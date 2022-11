Nouvelles de l’Ukraine: la Russie dit qu’il y a un risque d’accident nucléaire

LONDRES –

La Russie a déclaré lundi que le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia risquait de déclencher un grave accident nucléaire et des accusations répétées, démenties par Kyiv, selon lesquelles les forces ukrainiennes étaient à blâmer.

Le Kremlin a appelé “tous les pays du monde” à faire pression sur Kyiv pour qu’il cesse les attentats, dont l’Ukraine dit que la Russie est responsable.

Le pilonnage répété de la centrale dans le sud de l’Ukraine, qui a de nouveau éclaté ce week-end, a suscité des inquiétudes quant au potentiel d’un accident grave à seulement 500 km (300 miles) de Tchernobyl, site de la pire catastrophe nucléaire au monde en 1986.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante quelle partie était responsable du bombardement du week-end.

“La centrale risque un accident nucléaire”, a déclaré Alexei Likhachev, directeur général de la société nucléaire russe Rosatom, cité par Interfax.

“Nous avons été en négociations avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) toute la nuit”, a-t-il déclaré.

La centrale électrique, qui est sous contrôle russe, a été secouée par de violents bombardements samedi et dimanche, suscitant la condamnation de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, qui a déclaré que de telles attaques risquaient de provoquer une catastrophe majeure.

Une fusion d’un réacteur de la centrale ou un incendie de combustible nucléaire usé pourrait envoyer un panache de radionucléides dans l’air, se propageant potentiellement sur une grande partie de l’Europe.

“Cela ne peut que nous inquiéter”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes, faisant référence aux bombardements. “Nous appelons tous les pays du monde à user de leur influence pour que les forces armées ukrainiennes cessent de faire cela.”

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré que sa mission à l’usine avait signalé des dommages à un bâtiment de stockage et de déchets radioactifs, à des systèmes de gicleurs de bassin de refroidissement, à un câble électrique vers l’un des réacteurs, à des réservoirs de stockage de condensat et à un pont entre un autre réacteur. et ses bâtiments auxiliaires.

Les alimentations électriques externes n’ont pas été affectées et les niveaux de rayonnement à la centrale sont restés normaux, a indiqué l’AIEA.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient tiré 11 obus de gros calibre sur l’usine samedi et 12 dimanche matin, puis deux autres sur des lignes électriques.

La société ukrainienne d’énergie nucléaire Energoatom a déclaré que l’armée russe avait bombardé la centrale. Il a indiqué qu’il y avait eu au moins 12 coups sur l’installation dimanche.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a proposé la création d’une zone de sécurité et de sûreté nucléaire autour de la centrale.

Le chef de Rosatom, Likhachev, a déclaré que cela ne serait possible que s’il était approuvé par les États-Unis. “Je pense que la grande distance entre Washington et Zaporizhzhia ne devrait pas être un argument pour que les Etats-Unis retardent la décision sur une zone de sécurité”, a-t-il déclaré, cité par Interfax.