d’autre à ajouter pour le moment.

Ventiler les coûts

Le premier soutien américain à Starlink est venu via l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) qui, selon le Washington Post, a dépensé environ 3 millions de dollars américains en matériel et services en Ukraine. Le plus grand contributeur de terminaux, selon les documents récemment obtenus, est la Pologne avec le paiement de près de 9 000 terminaux individuels.

Les États-Unis ont fourni près de 1 700 terminaux. Les autres contributeurs incluent le Royaume-Uni, les ONG et le financement participatif.

La partie beaucoup plus chère, cependant, est la connectivité continue. SpaceX dit avoir payé environ 70% du service fourni à l’Ukraine et prétend avoir offert ce niveau le plus élevé – 4 500 dollars américains par mois – à tous les terminaux en Ukraine, bien que la majorité n’ait signé que pour les 500 dollars américains moins chers par mois. service.

Les terminaux eux-mêmes coûtent 1 500 dollars et 2 500 dollars pour les deux modèles envoyés en Ukraine, selon les documents, tandis que les modèles grand public sur le site Web de Starlink sont beaucoup moins chers et que le service en Ukraine ne coûte que 60 dollars par mois.

Cela ne représente que 1,3% du taux de service SpaceX dit qu’il a besoin que le Pentagone commence à payer.

“Vous pourriez dire qu’il essaie d’obtenir de l’argent du gouvernement ou simplement de dire” je ne veux plus en faire partie “”, a déclaré la personne familière avec les demandes de Starlink de l’Ukraine. Compte tenu des récentes pannes et de la réputation d’imprévisibilité de Musk, “les sentiments sont très vifs du côté ukrainien”, a déclaré cette personne.

Musk est le principal actionnaire de la société privée SpaceX. En mai, SpaceX a révélé que sa valorisation était passée à 127 milliards de dollars et qu’elle avait levé 2 milliards de dollars cette année, a rapporté CNBC.

La semaine dernière, Musk a fait face à un déluge de critiques sur Twitter, notamment de la part du président ukrainien Volodymyr Zelensky, après avoir présenté dans une série de tweets son plan de paix pour mettre fin à la guerre. Cela inclurait de donner la Crimée à la Russie et de refaire des référendums, supervisés par les Nations Unies cette fois, dans les quatre régions que la Russie a récemment annexées illégalement.

Cela faisait écho aux commentaires qu’il avait faits le mois dernier lors d’une conférence exclusive à huis clos à Aspen, dans le Colorado, intitulée “The Weekend”, au cours de laquelle Musk a déclaré à une salle pleine de participants que l’Ukraine devrait rechercher la paix maintenant parce qu’elle a remporté de récentes victoires.

“C’est le moment de le faire. Ils ne veulent pas le faire, c’est sûr. Mais c’est le moment de le faire”, a-t-il déclaré, selon une personne dans la salle. “Tout le monde veut rechercher la paix lorsqu’il perd, mais il ne veut pas rechercher la paix lorsqu’il gagne. Pour l’instant.”