Nouvelles de l’Ukraine : sortie de la Russie de l’accord sur les céréales et faim dans le monde

La décision de la Russie de se retirer d’un accord qui garantissait un passage sûr aux navires transportant des exportations de céréales vitales en provenance d’Ukraine a suscité de “graves inquiétudes” concernant l’approvisionnement alimentaire mondial à un moment où le monde est déjà confronté à une crise de la faim croissante.

Les organisations humanitaires mondiales, l’Union européenne, l’OTAN et les Nations unies ont toutes plaidé auprès de Moscou pour qu’elle revienne sur sa décision, avertissant que toute baisse des exportations en provenance d’Ukraine pourrait avoir des conséquences potentiellement mortelles.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Comment fonctionne l’accord sur les céréales?

L’accord entre la Russie et l’Ukraine a été négocié en juillet par les Nations Unies et la Turquie.

Il a mis en place une procédure qui garantissait la sécurité des navires transportant des céréales, des engrais et d’autres produits alimentaires ukrainiens via un couloir humanitaire en mer Noire. Dans le cadre de l’accord, tous les navires en provenance et à destination des ports ukrainiens ont été inspectés et surveillés par des équipes internationales composées de responsables de la Russie, de l’Ukraine, de la Turquie et de l’ONU.

Après que la Russie a annoncé qu’elle se retirait de l’accord “pour une durée indéterminée”, les parties restantes ont annoncé qu’elles poursuivraient le programme et poursuivraient les inspections sans la Russie.

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a déclaré lundi qu’Ankara était déterminé à essayer de maintenir l’initiative en vie. “Un tiers du blé mondial est produit par la Russie et l’Ukraine. Vous êtes les témoins les plus proches de nos efforts pour livrer ce blé aux pays menacés de famine”, a déclaré Erdogan lors d’un événement à Istanbul.

Cependant, le Kremlin a mis en garde contre la poursuite de l’accord. Interrogé sur la possibilité de maintenir les expéditions de céréales sans la participation de la Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi aux journalistes que si la Russie ne garantissait pas la sécurité de la navigation, “un tel accord n’est guère réalisable”.

Qu’est ce qu’il se passe maintenant?

Malgré la décision de la Russie de se retirer de l’accord, Kyiv a déclaré que 12 navires étaient en mesure de quitter les ports ukrainiens de la mer Noire lundi matin.

Parmi eux, l’Ikaria Angel, un navire affrété par le Programme alimentaire mondial et chargé de 30 000 tonnes de blé à destination de la Corne de l’Afrique, qui connaît actuellement une crise alimentaire majeure.

Les mouvements des navires lundi suggèrent que, bien que la Russie ait déclaré qu’elle se retirait de l’accord, elle s’est jusqu’à présent abstenue de réimposer un blocus complet sur les ports ukrainiens de la mer Noire.

L’ONU a déclaré dimanche qu’un plan avait été mis en place pour permettre à 16 navires de se déplacer lundi – 12 hors des ports ukrainiens et quatre dans l’autre sens. Il a ajouté qu’il y avait 21 navires dans ou à proximité des ports ukrainiens d’une capacité de plus de 700 000 tonnes métriques qui ont été touchés par l’annonce.

Cependant, les responsables ukrainiens ont averti que des dizaines de navires pourraient être empêchés de se déplacer.

Pourquoi l’accord sur le grain est-il si important?

L’Ukraine joue un rôle clé sur le marché alimentaire mondial. Selon l’ONU, l’Ukraine fournit normalement au monde environ 45 millions de tonnes de céréales chaque année. Il se classe parmi les cinq premiers exportateurs mondiaux d’orge, de maïs et de blé. C’est aussi de loin le plus grand exportateur d’huile de tournesol, représentant 46 % des exportations mondiales.

En temps normal, l’Ukraine exporterait environ les trois quarts des céréales qu’elle produit. Environ 90% de ces exportations étaient auparavant expédiées par voie maritime depuis les ports ukrainiens de la mer Noire, selon les données de la Commission européenne.

Lorsque la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine fin février, elle a effectivement imposé un blocus aux navires quittant les ports ukrainiens. L’impact de la guerre sur les marchés alimentaires mondiaux était imminent et extrêmement douloureux, en particulier parce que l’Ukraine est un important fournisseur de céréales du Programme alimentaire mondial. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, a déclaré que jusqu’à 47 millions de personnes pourraient être plongées dans une “insécurité alimentaire aiguë” à cause de la guerre.

L’accord sur la mer Noire a apporté un soulagement bien nécessaire. L’ONU estime que la réduction des prix des aliments de base à la suite de l’accord a indirectement empêché quelque 100 millions de personnes de tomber dans l’extrême pauvreté.

Il a ajouté qu’en date de lundi, plus de 9,5 millions de tonnes métriques de denrées alimentaires avaient été exportées dans le cadre de l’accord depuis son entrée en vigueur cet été.

Shashwat Saraf, directeur des urgences pour l’Afrique de l’Est à l’International Rescue Committee, a déclaré qu’un échec de l’accord “frapperait le plus ceux qui sont au bord de la famine”.

“Le nouveau blocus suscite de graves inquiétudes quant à la crise mondiale croissante de la faim, en particulier en Afrique de l’Est où plus de 20 millions de personnes souffrent de la faim, ou dans des endroits comme le Yémen, qui dépend de la Russie et de l’Ukraine pour près de la moitié de ses importations de blé et où plus de 19 millions les gens ont besoin d’aide alimentaire », a-t-il dit.

“Toute tentative de saper l’accord est une attaque contre des familles affamées dans le monde dont la vie et les moyens de subsistance dépendent de cette initiative”, a déclaré dimanche l’administratrice de l’USAID, Samantha Power.

Pourquoi la Russie se retire-t-elle maintenant ?

Selon l’accord initial, l’accord devait être en place pendant au moins 120 jours et devait être renouvelé à la mi-novembre.

Samedi, le ministère russe de la Défense a déclaré que la Russie abandonnait l’accord en raison des attaques de drones sur la ville de Crimée de Sébastopol. La Russie a déclaré que ses systèmes de défense aérienne “repoussaient les attaques de drones” sur la ville samedi. CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante le rapport de la Russie.

L’Ukraine n’a pas confirmé que ses forces ont attaqué le port, et l’étendue des dommages aux navires de la marine russe n’est pas encore claire.

Moscou a blâmé l’Ukraine pour les attentats, mais a également accusé le Royaume-Uni d’avoir aidé Kyiv à les planifier. La Grande-Bretagne a à son tour accusé Moscou de “colporter de fausses déclarations d’une ampleur épique”. Andrii Yermak, le chef du bureau du président ukrainien, a accusé la Russie d’inventer des “attentats terroristes fictifs” contre ses propres installations en Crimée et a accusé Moscou de “chantage”.

La Russie avait longtemps menacé de se retirer de l’accord, après s’être plainte précédemment que l’accord n’avait pas produit les avantages promis pour les exportations russes de céréales et d’engrais. Le président russe Vladimir Poutine a menacé la semaine dernière de restreindre les exportations de l’Ukraine vers l’Europe, affirmant à tort que les pays en développement ne recevaient pas leur juste part de céréales.

Dans une déclaration à CNN, l’ONU a déclaré que dans le cadre de l’Initiative pour les céréales de la mer Noire, environ 30% des “céréales et autres denrées alimentaires” sont parvenues aux pays à revenu faible et intermédiaire inférieur.

Y a-t-il eu une réaction immédiate ?

Les prix du blé et du maïs sur les marchés mondiaux des matières premières ont augmenté lundi. Les contrats à terme sur le blé au Chicago Board of Trade ont bondi de 5,5 % lundi à 8,74 $ US le boisseau. Les contrats à terme sur le maïs ont augmenté de 2,3 % pour atteindre 6,96 $ US le boisseau. Les contrats à terme sur l’huile de palme en Malaisie ont également augmenté, a rapporté Reuters, par crainte de l’impact potentiel sur les exportations d’huile de tournesol ukrainienne.