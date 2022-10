Nouvelles de l’Ukraine : le Canada envoie des vêtements d’hiver et plus d’aide

Alors que l’Ukraine cherche à se défendre contre les attaques continues de la Russie, y compris les récentes frappes de missiles, le Canada a annoncé mercredi qu’il enverrait à son allié européen un nouveau programme d’aide de 47 millions de dollars comprenant de l’artillerie ainsi que des équipements d’hiver tels que des gants et des parkas.

Le package nouvellement promis comprend :

15,2 millions de dollars en équipement provenant de l’inventaire des Forces armées canadiennes, y compris des cartouches d’artillerie, des fusibles et des sacs de chargement conformes aux normes de l’OTAN compatibles avec les obusiers d’artillerie M777 que le Canada a déjà envoyés à l’Ukraine pour sa défense ;

15,3 millions de dollars en « caméras de drones spécialisées supplémentaires » ;

15 millions de dollars de vêtements d’hiver, y compris 400 000 pièces d’équipement telles que des parkas, des pantalons, des bottes et des gants d’hiver provenant d’entreprises canadiennes ainsi que 100 000 pièces supplémentaires provenant de l’inventaire des FAC; et

2 millions de dollars pour des services de communication par satellite à des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux dans le cadre d’un projet conjoint du ministère de la Défense nationale, du Centre de la sécurité des télécommunications du Canada et de Télésat.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a fait cette annonce lors d’une réunion du Groupe de contact de la défense ukrainienne en Belgique, notant que cette dernière promesse de soutien s’ajoute à la formation continue et à d’autres initiatives, ainsi qu’aux quelque 600 millions de dollars en équipement militaire que le Canada a déjà fourni à l’Ukraine depuis le début de la guerre au début de 2022.

« Le Canada est résolument engagé à aider l’Ukraine à se défendre contre l’invasion illégale et injustifiable de la Russie. Nous aidons nos amis ukrainiens en donnant de l’équipement, en formant de nouvelles recrues et en transportant de l’aide afin qu’ils soient bien équipés pour défendre leur pays », a déclaré Anand dans une déclaration.

Dans une entrevue avec Power Play de CTV News Channel diffusée à 17 h HE mercredi, l’ambassadrice du Canada en Ukraine, Larisa Galadza, a déclaré que même si la dernière offre d’aide du Canada est loin des défenses aériennes que d’autres pays alliés offrent, l’Ukraine demeure reconnaissante des contributions du Canada.

“Premier ministre [Denys] Shmyhal… était incroyablement reconnaissant. Et l’un des points qu’il a soulevés aujourd’hui est qu’aucune contribution n’est trop petite, que tout ce que les pays fournissent fait une différence pour leur résilience”, a déclaré Galadza, faisant référence à une réunion qu’elle a eue avec le Premier ministre ukrainien mercredi. est un effort collectif entre les amis les plus proches de l’Ukraine, et ensemble, nous leur donnons tout ce que nous pouvons.”