Nouvelles de l’Ukraine : Moments clés du soutien du Canada pendant la guerre

Cela fait six mois que la Russie a lancé ses attaques actuelles contre l’Ukraine le 24 février, provoquant des mois de mort, de destruction et de condamnation de la part de la communauté internationale.

Dès le début de l’invasion, le Canada a soutenu l’Ukraine, offrant une aide financière, militaire et humanitaire, tout en voyant la Chambre des communes déclarer à l’unanimité ce qui se passait en Ukraine comme un « génocide ».

Le gouvernement fédéral a également agi de concert avec d’autres pays pour niveler les sanctions sur une liste sans cesse croissante d’individus et d’entités, promettant que de nouvelles mesures de représailles viendront malgré le recul de la Russie.

Sans fin imminente en vue, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré lundi que même s’il espère que la guerre pourra se terminer “rapidement”, le Canada “sera là pour soutenir l’Ukraine et le peuple ukrainien avec ce dont ils ont besoin aussi longtemps qu’il le faudra”.

“L’Ukraine se bat certainement pour elle-même… Mais elle se bat aussi pour nous tous… et c’est pourquoi nous sommes sans équivoque : Poutine ne doit pas gagner”, a déclaré Trudeau.

Alors que les impacts de ce que le premier ministre a qualifié d’« invasion illégale et impensable » du président russe Vladimir Poutine se font bien sûr plus durement sentir en Ukraine, la guerre a eu des implications politiques, politiques et diplomatiques mondiales, y compris ici au Canada.

Marquant le sixième mois depuis le début de la guerre, CTVNews.ca se penche sur six moments clés pour le Canada.

ZELENSKYY S’ADRESSE AU PARLEMENT

En mars, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a présenté les réalités de la guerre sur le parquet de la Chambre des communes.

Dans son allocution virtuelle directe et émouvante au Parlement – ​​enfilant un chandail vert militaire avec un drapeau ukrainien sur un côté dans son cadre – Zelenskyy a imploré le Canada d’aider davantage son pays dans sa lutte contre les attaques russes en cours.

« Nous avons été amis avec toi, Justin. Mais aussi je voudrais que vous compreniez et je voudrais que vous ressentiez cela. Ce que nous ressentons chaque jour. Nous voulons vivre et nous voulons être victorieux », a déclaré Zelenskyy, alors que toute la chambre de la Chambre était attentive.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pose sa main sur sa poitrine en écoutant le premier ministre canadien Justin Trudeau prononcer son discours d’ouverture avant de s’adresser au Parlement canadien, le mardi 15 mars 2022 à Ottawa. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

Au cours de son allocution de 20 minutes, Zelenskyy a appelé le Canada à poursuivre ses efforts de réponse militaire et humanitaire et à maintenir ses sanctions contre les Russes puissants et influents jusqu’à ce qu’ils n’aient plus « un seul dollar pour financer leurs efforts de guerre ».

Le président ukrainien a également cherché à mettre les Canadiens à la place des Ukrainiens, détaillant les réalités de la guerre de la Russie. En demandant si les Canadiens pouvaient imaginer se réveiller avec des bombardements dans leur ville, ou demander à leurs enfants ce qui se passait, devoir fuir vers des abris anti-bombes avec de la nourriture, de l’eau ou une connectivité limitée, Zelenskyy a brossé un sombre tableau de ce qui était à ce moment-là 20 jours de la guerre en Ukraine.

AUGMENTATION DU BUDGET DE LA DÉFENSE DU CANADA

Dans la foulée du discours passionné de Zelenskyy, le gouvernement Trudeau a ressenti une pression concertée pour augmenter ses dépenses de défense dans le budget fédéral d’avril 2022.

Bien qu’une augmentation substantielle des dépenses de défense du Canada n’ait peut-être pas été prévue auparavant, la guerre en Ukraine a suscité des appels concertés pour que le Canada respecte l’engagement de l’OTAN de consacrer 2 % de son produit intérieur brut (PIB) à la défense.

Le budget de 2022 n’a pas alloué suffisamment pour que cet engagement soit respecté, bien que la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, ait dévoilé un programme de dépenses de 8 milliards de dollars axé à la fois sur l’aide supplémentaire à l’Ukraine, tout en renforçant les systèmes de défense nord-américains.

En plus d’examiner l’état de préparation de la défense nationale, le gouvernement a promis “jusqu’à” 1 milliard de dollars de nouveaux prêts au gouvernement ukrainien par le biais d’un nouveau “compte administré pour l’Ukraine au Fonds monétaire international (FMI)” et s’est engagé à offrir 500 dollars supplémentaires. millions d’euros d’aide militaire à l’Ukraine.

TRUDEAU VOYAGE EN UKRAINE

En mai, Trudeau a fait un week-end surprise en Ukraine.

La visite, destinée à montrer le soutien du Canada au pays, comprenait également le premier ministre réitérant l’engagement du gouvernement fédéral à fournir une assistance militaire à l’Ukraine et s’accompagnait d’une autre tranche de sanctions contre la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, au centre, et le Premier ministre canadien Justin Trudeau, assistent à une cérémonie de remise de prix pour un sapeur ukrainien et son chien légendaire Patron à Kyiv, en Ukraine, le dimanche 8 mai 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Trudeau était accompagné de Freeland et de la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly lors du voyage. Ils ont visité la dévastation dans la banlieue de Kyiv d’Irpin, qui a été gravement bombardée par les Russes.

“Il est clair que Vladimir Poutine est responsable de crimes de guerre odieux. Il doit y avoir des comptes à rendre. Le Canada soutiendra l’Ukraine alors que vous demandez justice pour votre peuple que la Russie tue et brutalise”, a déclaré Trudeau aux journalistes sur le terrain.

Cette visite faisait suite à des voyages en Ukraine effectués par d’autres dirigeants mondiaux et a été considérée comme un signal clé de solidarité et de force.

POLITIQUE DES AMBASSADE AU CANADA ET EN UKRAINE

Lors de son voyage en Ukraine, Trudeau a également annoncé la réouverture de l’ambassade du Canada à Kyiv. Pour marquer la réouverture, il a participé à une cérémonie de lever du drapeau canadien à l’ambassade aux côtés de Freeland, Joly et de l’ambassadrice du Canada en Ukraine Larisa Galadza.

L’ambassade avait été fermée et le personnel diplomatique avait été en grande partie relocalisé début février, des semaines avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine. Au moment où le Canada a annoncé la réouverture, le gouvernement faisait déjà face à des pressions croissantes pour rétablir une présence diplomatique, comme l’avaient fait de nombreux alliés.

La vice-première ministre Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly, l’ambassadrice du Canada en Ukraine Larisa Galadza et le premier ministre Justin Trudeau lèvent le drapeau au-dessus de l’ambassade du Canada à Kyiv, en Ukraine, le dimanche 8 mai 2022. LA PRESSE CANADIENNE/CBC News/Pool/ Murray Brewster

Cependant, le déménagement était presque entièrement symbolique. Il n’y a pas encore de rétablissement complet des services de l’ambassade et, selon La Presse canadienne, à la fin juillet, l’ambassadeur ne travaillait toujours pas à l’ambassade pour des raisons de sécurité.

Chez nous, au milieu des appels de certains pour que le gouvernement fédéral expulse les diplomates russes d’Ottawa, la ville a décidé d’installer des panneaux de signalisation bleus et jaunes « Ukraine libre » devant l’ambassade de Russie.

UKRAINIENS RÉINSTALLÉS, FORMATION DES TROUPES

La guerre en Ukraine a également incité des milliers d’Ukrainiens à venir au Canada, incitant les communautés de tout le pays à se rassembler pour recueillir des fournitures et aider leurs nouveaux voisins à s’installer ici.

Depuis que le gouvernement fédéral a annoncé en mars qu’il ouvrirait de nouvelles voies pour que les Ukrainiens cherchent refuge dans ce pays, environ 74 500 Ukrainiens sont arrivés au Canada.

Des ressortissants ukrainiens fuyant la guerre en cours en Ukraine arrivent à l’aéroport Trudeau de Montréal, le dimanche 29 mai 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes

Cependant, moins de la moitié des quelque 495 900 demandes reçues en vertu de l’autorisation de voyage d’urgence du Canada pour voyager et séjourner temporairement au Canada ont été approuvées, selon les derniers chiffres fédéraux.

Et, alors que le Canada n’a toujours pas l’intention d’envoyer des troupes au combat en Ukraine, les soldats canadiens sont appelés à aider à former les Ukrainiens.

Plus tôt ce mois-ci, la ministre de la Défense, Anita Anand, a annoncé que jusqu’à 225 membres des Forces armées canadiennes seraient déployés pour participer à une mission de formation de soldats ukrainiens au Royaume-Uni dans le cadre de l’opération Unifier.

TURBULENCE DE LA TURBINE DU NORD STREAM

Après des mois d’unité inébranlable entre le Canada et l’Ukraine, la décision du gouvernement fédéral en juillet d’accorder une exemption de deux ans aux sanctions fédérales permettant à une entreprise canadienne de restituer des turbines réparées d’un gazoduc russo-allemand a provoqué la première véritable rupture entre les deux pays depuis le début de la guerre.

C’était l’objectif de Poutine, a soutenu le gouvernement fédéral, affirmant que les tentatives du président russe de militariser l’énergie comme moyen de creuser un fossé entre les pays alliés étaient vraiment derrière la société énergétique publique russe Gazprom qui a fermé les robinets de son flux de gaz à travers le Nord. Vapeur 1 vers l’Allemagne.

La décision a suscité des réactions rapides et furieuses de la part des partis d’opposition fédéraux au Canada, ainsi que des Ukrainiens, dont Zelenskyy, qui l’a qualifiée de « manifestation de faiblesse ». Cependant, cette décision a été appuyée par les États-Unis et d’autres alliés de l’OTAN, et le Canada continue de la soutenir.

Les partisans de l’Ukraine organisent un rassemblement contre la décision du gouvernement canadien de renvoyer en Allemagne des pièces réparées d’un gazoduc russe, sur la Colline du Parlement à Ottawa, le dimanche 17 juillet 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Justin Tang

Des détails considérables ont été partagés par des acteurs clés du gouvernement et de la diplomatie sur ce qui a conduit le Canada à prendre cette décision lors d’une étude estivale spéciale du comité parlementaire plus tôt ce mois-ci.

« Cette dérogation n’est pas une décision ponctuelle. L’entretien des six turbines au Canada renforcera la capacité de la Russie pour les années à venir à militariser l’énergie et à faire dérailler les efforts de lutte contre les changements climatiques, et cela se fera avec la bénédiction du Canada », a déclaré l’ambassadeur de L’Ukraine au Canada, a déclaré Yuliia Kovaliv lors de son témoignage le 4 août. déjà échoué à empêcher la guerre en Ukraine.”

Bien que la turbine ait été rendue, elle reste hors d’usage, incitant les Ukrainiens à relancer les appels pour que le Canada révoque immédiatement le permis.