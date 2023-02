Nouvelles de l’Ukraine: le «dangereux» du Canada à visiter – émissaire russe

OTTAWA –

L’ambassadeur de Russie à Ottawa affirme que le Canada n’est pas sûr pour ses compatriotes.

“Le Canada est aujourd’hui un pays très dangereux pour les citoyens russes”, a déclaré Oleg Stepanov lors d’une entrevue en russe vendredi dernier.

“Je ne le recommanderais pas pour le tourisme, l’éducation ou les affaires.”

Stepanov a déclaré à l’agence de presse d’État RIA Novosti que le Canada continue de sanctionner des personnes, ce qu’il considère comme une réponse arbitraire au conflit en Ukraine.

Il a également affirmé que les Russes au Canada sont régulièrement victimes de racisme et a déploré ce qu’il a qualifié de manifestations quotidiennes devant l’ambassade de Russie à Ottawa et ses consulats à Montréal et à Toronto.

“Les relations russo-canadiennes sont maintenant dans un gel profond”, a déclaré Stepanov.

Il a visé l’intention du Canada de confisquer 26 millions de dollars américains détenus par une entreprise appartenant à l’oligarque russe Roman Abramovich, ce qui serait le premier cas en vertu d’une nouvelle loi qui permet à Ottawa de prendre possession des fonds des personnes sanctionnées et de les détourner vers les victimes d’actes répréhensibles. .

Ottawa n’a pas encore déposé sa demande au tribunal. Stepanov a déclaré que l’idée équivalait à une attaque contre les droits de propriété.

Cependant, Stepanov a ajouté que la plupart des Canadiens traitent bien les Russes, et l’avis de voyage de Moscou pour le Canada ne met en garde que contre les gangs de rue et un “climat plutôt rude”.

Il a également affirmé que la Russie n’avait pas été en mesure d’ouvrir un consulat à Vancouver.

Affaires mondiales Canada n’a pas répondu à une demande de commentaires lundi.

Stepanov a déclaré que la Russie est ouverte au dialogue avec le Canada s’il cesse de faire écho à la politique américaine, mais Ottawa a déclaré que le changement ne se produira que lorsque la Russie mettra fin à son invasion de l’Ukraine et compensera ce pays pour les pertes.

Plus tôt cette année, une femme russe vivant à Ottawa, Elena Pushkareva, a déclaré que Stepanov avait refusé ses services consulaires pour avoir affirmé que sa participation à un groupe Facebook pro-démocratie constituait un risque pour la sécurité.

L’année dernière, la Russie a convoqué l’ambassadeur du Canada à Moscou pour des allégations selon lesquelles la GRC et Affaires mondiales n’avaient pas répondu de manière adéquate aux problèmes de sécurité, comme des images de sécurité suggérant que quelqu’un a jeté un cocktail Molotov par-dessus la clôture de l’ambassade d’Ottawa.

Le gouvernement Trudeau a accusé la Russie de semer le chaos dans le monde et a convoqué Stepanov pour des publications sur les réseaux sociaux contre les personnes LGBTQ2S+.

L’été dernier, un vélo peint en bleu et jaune est resté à l’extérieur de l’ambassade pendant des semaines jusqu’à ce qu’un groupe le peigne en noir le 16 août.

Le groupe a également peint un grand Z sur le trottoir et le lampadaire, qui est un signe indiquant le soutien à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Un passant a posté des photos du groupe, qui semblait être arrivé sur les lieux dans une voiture avec des plaques diplomatiques.

L’interview de Stepanov la semaine dernière a appelé le public canadien à prendre des photos de voitures diplomatiques.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 13 février 2023