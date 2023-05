Nouvelles de l’Ukraine: l’ambassadeur américain à l’OTAN sur l’envoi d’avions F-16

L’ambassadeur des États-Unis auprès de l’OTAN a déclaré qu’il appartenait « entièrement » aux autres pays de décider s’ils voulaient fournir à l’Ukraine des avions de combat F-16, mais ce n’est pas quelque chose que les Américains ont l’intention de faire « en ce moment ».

Au milieu des nouvelles selon lesquelles les États-Unis soutiendront un effort international pour former des pilotes ukrainiens sur des avions de chasse F-16 fabriqués aux États-Unis, l’ambassadeur des États-Unis auprès de l’OTAN a déclaré que les États-Unis « pour le moment » n’envisageaient pas de fournir des avions à réaction à l’Ukraine.

Dans une interview avec l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, diffusée dimanche, Julianne Smith a déclaré que si le président américain Joe Biden a « été assez clair » sur le fait que les États-Unis ne sont pas en mesure pour le moment d’envoyer des F-16, « chaque pays peut prendre sa propre décision souveraine sur l’aide qu’elle veut apporter. »

« Si un pays veut fournir des jets de n’importe quel type… C’est sa propre décision », a déclaré Smith. « Nous avons pris notre propre décision souveraine, et si un autre pays souhaite envoyer des F-16, cela dépend entièrement d’eux. »

La coalition d’entraînement F-16 récemment annoncée, et les États-Unis donnant le feu vert à d’autres pays intéressés, tels que le Royaume-Uni et les Pays-Bas, pour exporter certaines de leurs flottes d’avions de chasse, sont considérés comme préparant le terrain pour que d’autres pays alliés envoyer des jets en Ukraine.

Selon l’Associated Press, Biden a déclaré à ses collègues dirigeants du G7 que les décisions sur le nombre de jets, quand ils seront envoyés et par qui, seront décidées dans les mois à venir, alors que la formation débutera en Europe dans les semaines à venir.

Lorsqu’on lui a demandé si la position américaine sur l’envoi d’avions à réaction à partir de son propre approvisionnement est inébranlable, Smith a déclaré qu’il s’agissait « d’une conversation en évolution », qui pourrait être revisitée « sur la route » mais que le Pentagone et le département américain de la Défense ont déclaré « en ce moment, F -16s ne sont pas sur la liste. »

« Écoutez, le processus en termes de ce que les États-Unis ont donné aux Ukrainiens a énormément évolué au cours des 15 derniers mois », a déclaré Smith. « Nous nous réunissons tous les mois dans ce qu’on appelle le groupe Ramstein. Nous nous asseyons [with] plus de 50 pays. Le Canada en fait partie, avec nos amis en Ukraine, les commandants militaires, et nous écoutons leurs besoins, et nous faisons de notre mieux dans ce processus dirigé par les États-Unis pour obtenir ce dont ils ont besoin en temps réel afin qu’ils peut l’emporter sur le champ de bataille. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a appelé les pays occidentaux à fournir à l’Ukraine des avions de chasse pour renforcer les défenses de l’Ukraine, après que des pays alliés, dont le Canada, aient fourni à la nation assiégée des systèmes de défense aérienne.

Zelenskyy, qui assiste au sommet du G7 ce week-end, a salué la nouvelle de la coalition d’entraînement aux avions de chasse, la qualifiant de « décision historique » dans un tweet.

« Cela améliorera considérablement notre armée dans le ciel », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il prévoyait de discuter de la « mise en œuvre pratique » du mouvement, avec ses alliés lorsqu’il arrivera à Hiroshima.