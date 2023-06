Nouvelles de l’Ukraine: la Russie martèle Odessa avec des missiles tuant 6 personnes

Kyiv, Ukraine –

Les forces russes ont tiré des missiles de croisière sur la ville d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, pendant la nuit et ont bombardé des maisons détruites dans la région orientale de Donetsk tôt mercredi, tuant au moins six personnes et en blessant plus d’une douzaine d’autres, ont déclaré des responsables régionaux.

Un porte-parole de l’armée ukrainienne a déclaré que les forces russes avaient intensifié leurs frappes aériennes au cours de leur guerre de plus de 15 mois contre l’Ukraine, tout comme les troupes du pays ont signalé des gains limités lors d’une première contre-offensive.

Dans l’est, le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a écrit sur Telegram qu’au moins trois personnes sont mortes après que des bombardements ont détruit sept maisons et endommagé des dizaines d’autres dans les villes de Kramatorsk et Konstantinovka.

A Odessa, trois employés d’un entrepôt alimentaire ont été tués et sept autres blessés dans une grève qui a endommagé des maisons, un entrepôt, des magasins et des cafés du centre-ville, a indiqué l’administration régionale sur Facebook. Six autres personnes – des gardes et des résidents d’une maison voisine – ont été blessées.

Les chercheurs cherchaient d’éventuels survivants sous les décombres, a-t-il ajouté.

L’attaque contre la ville portuaire, lancée depuis la mer Noire, a impliqué quatre missiles de croisière Kalibr, dont trois ont été interceptés par les défenses aériennes, a indiqué l’administration.

Andriy Kovalov, porte-parole de l’état-major général ukrainien, a déclaré que les forces russes avaient multiplié les frappes de missiles et aériennes sur l’Ukraine.

Lors d’un briefing, il a déclaré que les frappes sur les régions de Kharkiv, Donetsk et Kirovohrad, en plus de la région d’Odessa, impliquaient des missiles de croisière Kh-22, des missiles de croisière Kalibr lancés par la mer et des drones Shahed de fabrication iranienne. Neuf ont été interceptés.

Kovalov a déclaré que les forces ukrainiennes avaient avancé sur plusieurs fronts de la ligne de front d’environ 1 000 kilomètres (600 milles) et que les combats se poursuivaient dans ou à proximité d’au moins deux colonies dans la région orientale de Donetsk. La Russie occupe et contrôle près d’un cinquième du territoire ukrainien.

Le ministère britannique de la Défense, qui a régulièrement publié des mises à jour sur le conflit, a écrit sur Twitter que le sud de l’Ukraine « a souvent été plus autorisé pour les opérations aériennes russes » que d’autres parties du front.

Par ailleurs, le maire de la ville centrale de Kryvyi Rih, la ville natale du président Volodymyr Zelenskyy, a déclaré que le nombre de morts lors d’une frappe russe survenue la veille dans un immeuble d’appartements était passé à 12.