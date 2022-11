Nouvelles de l’Ukraine : les Russes se retirent de leur position clé

Kyiv, Ukraine –

L’armée russe a annoncé mercredi qu’elle se retirait de la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, et des régions voisines, dans ce qui serait un autre d’une série de revers humiliants pour les forces de Moscou dans la guerre de 8 mois.

Les autorités ukrainiennes n’ont pas immédiatement confirmé cette décision – et le président Volodymyr Zelenskyy a suggéré ces derniers jours que les Russes simulaient un retrait de Kherson afin d’attirer l’armée ukrainienne dans une bataille retranchée. Zelenskyy a qualifié de “théâtre” les tentatives visant à convaincre les civils de s’enfoncer plus profondément dans le territoire contrôlé par la Russie.

Le haut commandant militaire russe en Ukraine, le général Sergei Surovikin, a rapporté mercredi au ministre de la Défense Sergei Shoigu qu’il était impossible de livrer des fournitures à la ville de Kherson et à d’autres zones sur la rive ouest du Dniepr sur laquelle elle se trouve. Shoigu a accepté sa proposition de battre en retraite et de mettre en place des défenses sur la rive est.

Le retrait de Kherson – qui se trouve dans une région du même nom que Moscou a illégalement annexée – serait un autre revers important. La ville, avec une population d’avant-guerre de 280 000 habitants, est la seule capitale régionale à être capturée par les forces russes depuis le début de l’invasion du 24 février.

Les forces ukrainiennes se sont concentrées sur la ville industrielle stratégique, située sur le fleuve Dniepr qui divise la région et le pays lui-même.

Au cours de l’été, les troupes ukrainiennes ont lancé des attaques incessantes pour récupérer des parties de la grande province.

Plus de 70 000 habitants ont été évacués fin octobre, ainsi que des membres du gouvernement régional installé par le Kremlin, selon les responsables nommés par Moscou, bien que les responsables ukrainiens aient remis en question cette affirmation. Les restes de Grigori Potemkine, le général russe qui a fondé Kherson au XVIIIe siècle, auraient également été déplacés de l’église Sainte-Catherine de la ville.

La ville et des parties de la région environnante ont été saisies dans les premiers jours du conflit alors que les troupes russes poussaient leur attaque au nord de la Crimée – la zone illégalement annexée par le Kremlin en 2014.

Ces derniers mois, l’Ukraine a utilisé des lance-roquettes HIMARS fournis par les États-Unis pour frapper à plusieurs reprises un pont clé sur le Dniepr à Kherson et un grand barrage en amont qui est également utilisé comme point de passage. Les frappes ont forcé la Russie à s’appuyer sur des pontons et des ferries qui étaient également ciblés par l’Ukraine.

L’annonce russe est intervenue alors que les villages et les villes d’Ukraine ont connu mercredi de plus violents combats et bombardements.

Au moins neuf civils ont été tués et 24 autres blessés en 24 heures, a indiqué le bureau du président ukrainien. Il a accusé la Russie d’utiliser des drones explosifs, des roquettes, de l’artillerie lourde et des avions pour attaquer huit régions du sud-est du pays.

Les forces ukrainiennes et russes se sont également affrontées pendant la nuit au-dessus de Snihurivka, une ville située à environ 50 kilomètres (30 miles) au nord de la ville méridionale de Kherson.

Le bureau du président a déclaré que les frappes russes généralisées sur le système énergétique ukrainien se poursuivaient. Deux villes non loin de la plus grande centrale nucléaire d’Europe ont été bombardées du jour au lendemain, a-t-il ajouté. Plus de 20 bâtiments résidentiels, une usine industrielle, un gazoduc et une ligne électrique auraient été endommagés à Nikopol, qui se trouve de l’autre côté du fleuve Dniepr depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

Plus à l’ouest, dans la région de Dnipropetrovsk, le gouverneur ukrainien a signalé des frappes nocturnes “massives” avec des drones de fabrication iranienne qui ont blessé quatre travailleurs d’une compagnie énergétique dans la ville de Dnipro.

“Les attaques contre les infrastructures civiles sont des crimes de guerre en soi. Le Kremlin est en guerre contre les civils ukrainiens, essayant de laisser des millions de personnes sans eau ni lumière (pour eux) pour geler en hiver”, a déclaré le gouverneur Valentyn Reznichenko à la télévision ukrainienne.