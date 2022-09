Nouvelles de l’Ukraine: les régions contrôlées par Moscou commencent le vote de la Russie

Kyiv, Ukraine –

Le vote a commencé dans les régions d’Ukraine sous contrôle russe sur les référendums pour faire partie de la Russie, ont déclaré vendredi des responsables soutenus par Moscou alors que des responsables ukrainiens et des Nations Unies ont rapporté des preuves de crimes de guerre pendant la guerre de près de sept mois dans le pays.

Les référendums orchestrés par le Kremlin, qui ont été largement dénoncés par l’Ukraine et l’Occident comme des impostures sans aucune force juridique, sont considérés comme une étape vers l’annexion des territoires par la Russie. Les votes se déroulent dans les régions de Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia et Donetsk, en partie contrôlées par la Russie.

Le gouverneur de la région de Kharkiv, qui était principalement détenue par les forces russes avant une contre-offensive ukrainienne ce mois-ci, a rapporté vendredi que 436 corps avaient été exhumés d’un site d’inhumation de masse dans la ville orientale d’Izium, dont 30 présentaient des signes visibles de torture.

Le gouverneur Oleh Synyehubov et le chef de la police de la région, Volodymyr Tymoshko, ont déclaré aux journalistes à Izium que trois autres tombes avaient été localisées dans des zones reprises par les forces ukrainiennes.

Une équipe d’experts mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a également présenté vendredi des preuves de crimes, notamment de passages à tabac, de décharges électriques et de nudité forcée dans les centres de détention russes, ainsi que d’exécutions dans les régions de Kyiv, Tchernihiv, Kharkiv et Soumy. Mais le président de la commission n’a pas précisé qui ou quel camp dans la guerre a commis la plupart des crimes présumés.

Les votes référendaires font suite à l’ordre du président russe Vladimir Poutine d’une mobilisation partielle des réservistes, ce qui pourrait ajouter environ 300 000 soldats russes au combat. Le scrutin se poursuivra pendant cinq jours jusqu’à mardi.

Les référendums demandent aux habitants s’ils veulent que leurs régions fassent partie de la Russie, est certain d’aller dans le sens de Moscou. Cela donnerait à la Russie le prétexte de prétendre que les tentatives des forces ukrainiennes de reprendre le contrôle sont des attaques contre la Russie elle-même, aggravant dramatiquement la guerre.

Alors que les votes commençaient dans les régions occupées, les sites de médias sociaux russes étaient pleins de scènes dramatiques de familles en larmes faisant leurs adieux aux hommes quittant les centres de mobilisation militaire. Dans les villes du vaste pays, les hommes ont étreint les membres de leur famille en pleurs avant de partir dans le cadre du projet. Entre-temps, les militants anti-guerre russes ont prévu de nouvelles manifestations contre la mobilisation.

Les responsables électoraux apporteront des bulletins de vote aux domiciles des gens et installeront des bureaux de vote de fortune à proximité des bâtiments résidentiels au cours des quatre premiers jours des référendums, selon des responsables installés par la Russie dans les régions occupées, qui ont invoqué des raisons de sécurité. Mardi sera le seul jour où les électeurs seront invités à se rendre aux urnes régulières.

Des bureaux de vote ont également été ouverts en Russie, où les réfugiés des régions occupées peuvent voter.

Denis Pushilin, chef séparatiste des autorités soutenues par Moscou dans la région de Donetsk, a qualifié le référendum de vendredi de “jalon historique”.

Viatcheslav Volodine, président de la chambre basse du Parlement russe, la Douma d’Etat, s’est adressé vendredi aux régions occupées dans un communiqué en ligne, déclarant : “Si vous décidez de faire partie de la Fédération de Russie, nous vous soutiendrons”.

Valentina Matviyenko, présidente du parlement supérieur russe, a déclaré que les habitants des régions occupées votaient pour “la vie ou la mort” lors des référendums.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy n’a que brièvement mentionné les “faux référendums” dans son discours du soir dans lequel il est passé de l’ukrainien au russe pour dire directement aux citoyens russes qu’ils sont “jetés à la mort”.

“Vous êtes déjà complices de tous ces crimes, meurtres et tortures d’Ukrainiens”, a-t-il déclaré. “Parce que vous étiez silencieux. Parce que vous êtes silencieux. Et maintenant il est temps pour vous de choisir. Pour les hommes en Russie, c’est un choix de mourir ou de vivre, de devenir infirme ou de préserver la santé. Pour les femmes en Russie, le choix est de perdre leurs maris, fils, petits-enfants pour toujours, ou encore d’essayer de les protéger de la mort, de la guerre, d’une seule personne.”

Le vote se déroule dans un contexte de combats incessants en Ukraine, les forces russes et ukrainiennes échangeant des tirs alors que les deux parties refusent de céder du terrain.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré vendredi qu’au moins 10 civils avaient été tués et 39 autres blessés par des bombardements russes dans neuf régions ukrainiennes au cours des dernières 24 heures.

Il a déclaré que les combats se sont poursuivis dans le sud de Kherson, tenu par la Russie, malgré le vote, tandis que les troupes des forces ukrainiennes ont lancé 280 attaques contre des postes de commandement, des dépôts de munitions et des armes russes dans la région.

De violents combats se sont également poursuivis dans la région de Donetsk où les attaques russes ont visé Toretsk et Sloviansk ainsi que plusieurs petites villes. Les bombardements russes à Nikopol et Marhanets sur la rive ouest du Dniepr ont fait deux morts et neuf blessés à Marhanets.

Vitaliy Kim, gouverneur de la région de Mykolaïv dans le sud de l’Ukraine qui borde la région de Kherson, a déclaré que des explosions avaient retenti dans la ville de Mykolaïv aux premières heures de vendredi.

Des responsables pro-russes de la région de Zaporizhzhia ont signalé une forte explosion aux premières heures de vendredi dans le centre de Melitopol, une ville que Moscou a capturée au début de la guerre. L’officiel Vladimir Rogov n’a donné aucun détail sur les causes de l’explosion et sur les dommages et les victimes.

Les autorités soutenues par Moscou dans la région de Donetsk ont ​​également accusé les forces ukrainiennes d’avoir bombardé la ville de Donetsk, la capitale de la région, et la ville voisine de Yasynuvata.