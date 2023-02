Nouvelles de l’Ukraine : les soldats amputés reçoivent un nouveau souffle de vie

Dans un laboratoire de prothèses du Maryland, une équipe d’experts fabrique des bras et des jambes pour aider à donner une nouvelle vie aux soldats ukrainiens blessés.

C’est une technologie de pointe et de pointe que ces guerriers blessés ne peuvent pas obtenir dans une zone de guerre.

La guerre en Ukraine a été “dévastatrice”, a déclaré Mike Corcoran, spécialiste des prothèses, à CTV National News.

Depuis l’invasion russe, on pense que des milliers d’Ukrainiens ont perdu des membres. Leurs vies brisées par les bombes et les explosifs en bordure de route.

Corcoran est co-fondateur de Medical Center Orthotics and Prosthetics, qui aide les vétérans amputés. Lui et son équipe font don de leur temps et de leur expertise au centre et, grâce à de généreux dons – près d’un million de dollars américains à ce jour -, ils ont pu soigner une douzaine de soldats ukrainiens, et d’autres sont en route.

Ayant développé leurs compétences en traitant des soldats américains revenant d’Irak et d’Afghanistan, Corcoran et son équipe ont les compétences nécessaires pour traiter certains des cas les plus difficiles.

“L’un des patients qui sont venus nous a dit qu’il était suicidaire, un double amputé au-dessus du genou”, a déclaré Corcoran. “On lui a dit qu’il ne pouvait pas obtenir de prothèses en Ukraine … il était très déprimé, mais il va très bien maintenant.”

Corcoran dit que l’objectif du centre est de faire en sorte que les patients se sentent à nouveau entiers.

Oleksandr Fedun, 23 ans, était dans l’armée ukrainienne depuis deux ans avant qu’une mine terrestre russe ne le frappe, lui et son convoi. Il a perdu les deux jambes.

Il faisait face à une vie dans un fauteuil roulant et des béquilles. Mais, après seulement un mois au centre, il apprend à utiliser ses nouvelles jambes.

“Honnêtement, c’est incroyable”, a-t-il déclaré à CTV National News par l’intermédiaire de la traductrice Hanna Ortiz, qui fait du bénévolat dans l’établissement. “C’est comme si j’avais gagné à la loterie.”

Il y a des ajustements et des ajustements nécessaires pour chaque prothèse, ainsi que des semaines de rééducation pour habituer les patients à leurs nouveaux membres. Le centre peut également personnaliser la couleur des prothèses pour correspondre à différents tons de peau. Un soldat a demandé le bleu et le jaune du drapeau ukrainien.

Ortiz a perdu ses deux frères à la guerre. Ses parents refusent de quitter leur maison à Kherson. Elle vérifie les nouvelles et s’en inquiète tous les jours. Faire du bénévolat au centre médical en tant que traductrice l’aide à faire face.

“Je n’avais pas l’impression d’en faire assez”, a déclaré Ortiz à CTV National News. “Se connecter avec ces gars, les voir déprimés et tristes et perdre leurs membres pour marcher et être heureux et parler de revenir en Ukraine … me donne l’impression de faire quelque chose.”

Corcoran dit que s’ils avaient un meilleur financement, ils pourraient traiter plus de patients comme Roman Rodion.

Lorsque les forces russes ont repéré l’unité de Rodion, elles ont commencé à bombarder. Cinq personnes ont été blessées, deux sont décédées, une autre a perdu sa jambe. Il a fallu quatre heures pour amener Rodion à l’hôpital, et à ce moment-là, il était impossible de sauver son bras.

L’amputation était si haute que le centre a construit un harnais pour tenir ce qui serait son nouveau bras bionique. En regardant dans le miroir pendant qu’ils l’ajustaient, en pinçant ses nouveaux doigts, Rodion sourit et dit, un peu fièrement, “Je ressemble à un cyborg.”

Le centre a l’intention d’étendre son travail, mais c’est une entreprise coûteuse. Une coquille de pied peut coûter environ 8 000 $, une jambe 25 000 $.

“C’est un truc très coûteux, mais c’est robuste. Ce n’est pas délicat”, a déclaré Corcoran. “Même si vous pensez que c’est cher, c’est conçu pour être abusé, conçu pour une vie humaine normale.”

C’est l’idée. Finalement, la guerre prendra fin et les Ukrainiens soignés dans l’établissement rentreront chez eux.

Fedun, qui est ici depuis le plus longtemps, environ un mois, peaufine ses réflexes avec ses nouveaux genoux. Une partie de sa thérapie de réadaptation consiste à tomber et à se relever, une capacité que beaucoup d’entre nous tiennent pour acquise. Il le fait quatre fois, prouvant qu’il « peut » le faire.

Il dit qu’il prévoit non seulement de marcher avec ses nouvelles jambes, mais de retourner en première ligne et de se battre pour son pays.

“C’est un miracle”, a-t-il déclaré. “Je me sens à nouveau moi-même. C’est là que naît l’espoir.”