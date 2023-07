Nouvelles de l’Ukraine : la Russie dispose d’un stock de bombes à fragmentation, selon Poutine

Kyiv, Ukraine –

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré dans une interview publiée dimanche que la Russie disposait d’un « stock suffisant » d’armes à sous-munitions, et a averti que la Russie « se réserve le droit de prendre des mesures réciproques » si l’Ukraine utilise les armes controversées.

Dans ses premiers commentaires sur la livraison d’armes à sous-munitions à l’Ukraine par les États-Unis, Poutine a déclaré que la Russie n’avait jusqu’à présent pas utilisé de bombes à sous-munitions dans sa guerre en Ukraine.

« Jusqu’à présent, nous ne l’avons pas fait, nous ne l’avons pas utilisé et nous n’en avions pas besoin », a-t-il déclaré, bien que l’utilisation de bombes à fragmentation par la Russie et l’Ukraine ait été largement documentée, notamment par l’Associated Press. et des organisations humanitaires internationales, et des obus à fragmentation ont été découverts à la suite des frappes russes.

Le journaliste de Rossiya TV, Pavel Zarubin, a publié des extraits de l’interview sur sa chaîne Telegram dimanche avant une diffusion prévue dimanche soir.

Le Pentagone a déclaré jeudi que des armes à sous-munitions fournies par les États-Unis étaient arrivées en Ukraine.

Les munitions, qui sont des bombes qui s’ouvrent dans les airs et libèrent des dizaines de petites bombes, sont considérées par les États-Unis comme un moyen d’obtenir les munitions dont Kiev a un besoin critique pour aider à renforcer son offensive et à franchir les lignes de front russes. Les dirigeants américains ont débattu de l’épineuse question pendant des mois, avant que le président américain Joe Biden ne prenne la décision finale la semaine dernière.

Les bombes à fragmentation ont longtemps été critiquées par les groupes humanitaires et certains alliés des États-Unis, car celles utilisées dans les conflits précédents ont eu un «taux de ratés» élevé, ce qui signifie qu’elles laissent souvent derrière elles des bombes non explosées qui peuvent blesser des civils longtemps après la fin d’une bataille.

Les partisans affirment que la Russie a déjà utilisé des armes à sous-munitions en Ukraine et que les armes fournies par les États-Unis ont été améliorées pour laisser derrière elles beaucoup moins de cartouches non explosées. L’Ukraine a promis de les utiliser uniquement loin des zones densément peuplées.

Sur le terrain, l’armée ukrainienne a déclaré dimanche matin dans une mise à jour régulière qu’au cours des dernières 24 heures, la Russie avait lancé deux drones explosifs Shahed de fabrication iranienne, deux missiles de croisière et deux missiles guidés anti-aériens, en plus de 40 frappes aériennes et 46 attaques. de plusieurs lance-roquettes.

L’état-major ukrainien a écrit que la Russie continue de se concentrer sur les opérations offensives dans l’est industriel de l’Ukraine. Le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré dimanche que deux habitants de la région avaient été tués samedi et qu’une autre personne avait été blessée.

Ailleurs dans le pays, deux garçons, âgés de 8 et 10 ans, ont été blessés lorsqu’un engin explosif laissé par les forces russes a explosé dimanche dans la région sud de Kherson, selon le bureau du procureur général ukrainien.

Le gouverneur régional Oleksandr Prokudin a déclaré que la Russie avait lancé 69 bombardements contre la région de Kherson. Un homme de 59 ans est mort samedi alors qu’il tentait de désarmer un obus dans la capitale régionale, également appelée Kherson.

Yurii Malashko, gouverneur de la région voisine de Zaporizhzhia, partiellement occupée, a déclaré que la Russie avait attaqué 13 zones peuplées de la région, blessant sept personnes dans la ville de Stepnohirsk.

Dimanche, les autorités installées par Moscou dans la Crimée occupée par la Russie ont signalé « une attaque de drone massive et prolongée » dans la nuit contre Sébastopol, le plus grand port de la péninsule, qui héberge la flotte russe de la mer Noire. Selon le gouverneur de Sébastopol installé à Moscou, Mikhail Razvozhaev, la défense aérienne a abattu tous les drones et il n’y a eu aucun dommage.

Vyacheslav Gladkov, le gouverneur de la région russe de Belgorod, a déclaré qu’une femme avait été tuée dimanche par des bombardements dans la ville de Shebekino près de la frontière avec l’Ukraine.

——



Morton a rapporté de Londres. Le journaliste AP Felipe Dana a contribué à ce rapport.